Víctor Muñoz: "El instinto me dice que el Real Zaragoza tiene que sobrevivir"

Nada más aparecer en la sala de prensa y antes de ser preguntado por los medios, tremendamente emocionado, Víctor Muñoz quiso hablar sobre cómo está viviendo la situación que traviesa el club zaragocista y cómo va a actuar: "Estamos en una situación dramática. Hasta ayer tuve muchísimas dudas de volver o no volver, pero el instinto me dice que el Real Zaragoza tiene que sobrevivir, porque lo que significa para todos es algo muy importante. Es el signo de identidad de muchos aragoneses y de muchos zaragocistas, y por eso estoy aquí. Tenemos que sobrevivir, y es una cuestión de todos. De todos los aragoneses, de todos los zaragocistas, de todos los medios de comunicación. Entiendo que la necesidad de que es un signo de identidad, incluso para el fútbol español, me dice que no puede desaparecer. Yo sé que hay mucha dificultad, y voy a dar un margen. Voy a trabajar con dificultades durante este periodo, hasta que empiece la competición, y veremos si podemos empezar y tener un equipo mínimamente digno para los intereses de la ciudad, sino, lamentablemente, no asumiré el riesgo y el compromiso de dirigir al Real Zaragoza la temporada que viene".

Pese a la complicada situación, el entrenador aragonés confía en que todo se pueda solucionar: "Si todos los equipos que han tenido problemas con entidades públicas, no públicas o acreedores, han solucionado cosas, ¿por qué no el Real Zaragoza con la historia que tiene? Estoy convencido de que se tiene que resolver, que vamos a sobrevivir. Y sino, antes de que empiece la competición, yo seré el primero en no dirigir a un equipo que no tiene algún viso de estar dignamente en Segunda División o de intentar ascender."

"Lo importante es la supervivencia y después hacer un equipo digno"

Además, quiso dejar claro que ahora mismo hay que ir paso a paso: "Lo importante es la supervivencia y después hacer un equipo digno para que el Real Zaragoza represente bien en Segunda y tenga alguna posibilidad de ir a Primera."

Respecto a la preparación de la petemporada, Víctor quiso ser consecuente: "Dadas las circunstancias, lo más honesto es entrenar en Zaragoza. Buscar las mejores condiciones para entrenar, y adaptarnos. Estamos prácticamente a un mes de empezar y estamos 12 jugadores, de los cuales algunos están con problemas, otros a lo mejor quieren irse, y otros se tienen que ir. Son las circunstancias que tenemos y las resolveremos sobre la marcha."

Además, el preparador blanquillo manifestó que la cantera debe tomar un papel fundamental: "Si yo fuera el accionista principal del Real Zaragoza, le daría mucho valor a la cantera. Trataría de fichar talentos aragoneses y de fuera, trabajaría sobre ello y le daría valor. Al final saldrían jugadores, más de los que tenemos". Con esto, aprovechó para confirmar que algunos de los canteranos van a relizar la pretemporada con la primera plantilla: "Vamos a añadir a algún jugador más del filial, y a algún juvenil también. Tierno sí que va a estar, Whalley ya está, y por la tarde irá viniendo algún jugador más."

Primer entrenamiento, a las 18:00 horas

En la mañana del martes, la primera plantilla del Real Zaragoza se ha reunido para iniciar la pretemporada 2014-15. Un total de 14 futbolistas han sido los citados a las 9:00 horas en las oficinas del club, donde se les han realizado las pruebas médicas y físicas previas al primer entrenamiento. Todavía quedan por realizarse los estudios cardiológicos en el Hospital Quirón Zaragoza.

Será a partir de las 18:00 horas cuando los jugadores zaragocistas vuelvan al trabajo de manera oficial, con una sesión de entrenamiento en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.