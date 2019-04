Pepe Castro: "Estamos supercontentos con la campaña de abonados"

Pepe Castro, presidente del Sevilla FC, estuvo esta mañana viendo el entrenamiento matutino, en Costa Ballena, donde se ha realizado el tradicional partido con la prensa y posterior almuerzo. Allí aprovechó la ocasión para constestar a las preguntas de los periodistas.

Fue preguntado por la última incorporación y nuevas altas, a lo que el presidente respondió: "Barbosa ya ha firmado el contrato esta mañana. Por Krychowiak se estuvo negociando ayer. No hay acuerdo todavía. Entendemos que podremos firmarlo. Las negociaciones prosiguen pero no hay felling final. Por cierto, que quedan por venir dos o tres jugadores aunque eso no evita que el mercado ofrezca alguna sorpresa importante". Otro nombre que últimamente ha salido a la palestra es el centrocampista Pedro León del que aseguró: "Es uno de los que está en el lote de los que se habla continuamente y otros que no se habla pero que pueden incorporarse. Ese y quizás dos más. Estamos a la espera. No hay que tener prisa. Poco a poco iremos armando el equipo, sin prisa pero sin pausa".

Las salidas fue uno de los temas tratados por la prensa y el presidente comentó: "Por Coke hemos tenido una oferta de ayer mismo. Aunque hemos atendido a la reunión, no es una oferta de nuestras pretensiones económicas. Hemos entendido que es insuficiente. Lo único que queremos, y estamos cerca, es que Coke firme para las próximas cuatro temporadas. He estado hablan con él ahora mismo y llevamos buen camino. Va a fructificar próximamente. Lo de Coke y Valbuena son cosas distintas. Los franceses han ofrecido una oferta insuficiente en la cantidad y forma de pago. Valbuena es una opción independendiente de esta oferta". En cambio, uno de los que si puede salir es Javi Varas ya que con el fichaje de Barbosa más Beto la portería está cubierta como Pepe Castro reconoció: "Le estamos buscando salida a Javi Varas. Con esta incorporación de Barbosa va a haber competencia. Una de las cosas buenas de Monchi es que es capaz de buscar jugadores a buen precio y no por eso dejen de tener un rendimiento importante. Eso esperamos de Barbosa".