Tiago: "Elegir el Atlético de Madrid era la única forma de no equivocarme"

Tiago Mendes ha vuelto. Regresa para formar parte del Atlético de Madrid que se proclamó campeón de Liga en el Camp Nou con él en el centro del campo, con el equipo que perdió la final de la Champions League en el descuento con él en el once inicial. Vuelve a un equipo donde tendrá que ganarse nuevamente el respeto y la confianza de una afición que lo idolatraba.

El jugador luso, tras firmar dos temporadas más con el Atlético de Madrid 21 días después de despedirse, ha dado la versión de los hechos en declaraciones a la página web del club rojiblanco. Tiago explica que "el club me ofreció renovar", pero tenía en su mano la posibilidad de elegir otras variantes. "Me sentí orgulloso porque habíamos hecho una temporada increíble, pero pensé que había llegado el momento de cerrar un ciclo. Tenía la oportunidad de jugar en distintas ligas internacionales y me he tomado un tiempo para valorar las distintas opciones durante el verano", argumentó.

Con el "no" del Chelsea y de José Mourinho, Tiago regresa al Atlético de Madrid como petición expresa de Diego Pablo Simeone. La primera opción que Tiago, según su versión, tenía en la cabeza. "A la hora de tomar la decisión final tenía claro que el Atleti era la única forma de no equivocarme", apuntó.

Tiago se defiende de las acusaciones vertidas durante el último mes. "Durante estas semanas se han dicho muchas cosas falsas sobre mí, pero eso no cambia nada. Desde que acabó la temporada ni yo me había olvidado del todo del Atleti ni el club se había olvidado del todo de mí. El Cholo siempre me dejó la puerta abierta y ahora estoy muy feliz porque sé que he acertado", finalizó.