Entrevista. Basti, exjugador del Málaga CF: "Al Málaga le hace falta un delantero potente"

Se cumplen 20 años de la refundación del Málaga CF y para conmemorar los hechos históricos que se han sucedido desde entonces, VAVEL ha contactado con algunos de los protagonistas de aquellos sucesos, para que cuenten cómo vivieron esos años y cómo ven al Málaga CF actual.

Basti se crió en Málaga y desde el CD El Palo hasta la cantera del Málaga hasta llegar a la élite con el equipo de su ciudad. Vivió varios ascensos y descensos, entre ellos, el histórico consecutivo de Segunda B a Segunda, en el 98, y de Segunda a Primera, en el 99. En el año 2000 abandonó el club, aunque sigue vinculado en el equipo de Veteranos del Málaga CF y como monitor en el Campus de verano. Además, es el máximo goleador de la historia del club.

Pregunta: Vivió varios ascensos, a 3ª, a 2ªB, a 2ª y a 1ª, ¿cuál recuerda con más orgullo?

Respuesta: Todos han sido muy bonitos. Jugar en campos de tierra era difícil, porque cuando íbamos a los otros campos nos miraban como si fuéramos el Madrid o el Barcelona, con todos los respetos. El de tercera fue muy bonito, que lo celebramos en la Plaza de la Constitución, fue precioso, pero yo me quedo con el de Primera porque lógicamente era en el que había más gente. Hay una foto aérea muy bonita celebrándolo en Las Tres Gracias y se ven los autobuses muy pequeñitos y cuando la ves y piensas “yo iba ahí” te sientes muy orgulloso. Ese ascenso fue muy deseado y a la vez muy, muy bonito.

P: No todos fueron momentos bonitos, también vio desaparecer su club en 3ª para luego refundarse en el 94 y crear el actual Málaga CF que hoy conocemos, ¿cómo fueron aquellos momentos?

R: Pasamos de llamarnos Atlético Malagueño a Málaga CF y hubo muchos jugadores que no quisieron jugar. A lo mejor veían que el Málaga no jugaba en categorías como Primera o Segunda y lo cogimos los chavales jóvenes que veníamos de la cantera. La verdad es que a aquella gente el club debería darle algún reconocimiento porque los chavales se quedaron cuando otros con más nombre se fueron.

P: El ascenso a 1ª fue histórico en la ciudad, la gente se echó a la calle para celebrarlo, los malaguistas más jóvenes conocieron en aquellos días al equipo de su ciudad, ¿cómo describiría a la afición de aquella época? ¿Muy diferente de la actual?

R: Creo que sí, lógicamente los que están ahora son los hijos de los que iban cuando jugaba yo. Tanto por las redes sociales como en persona me dicen que tienen fotos conmigo o con Sandro o con otros compañeros y te dicen: “Pues mi padre me llevaba cuando era pequeño”. La afición del Málaga pasa de padres a hijos y la de ahora es muy joven. Los colectivos tipo Malaka Hinchas o Frente Bokeron y como muchas otras peñas son de padres a hijos entonces en ese sentido sí ha cambiado mucho. Antes además había más crítica, ahora los jóvenes están más preparados y entienden más las cosas, las expectativas son más reales y la afición entiende el mensaje desde el club. Se exigía más antes. Entre la presión de los aficionados y que un club como el Málaga jugara en Tercera… esa presión nos ascendió.

P: ¿Mantiene buena relación con muchos compañeros de aquellos años?

R: Sí que mantenemos la relación porque nos seguimos viendo con los Veteranos del Málaga. Está Ayala, Merino… Han seguido con la categoría y aparte de hablar por teléfono nos vemos cuando jugamos en otros campos

P: ¿Se está preparando para obtener el título de entrenador de élite?

R: Este año he llevado la coordinación de El Palo de fútbol 7, que tenía a mi cargo 13 equipos y son muchos niños, la verdad. En El Palo tenemos 21 equipos, contando el femenino y al 2ªB. Del alevín hacia abajo tenemos 12 o 13 y yo me encargaba de ellos. Este año me voy a quedar con el pre benjamín, “los pelusillas” como yo los llamo, y voy a prepararme para obtener el título para llevar un equipo. Tampoco me veo como un entrenador, me gusta más la opción de segundo, un estilo a Gato Romero. Sería también un sueño, aún soy joven y la ilusión es lo último que se pierde. Primero hay que formarse bien. El Albacete me llamó este año para estar con el filial, pero ya veremos dentro de unos años.

"Me emocionó bastante escuchar el himno de la Champions en La Rosaleda con el campo lleno" P: ¿Se ve reflejado, por actitud o juego, en algún jugador del Málaga actual?

R: Del Málaga sería Santa Cruz. Un delantero grande, que va bien de cabeza, fija muy bien a los centrales, juega de cara… un rematador nato. El Málaga ha tenido a muchos chiquititos como Sebas o Buonanotte, pero como delantero de referencia Santa Cruz.

P: Es el máximo goleador de la historia del Málaga CF, ¿hay algún gol que destaque por encima de todos los demás?

R: El primer gol que metí, que fue con el CD Málaga. Le metí el gol a Cañizares, que jugaba en el Mérida con Juanito de entrenador. Quedamos 1-1 en La Rosaleda y fue para mí, el mejor gol que he metido.

P: La temporada del Málaga en Champions. ¿Cómo vivió esos partidos? ¿Y la eliminación ante el Borussia?

R: El club nos invitó a los veteranos y la verdad es que me gustó mucho la canción (risas). De escucharla en la tele a verla en directo con el equipo de tu ciudad, equipo al que tú le has puesto tu granito de arena, me emocionó bastante escuchar el himno de la Champions en La Rosaleda con el campo lleno.

En el partido contra el Borussia pasé de estar saltando en el sofá a que la casa se quedara en silencio con las lágrimas saltadas. Se pasó mal. Fue un varapalo, porque en un partido normal que pierdes con un regate o un gol normal pues, vale, piensas que has tenido mala suerte y tal, pero como fue aquello… Te sientes aún peor.

P: Ahora que ve el día a día de los chicos del Palo, ¿se atrevería a recomendarle a Mario Husillos algún nombre para este año?

R: Hay chicos muy buenos en El Palo, de hecho este año el filial se ha llevado a Falu Aranda y a Diego. Es difícil decir más nombres porque tenemos 400 niños. El Palo es el equipo que más jugadores ha dado al primer equipo del Málaga con 29. Es el equipo del que se abastece el Málaga, de la cantera de El Palo ha salido Manolo Gaspar o Portillo.

"Santa Cruz a mí me encanta, pero la cifra es muy baja. Que menos que rondar los diez goles ¿no?" Pregunta: ¿Hay mucha diferencia en la preparación de los jóvenes de hoy con la que ustedes tenían?

R: Hablando con otros monitores como Manolo Gaspar o Iznata… Lo notamos, por ejemplo, en las camisetas (risas). Ahora las llevan apretadas que van cuadrados, parece que tienen una talla menos. Ha cambiado todo. En los entrenamientos, en temas musculares… Creo que hoy en día están mucho más preparados que nosotros, con una preparación más exclusiva. Un equipo de Segunda está muy bien preparado, con unos chavales muy fuertes. Ahora cuenta más el físico que la técnica, si eres potente, rápido y te colocas bien, no pasa nada si no eres tan técnico.

P: Pregunta a bocajarro, si en algún momento se enfrentarán en competición oficial El Palo y el Málaga… ¿a quién animaría?

R: Son mis dos equipos. Este año me tocó vivir El Palo – Albacete y se lo decía a los chavales… Quiero que gane el mejor, en Albacete pasé seis años maravillos, con casa y amigos allí. Cuando fui con El Palo me hicieron un pequeño homenaje, con el saque de honor, tengo allí una peña “Súper Basti”… Adoro el club, por supuesto. Y El Palo para mí es todo. En este caso, “que gane el mejor”.

"El campo siempre está lleno, sea lunes, sea viernes, sean las cinco de la tarde o las diez de la noche…" P: Cambiando un poco de tema, ¿cómo está viviendo el Mundial de Brasil? ¿Qué le pareció la actuación de España?

R: En España teníamos mucha ilusión. Personalmente, no lo veo como un fracaso. Las cosas no salieron bien. También creo que no llegaron bien preparados, demasiados viajes… No se concentraron lo suficiente. Han pasado muchas cosas y han llegado muy limitados de fuerza. Por ejemplo, Diego Costa se ha salido en la Liga y allí parecía que no era él mismo, que era el hermano… Son cosas del fútbol, y pasan. Nos han dado alegrías anteriores.

Yo había apostado en la final por Argentina, Alemania estaba jugando muy bien, pero confiaba en que Argentina tirara de casta.

P: ¿Y una posición para el Málaga en Liga?

R: Se está haciendo el equipo, pero en principio… Mantener la categoría. Cuando jugaban Toulalan, Joaquín, Demichelis, Cazorla… con esos nombres sí podías pedir más, pero ahora mismo son chavales jóvenes y aún faltan algunos fichajes. Yo sigo esperando un delantero, al Málaga le hace falta. Pura estadística. El máximo goleador fue Santa Cruz el año pasado con seis goles… Para un delantero es muy poco, y Santa Cruz a mí me encanta, pero la cifra es muy baja. Que menos que rondar los diez goles ¿no? Querría un delantero potente, que fuera la referencia para salvarnos, con sus diez, quince goles…

P: Y por último, muchos aficionados le reconocen por la calle, ¿qué le suelen decir? Y usted ¿qué le diría a la afición malaguista?

R: Me recuerdan con mucho cariño, pasamos por muchos campos difíciles y la afición nos seguía a todos los pueblos y se acuerdan mucho de eso.

Este año les diría que tengan paciencia, que animen como siempre hacen. El campo siempre está lleno, sea lunes, sea viernes, sean las cinco de la tarde o las diez de la noche… La Rosaleda siempre responde y que sigan haciéndolo.