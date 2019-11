James Rodríguez, en la pizarra de Ancelotti

Ancelotti tiene deberes para la pretemporada. Tras muchas probaturas a lo largo de la temporada, el italiano encontró el sistema que mejor se adaptaba a las características de sus jugadores. Un sistema con tres centrocampistas y tres delanteros, un sistema que encajaba a la perfección, equilibrado y que resaltaba las virtudes de los integrantes de cada 11. Modric y Xabi eran totalmente indiscutibles, pero con la llegada de Kroos y James peligra el puesto para al menos uno de ellos. Ancelotti tendrá que encontrar un nuevo sistema en el que el alemán y el colombiano tengan hueco y ese no parece ser, a priori, el exitoso 4-3-3 de la pasada temporada.

James, un mediapunta que partía de banda en el Oporto

En el Oporto James jugaba como extremo en el 4-3-3

El colombiano llegó procedente de Banfield por algo más de cinco millones y con la vitola de ser un jugador con un futuro excepcional. Rápido con el balón en los pies, más aún de pensamientos, el colombiano brillaba sorteando rivales y dando precisos últimos pases con su zurda para que los delanteros tuvieran una clarísima oportunidad de gol ante el portero rival. Allí, en Argentina, James jugaba de mediapunta y ya comenzaba a maravillar a los ojeadores de los clubs europeos que observaban al joven talento colombiano. Su llegada al Oporto tuvo un primer inconveniente, y es que James acostumbraba a jugar, y brillar, actuando como enganche y esa figura en el club dirigido en aquella época por Villas Boas no existía. Pero el 4-3-3 del técnico portugués no le sentó del todo mal al futbolista colombiano. James se hizo así un futbolista más polivalente y amplió su abanico de recursos, pues tuvo que adaptarse a jugar como extremo izquierdo o derecho.

En Oporto estuvo durante tres temporadas. Llegó con 19 años y comenzó siendo el suplente de Valera en el extremo izquierdo (Hulk partía desde el costado derecho y Falcao era la referencia ofensiva). Después su calidad lo catapultó a la titularidad y la salida de su compatriota Falcao y la de Hulk hicieron que James se convirtiera en la estrella de O Dragao, aunque siempre partiendo desde la banda.

Inicios complicados en Mónaco y temporada irregular

Aunque le costó arrancar, James hizo una buena temporada en Mónaco

El multimillonario proyecto del Mónaco hizo que James cambiara Portugal por Francia. Allí solo ha estado una temporada y su estreno a las órdenes de Ranieri no fue muy exitoso. Primero porque el técnico italiano tenía que amoldar demasiadas piezas en el vuelta del Mónaco a la Ligue 1 y segundo porque no terminaba de encontrarle hueco al colombiano. Comenzó jugando como mediapunta y alternó la posición de enganche con la de extremo o interior partiendo desde la banda en un 4-4-2. En esa segunda posición es donde más cómodo se encontró y comenzó a rendir al nivel que se le esperaba.

James, un ‘10’ un tanto extraño

James es mediapunta, pero es muy diferente de Özil, Mata, Cesc o Silva

Está fuera de toda duda que el ex del Mónaco es un ‘10’, pero no es uno al uso, ni uno corriente. Comparte posición con jugadores como Mesut Özil, David Silva o Juan Mata, pero el colombiano no se borra sin balón, es un jugador mucho más intenso y constante en tareas defensivas, aunque tácticamente aún no esté preparado para jugar más retrasado en la posición de interior. Pese a tener lagunas tácticas para desarrollar su juego desde ahí, sí que es un jugador que ayuda en tareas defensivas, presionando arriba o bajando unos metros para juntarse con los mediocentros y ayudar ahí.

Si la primera rareza de James como mediapunta es que no es un jugador que solo “funciona” cuando tiene el cuero entre sus botas, la segunda radica en su posición de partida ideal. James es un ‘10’ pero esto no le encasilla en el carril central como a Özil, Cesc o Sneijder, que pierden mucho potencial cuando se les escora a una banda. Este hecho más que perjudicar al máximo goleador del Mundial, le beneficia. James ha brillado con Colombia en un sistema un tanto peculiar, y es que los sudamericanos jugaban con un 4-2-2-2 en el que Rodriguez era, en muchas ocasiones, uno de los dos mediapuntas que actuaban por detrás de los dos delanteros, compartiendo posición con otro jugador que le hacía que jugara a caballo entre la línea de cal y la mediapunta. En esa posición intermedia es donde más ha rendido, más cerca de la banda que del carril central, como se pudo comprobar en el Mundial de Brasil, aunque actuó de único mediapunta en el 4-2-3-1 de Pékerman. Pese a ello, James no es un jugador de banda. El colombiano, a pesar de arrancar desde la banda, tiende siempre a irse hacia el centro, a buscar compañeros con los que asociarse, a atraer rivales con sus conducciones y tras esto dar el último pase. Su posición de partida puede asemejarse a la que tenía Zidane en el Madrid, un mediapunta clásico que rendía muy bien partiendo desde la banda para trazar diagonales hacia el centro.

Problemas para un Ancelotti que ya tenía su sistema ideal

Carlo tendrá que hacerle hueco al colombiano y en el 4-3-3 no parece haberlo

Más que un problema Carletto tiene un bendito problema. Durante su primera temporada en el Madrid el técnico italiano ha probado numerosos sistemas hasta dar con el que mejor se adaptaba a sus jugadores. Ese esquema era un 4-3-3 en el que James no tiene, a priori, sitio en el 11. Con los fichajes de Toni Kroos y James Rodríguez y la única baja confirmada en el centro del campo de Casemiro, Ancelotti cuenta con un elenco demasiado elevado de jugadores que pueden actuar en la zona central del campo. Muchas piezas para un puzle en el que solo caben once y muchos jugadores que actúan en posiciones parecidas. Si Ancelotti mantiene el 4-3-3, la mejor posición de James sería la de extremo y ahí están Ronaldo y Bale. También podría jugar, aunque con menos eficacia, como interior, pero esa posición está súper poblada: Kroos, Modric, Illarra, Isco, Khedira y Di María pueden actuar y actúan ahí. La posible salida del argentino y la de Sami harían hueco al colombiano, pero seguiría habiendo muchos más futbolistas que huecos en el trivote.

La apuesta por el ganador 4-3-3 le quita sitio a James, por lo que todo hace indicar que Ancelotti tendrá que cambiar de sistema, o bien, trabajar mucho sobre James para lograr adaptarlo a un esquema que no le beneficia.

Un Di María más pausado pero menos intenso y eficaz en defensa

El nuevo fichaje del Madrid se asemeja a uno de los mejores del pasada temporada, Ángel Di María. Ambos jugadores tienen muchas cosas en común pero también son muy distintos. Ambos son muy polivalentes, zurdos, determinantes, con gran capacidad para repartir asistencias y llegar al área. También pueden jugar por fuera y por dentro, como extremo pegado a la línea de cal o como interior o mediapunta. Pese a compartir muchas cualidades también difieren en otras. Di María es más vertical, más eléctrico y más imprevisible, basando su juego en la velocidad y la imprevisibilidad. James por su parte es un futbolista más pausado, con más capacidad de asociación y que basa su juego en el control, aunque cuando acelera es muy determinante.

Opción ‘continuista’: 4-3-3 muy creativo y ofensivo

James podría ocupar el hueco de Di María en el 11 y formar junto a Modric y Kroos

Ancelotti tiene mucho que pensar, ensayar y probar durante la pretemporada. Tiene dos nuevos jugadores, Kroos y James, y tiene que encajarlos dentro de ‘su’ Madrid. Una de las opciones que manejará el técnico italiano es mantener el sistema que le dio al conjunto blanco la Décima y con el que el equipo ha jugado sus mejores minutos de fútbol. Pese a no ser el sistema que más y mejor se adapta a las características de James, es un esquema en el que puede encajar en varias posiciones. La primera sería como sustituto directo de Di María. El argentino ha sido uno de los mejores y más importantes jugadores del Madrid que ha conseguido el doblete, pero todo hace indicar que saldrá en busca de más “cariño”. En la posición de interior izquierdo que dejaría libre el argentino pueden entrar los dos fichajes blancos para esta temporada: Kroos y James, y también Khedira e Isco, aunque la continuidad del alemán y el malagueño no está asegurada.

En este sistema la entrada de James en el puesto de interior izquierdo haría que Xabi, Modric o Kroos no tuvieran hueco. Kroos podría ‘hacer’ de Xabi y que el tolosarra partiera desde el banquillo. Esta sería la opción más ofensiva, pero cabrían todos los ‘jugones’. Kroos podría rotar con Modric y que uno fuera pivote y el otro interior. La otra opción, la que daría más equilibrio, sería la de mantener a Xabi y que Modric y Kroos lucharan por ser el otro interior (con James fijo).

Pero James también podría actuar más arriba, como extremo. Esta sería, quizás, una posición más ideal para él pero la presencia de Bale y Ronaldo le cierran las puertas. Sin embargo, el colombiano sería un perfecto suplente para cuando el galés o el portugués no estén a tope o tengan algún problema físico. James de extremo sería una opción muy válida y ya ha demostrado poder adaptarse muy bien, como hizo en el Oporto, pero todo apunta a que en situaciones normales y sin lesiones no partirá desde ahí.

Extremo en el plan B, el 4-4-2

James podría partir desde cualquier banda en el 4-4-2

Con el 4-3-3 asentado, Ancelotti ha usado el 4-4-2 como plan alternativo ante rivales que conservan la posesión del balón durante muchos minutos. En ese plan B James tiene menos posiciones que ocupar, pero se adaptan mejor a su juego. El colombiano partiría desde la banda, izquierda o derecha, y tendría toda la zona central para ocuparla una vez abandonada la banda. Ahí es donde mejor ha rendido en el Mónaco y podría aprovechar sus mejores cualidades: regate, pase y capacidad de asociación. En la otra banda iría Bale con Ronaldo y Benzema como hombres más adelantados. Otra alternativa sería que James jugara en la derecha, Ronaldo en la izquierda y que Bale fuera el que acompañara a Benzema arriba.

Mediapunta en el 4-2-3-1, opción más factible

Ancelotti ya probó el 4-2-3-1 a principios de temporada, pero tras no ser muy efectivo cambió al 4-3-3. En aquel esquema el mediapunta era Isco, pero ese sitio en dicho sistema está reservado para James Rodríguez. El cafetero encajaría a la perfección y sería el enlace entre el mediocampo y los hombres de arriba. Compartiría línea de mediapuntas con Bale y Ronaldo. El único incoveniente es que esa posición limita los movimientos del mejor Benzema. Karim necesita espacio por detrás de él para salir a recibir y la figura del enganche le limita esos movimientos.

Problemas para Isco y Jesé

La llegada de James frenará la progresión de Jesé e Isco

La llegada de James al Madrid supone que el equipo blanco tenga que desprenderse de algún centrocampista, y también supone que jugadores jóvenes y con mucha proyección cuenten con menos minutos al aumentar la competencia. En el centro del campo Di María tiene muchas opciones de salir. Pese a su gran temporada, el argentino no se siente valorado y quiere marcharse. Otro que también tiene opciones de salir es Khedira. El alemán acaba contrato el próximo año y no tiene sitio en el equipo, siendo actualmente el cuarto centrocampista de la plantilla, con Kroos, Modric y Xabi por delante. Isco y Jesé tienen menos opciones de salir que los otros dos jugadores mencionados, pero sus minutos con respecto a la temporada pasada pueden bajar, en especial los del malagueño. El de Arroyo de la Miel fue el jugador número 12 la pasada temporada, el primer recambio de Ancelotti y el ‘desatascador’ de partidos complicados. Su posición en el campo es muy similar a la de James y sus minutos se reducirían considerablemente. Jesé por su parte no era titular, pero sí comenzó a ser muy importante como recambio de Ronaldo y Bale. Con James, el canario tendría menos posibilidades de ser ese recambio ya que el colombiano también puede jugar como extremo y su inclusión ahí permitiría a Ancelotti jugar con Kroos, Modric y Xabi en el centro.