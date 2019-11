Entrevista. Josu Hernáez y Eneko Rubio: “De capitán a capitán”

Tan cerca y a la vez tan lejos. Apenas 5 kilómetros, pero más de medio siglo de rivalidad futbolística separan los campos de Las Llanas y Lasesarre. Dos campos en los que, durante 5 temporadas y más de 150 partidos cada uno, Josu Hernáez y Eneko Rubio han defendido los colores de Sestao y Barakaldo convirténdose en símbolos para sus aficionados. Sin embargo, por un capricho del destino, los dos capitanes de los clubes con más solera de la Margen Izquierda pasarán de cruzarse como rivales a compartir el mismo vestuario. Ya no disputarán por elegir el campo donde atacar primero, sino por lanzar una falta o saque de esquina; ya no se darán la mano como saludo de cortesía previo al choque, sino que estrecharán abrazos por cada gol o victoria de la que sean partícipes. Lamentablemente sólo hay un brazalete, y ése parece reservado a Josu, el anfitrión; sin embargo, la calidad, compromiso y liderazgo demostrados al otro lado del Galindo garantizan a Eneko que será tratado en Sestao con los mismos honores de “Capitán”.

ENEKO RUBIO. Mucho más que un capitán

Eneko Rubio Hernández acaba de llegar al Sestao River desde Barakaldo, localidad que le vio nacer hace 27 años y en cuyo club de fútbol ha forjado la parte más importante de su trayectoria profesional. Criado deportivamente en Lezama, donde ingresó a los nueve años, ascendió por todas las categorías inferiores del club rojiblanco hasta llegar al Bilbao Athletic. Con 21 años pasó al Barakaldo, donde ha jugado cinco temporadas en dos etapas interrumpidas por un año en el filial del Racing B. Sus 158 partidos como gualdinegro y la capitanía que ostentaba desde hace tres años no han impedido que este medio centro de gran calidad, y no exento de garra, anunciara este verano su salida de Lasesarre por incompatibilidad laboral con el nuevo horario de entrenamientos fijado por el club

PREGUNTA. Primer día de entrenamiento y seguro que sensaciones extrañas en su estreno con el Sestao River. ¿Muy pronto aún para hablar de las diferencias con lo que era su rutina habitual estos últimos años?

RESPUESTA. La verdad que fue un día extraño, ya que los últimos 5 años había ido siempre al mismo sitio el primer día de la pretemporada. Pero la verdad es que la primera impresión que me he llevado es que he acertado yendo al River. El trato con la directiva, cuerpo técnico y compañeros ha sido espectacular, y me han hecho sentir como en casa.

P. Hace apenas tres meses recibía un merecido homenaje por superar los 150 partidos con la camiseta del Barakaldo. Si le dicen al capitán gualdinegro estos trs últimos años que el 21 de julio se presenta en Las Llanas como jugador del Sestao River, ¿lo habría tomado poco menos que a broma?

R. Pues sí, cuando me hicieron el homenaje era difícil de imaginar que fuese a estar en un equipo diferente al Barakaldo la temporada siguiente, ya fuera en el River o cualquier otro. Pero el fútbol tiene estos imprevistos, y no sabes lo que te puede deparar el futuro.

P. Un giro radical en su carrera que supongo no sería fácil de asimilar. ¿Cómo afronta un futbolista tan implicado como usted ese período que transcurre entre la presentación del nuevo proyecto del Barakaldo a finales de abril y su comunicado oficial de despedida a la afición?

R. Fue una situación complicada, ya que después de esos cinco años en los que con mi esfuerzo y constancia había conseguido hacerme un hueco en la historia del Barakaldo llegando a jugar esa cantidad tan importante de partidos, ves que esa situación puede cambiar y tienes que ir haciéndote a la idea. Siempre es difícil afrontar los cambios pero también una situación como ésta te ayuda a madurar y a crecer en todos los aspectos.

P. Usted mismo deja claro en un comunicado que la imposibilidad de compaginar su trabajo con el nuevo plan de entrenamientos matutinos exigido desde la llegada de Asier Inxaurraga al cuerpo técnico es el motivo de su no continuidad en el Barakaldo. ¿Cree que esta novedosa medida de “profesionalización” del club podrá consolidarse en Lasesarre e incluso implantarse en el resto de equipos de Vizcaya?

R. La idea de profesionalizar el fútbol es muy complicada en una categoría como es la 2ª División B, ya que en los últimos años los presupuestos de la mayoría de los equipos se han reducido considerablemente, lastrados básicamente por la coyuntura de crisis que vive el país. Además el concepto de “profesionalización” yo lo entiendo como algo que abarca muchos más aspectos que un cambio de horario de entrenamiento; existen bastantes más factores que se deben dar para llegar a la profesionalización de un club y se pueda equiparar, desde la distancia obviamente, con las dos categorías superiores.

P. La drástica lista de bajas en la plantilla gualdinegra ha propiciado que hasta cuatro de sus compañeros y amigos vayan a coincidir en Urritxe en un curioso “intercambio de cromos” entre Barakaldo y Amorebieta. Muchos pensaban que “no hay quinto malo” y Eneko Rubio acompañaría a los Orbegozo, Arriaga, Delgado y Ariño. ¿Por qué motivos prefirió Las Llanas como destino?

R. Los motivos son muy claros. En primer lugar, voy a un equipo que es reciente campeón de 2ª B: ¿quién no desearía jugar en un equipo que queda en primer puesto de su grupo?. Por otro lado, un factor determinante es que jugar en Sestao también me permite compaginar mi vida laboral con el fútbol. De todos modos, me gustaría aprovechar para agradecer el interés que han mostrado otros equipos para que jugara con ellos esta temporada.

P. En este contexto, cada vez se hace más difícil encontrar a futbolistas que puedan completar una larga trayectoria ligada a los colores de un equipo. El que será su nuevo capitán en la plantilla del Sestao, Josu Hernáez, recientemente renovado por sexto año, es una de las excepciones. Usted que ha sido ejemplo análogo en su club, ¿no cree que se corre el riesgo de despersonalizar a los equipos si se prescinde de esta figura en el vestuario?

R. En el mundo de fútbol nada es para siempre y nadie es imprescindible. Cuando para muchos puedes ser considerado una pieza fundamental en un club para otra persona puede que no lo seas. No creo que sea diferente a lo que pasa en cualquier otro ámbito de nuestra vida.

P. Con Josu Hernáez, precisamente, compartió usted vestuario en el Bilbao Athletic, en la temporada 2007/08. ¿Qué recuerda de aquel año en Lezama?

R. Conozco a Josu desde hace varios años y pienso que es un jugador al que en Sestao tienen que cuidar al máximo, ya que es un futbolista de club, muy comprometido y que tiene un papel fundamental por lo que representa para la afición, cuerpo técnico y compañeros. De esa etapa en el Bilbao Athletic recuerdo que fue un año especial para mí, ya que tuve la oportunidad de entrenar unos meses seguidos con el primer equipo y fue una experiencia maravillosa.

P. Será consciente que al llegar directamente desde el “eterno rival” suscitará su “morbo” tanto en el derbi de Lasesarre como en el de Las Llanas. Usted ha tenido como compañero estos dos últimos años a Pedro Izurza, que cruzó el Galindo en sentido inverso. Suponemos que ésta será una buena referencia, además de la presencia en la plantilla verdinegra de excompañeros como Igor Etxebarrieta o Mikel Méndez…

R. Entiendo que pueda haber cierto morbo, pero, como te he comentado anteriormente, el fútbol se vive a una velocidad “de locos”, y cuando hoy estas aquí mañana estás allí sin darte apenas cuenta: son situaciones que se dan, que hay que aceptar y que tienes que vivirlas lo mejor que puedas.

P. A la vista de las circunstancias la afición gualdinegra poco puede achacarle en su marcha, pero entenderá que no le haya sentado bien que vaya a reforzar al gran rival. ¿Cómo lo lleva o qué le dice su entorno? ¿Se equivocará de vestuario cuando acuda de “visitante” a Lasesarre?

R. Asumo que siempre habrá gente a la que no le guste mi marcha, sin importar la circunstancia por la que fuere, pero los que me conocen realmente saben que he defendido la camiseta del Barakaldo con todo mi esfuerzo y dedicación, lo mismo que voy hacer este año con la camiseta del River. Soy una persona muy comprometida, en todo lo que hago, y me implico al máximo en cada momento.

Por otra parte, está claro que va ser raro salir al campo por los vestuarios de la grada norte de Lasesarre, pero también es verdad que jugando con el Bilbao Athletic ya estuve dos años saliendo por ese vestuario, e incluso me acuerdo que un año metí gol en la portería de esa misma grada.​ ​

P. Por su posición en el campo puede desempeñar las funciones de mediocentro o, algo más adelantado. como mediapunta; posiciones donde su nuevo equipo registra ausencias tan importantes como las de Diamanka y Gerardo respectivamente. ¿En qué puesto cree que se sentiría más a gusto y rendiría mejor según el esquema de Ángel Viadero?

R. Puedo jugar en cualquier posición del centro del campo como lo he venido haciendo estas últimas temporadas. Estaré disponible para el puesto donde el míster me requiera y crea que puede sacarme más rendimiento.

P. En una entrevista reciente declaró que su sueño era llegar a jugar unos playoffs con el Barakaldo. Llegando a un equipo campeón, suponemos que esta temporada cambian los colores pero no sus objetivos…

R. Está claro que el sueño que tenía se ha esfumado parcialmente, y digo “parcialmente” porque deseo jugar los playoffs este año con el River, más aun viendo el ambiente que hubo en Las Llanas durante esa fase de ascenso y durante un buen tramo de la competición: fue algo espectacular.

P. No sé si sabe que su primer partido de liga con el River significará el 200 en su trayectoria por la Segunda B. ¿A qué cifra espera llegar vistiendo de verdinegro? ¿y al final de su carrera?

R. Pues la verdad que no tenía ni idea. Es un bonito número para añadir a mi debut con el River. En cuanto a la cifra de partidos, cuantos más mejor, pero poco a poco. Como se suele decir ahora, habrá que ir sumando “partido a partido”.

JOSU HERNÁEZ . El valor de #gurekapitaina

Josu Hernáez Lopetegi acaba de cumplir 29 años este mes de julio. Formado en la cantera del Eibar, y tras un efímero paso por Lezama, es el actual capitán del Sestao River, club al que llegó en el verano de 2009 procedente del Zaragoza B. Referencia ofensiva de su equipo desde la banda derecha, superó dos graves lesiones para acumular 156 partidos durante sus cinco campañas consecutivas defendiendo la camiseta verdinegra, convertiéndose por méritos propios en el “alma” del equipo de Las Llanas.

PREGUNTA. ¿Qué tal las sensaciones en el primer día de entrenamiento? Suponemos que por aquello de alargar la temporada regular por los playoffs de ascenso las vacaciones se han hecho más cortas, pero a pesar de no culminar la “machada”, la posibilidad al menos ha merecido ese sacrificio.

RESPUESTA. El primer día ha sido bastante tranquilo. Se ha tratado básicamente de conocer a los nuevos compañeros y adaptarse a los entrenamientos porque después del parón corto que hemos tenido cuesta empezar.

P. El pasado viernes anunciaba su renovación por sexta temporada consecutiva como jugador del Sestao River. El año pasado fue un 20 de julio, éste un 18. ¿Coincidencia casual o es algo deliberado?

R. La verdad es que era un dato que no conocía, se trata simplemente de una casualidad.

P. El período comprendido desde que acabara la temporada hasta dar a conocerse su acuerdo con el River fue de una tensa espera en Sestao. Todos los años se teme la oferta que pueda recibir de un equipo de superior categoría y, sobre todo, la del eterno rival, el Barakaldo, cuyo secretario técnico, “Boluka”, le tiene en gran consideración desde la época en que coincidieron. Entenderá que en el pueblo se recibiera como un auténtico “bombazo” su renovación.

R. Lo imagino, y tengo que agradecer las muestras de cariño que recibí de la gente cuando dije que renovaba por el Sestao. Por otro lado, aunque ha habido ofertas de fuera, sigue siendo difícil entrar en otra categoria superior, y con respecto a “Boluka”, al que yo también le tengo un gran aprecio, tengo que decir que no he hablado con él en todo el verano.

P. Serán varios los factores que expliquen su decisión de continuar una temporada más en Sestao: su confianza en el club, el calor de la afición, la implicación de la familia… ¿en qué orden los situaría? ¿se nos olvida alguno?

R. Al tomar una decisión tienes que valorar muchas cosas. La que más peso ha tenido es el poder quedarme a dormir en Eibar, que es donde vivo, para estar cerca de mi novia, familia y amigos. Y luego está claro que elegí el River porque aquí estoy como en casa gracias al cariño que me han demostrado estos últimos años.

P. Además llamó la atención que, de forma paralela al año pasado, se adelantase usted a anunciar personalmente su decisión a través de twitter. ¿Volvió a elegir las redes sociales como modo de responder a los múltiples mensajes de cariño y apoyo que recibió durante las semanas previas?

R. Verdaderamente reconozco que en las semanas anteriores a la renovación fueron muchos los mensajes que recibí, pero como no había tomado una decisión no podía decir nada ni en un sentido ni en otro. Sólo en el momento de saber con seguridad qué iba a hacer escribí ese tweet para anunciar mi renovación.

P. Cada vez se hace más difícil encontrar a futbolistas que puedan completar una larga trayectoria ligada a los colores de un equipo. Usted con seis años ya será una de las excepciones. Viendo lo sucedido sin ir más lejos con jugadores como Joseba Ariño o su nuevo compañero Eneko Rubio, ¿no cree que se corre el riesgo de despersonalizar a los equipos si se prescinde de estas referencias en el vestuario, y de ahí el valor añadido que adquieren jugadores como usted?

R. Es difícil porque son muchos los factores que pueden hacer que año a año no sigas en el mismo club, desde las lesiones a los cambios de entrenador, pasando por cuestiones laborales o más personales como la que ha sucedido con Eneko. Es verdad que hay pocos jugadores que están en un club muchos años. En Sestao, por ejemplo, sin contar mi caso ninguno lleva más de dos años aquí.

P. Con Eneko Rubio, precisamente, compartió usted vestuario en el Bilbao Athletic, en la temporada 2007/08. ¿Qué recuerda de aquella coincidencia en Lezama?

R. Sólo pude estar seis meses con él, ya que a mitad de temporada yo marché a Zaragoza, pero es un gran jugador con mucha calidad. Estoy seguro que aportará mucho al equipo y dará muchas alegrías a la afición en Las Llanas.

P. La fidelidad que ha demostrado por los colores verdinegros, desechando cada año ofertas económicamente superiores, aumentan su carisma entre la afición., convirtiéndole en digno sucesor de antiguos capitanes y excompañeros suyos como Txomin Arrotegi e Ibon Larrazabal. Por su recorrido como jugador de “la casa” ¿cree exagerado considerarle ya “eibarrés de nacimiento” pero “sestaoarra de adopción”?

R. (Risas). Evidentemente soy eibarrés de nacimiento y del River para toda la vida.

P. Será su segundo año como capitán de un vestuario que ya el año pasado se caracterizó por tener mucha gente veterana y curtida en mil batallas. Entiendo que deberá rodearse de un par de “sargentos” como Jaio o el mismo Jito para dominar la situación.

R. Siempre es bueno rodearse de gente así, como los que dices, porque hay que saber aprender de la experiencia que atesoran por tantos años en ésta o en otras categorías superiores.

P. Desde el último ascenso del River a la categoría, lleva tres temporadas rindiendo a un gran nivel. Recordamos que sólo siete partidos se ha perdido en estos tres últimos años; uno solo, incluyendo playoffs, esta última campaña. ¿Está de acuerdo que este año, sin ser quizá el más brillante en juego, si que lo ha sido en regularidad?

R. No me atrevo a decir si más brillante o no, pero sí que valoro la regularidad conseguida a base de poder jugar tantos partidos. Tras las dos lesiones de larga duración que sufrí, una antes de llegar aquí, y otra ya en Sestao, lo cierto es que estoy teniendo mucha suerte con ese tema. Parece que estoy en mi segunda juventud (Risas).

P. Haber logrado el ascenso con el Sestao habría sido el broche de oro a una temporada casi perfecta. Campeón de liga, récord de partidos jugados en una temporada, y como colofón, ser elegido tercer mejor jugador del grupo en los PREMIOS BALÓN DE BRONCE de VAVEL. Aunque el Sestao River y Hernáez presuman de humildes, los retos para la próxima campaña deberían ser de equipo y jugador “grandes”.

R. Aunque el año pasado fue un un gran año a nivel personal y colectivo, y fuimos capaces de hacer todo lo que comentas, hay que ser consciente de que somos un equipo cuyo objetivo tiene que ser otra vez más el de mantener la categoría. Sin dejar de ser humildes, si luego las cosas se hacen bien y se puede luchar por objetivos superiores, será bienvenido.

P. Para concluir, no puede negarnos que la próxima temporada es ilusionante para usted por el hecho de poder ver al equipo de su pueblo, el Éibar, en Primera División. ¿Cómo vivió el milagroso ascenso del equipo armero y su no menos sorprendente ampliación de capital? ¿Es socio del Éibar aunque no pueda acudir como quisiera a Ipurúa?

R. Sólo soy socio del River. Por lo que respecta al Eibar, es espectacular lo que ha hecho estos dos últimos años deportivamente, ascendiendo consecutivamente desde Segunda B a Primera. Además en el pueblo la gente está muy implicada con lo que se está haciendo en el club, y así ha quedado demostrado en su respuesta para conseguir cubrir la ampliación de capital necesaria para certificar lo conseguido deportivamente.