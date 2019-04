Joan Oriol: “Me pusieron la cruz desde el principio”

La plantilla del CA Osasuna continúa inmersa en una pretemporada que transcurre por su segunda semana de trabajo. La jornada de hoy volverá a contar con dos sesiones de trabajo, una por la mañana y otra por la tarde, como ya sucediera el lunes y el martes de la presente semana. La sesión matinal ha incluido trabajo físico en el césped, trabajo de fuerza en el gimnasio, y ha concluido con partidillos en espacio reducido.

Rueda de prensa de Joan Oriol

El futbolista catalán ha comparecido ante los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal a petición propia, ya que según sus propias palabras podría estar viviendo sus últimas horas como rojillo. Incluso ha puesto en duda su participación en la expedición que llevara mañana mismo al equipo a tierras Inglesas.

El por el momento lateral rojillo hablaba así sobre su futuro: “Yo estoy muy a gusto aquí, pero hay ofertas que se tienen que estudiar. Si sigo, encantado porque estoy muy a gusto ya que el año pasado no puede demostrar que puedo jugar en Osasuna. Me gustaría demostrar lo que no pude el año pasado, pero tengo que estudiar todas las opciones, que me mejoren deportiva o económicamente”, ha comentado.

Parece que el club no le ha respaldado todo lo que le hubiera gustado: "No veo que por parte de Osasuna haya un interés muy claro de contar conmigo. Con Urban no he hablado, estos temas se tratan con la secretaría técnica”, ha confesado

El año pasado no comenzó con buen pie, y en caso de quedarse, parece haber aprendido la lección: “Si al final me tuviera que quedar intentaré arrancar lo mejor posible. El año pasado no lo pude hacer y fui criticado ya desde el principio. Me pusieron la cruz", ha expresado.

Preguntado sobre el cambio de rumbo deportivo, que parece que propiciará que un importante número de canteranos forme parte del primer equipo, el de Cambrils no se ha mordido la lengua: “Los chavales que han subido tienen hambre y podremos competir en Segunda, pero voy a ser claro: para lograr el objetivo de subir a Primera hacen falta incorporaciones” ha conlcuido.