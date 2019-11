Entrevista. Manolo: "Lo más importante es que Cuenca se identifique con el Conquense"

Manolo es el portero de la UB Conquense. El guardameta es de los pocos jugadores que quedan de la campaña en el que se logró el ascenso a Segunda B. El portero analiza en exclusiva para VAVEL.com la temporada que va a comenzar, la situación del club y cómo está marchando la recién empezada pretemporada.

Manolo seguirá compitiendo en la porteria del Conquense con Sergio Lara, el segundo portero en principio, al que Manolo considera como su hermano. Además el cancerbero cuenta cómo está viendo a un Fabregat que podría dar la impresión de no estar muy contento.

Pregunta. Tercera campaña en el club. ¿Cómo la afronta?

Respuesta. Con mucha ilusión como siempre, con un equipo prácticamente nuevo con el que esperemos que se dé bien la temporada. Con la máxima ilusión para poder disfrutarlo.

P. ¿Cuesta volver al trabajo después de las vacaciones?

R. No te creas, depende de qué vacaciones te hayas pegado. Si no has hecho nada sí que cuesta, pero yo más o menos he estado haciendo cosas y no me ha costado habituarme a los entrenamientos.

P. Es la tercera campaña que va a jugar en el Conquense. ¿Qué le ha llevado a renovar?

R. La propuesta de que el entrenador seguía, que el club me quería. Además, se suponía que iban a renovar bastantes compañeros y que estoy integrado en la ciudad, tengo aquí mis estudios, mi novia y bastantes amigos.

P. ¿Ha influido bastante la continuidad de Fabregat en el banquillo?

R. Sí, tiene un alto grado de importancia sobre mi continuidad. Si el entrenador te quiere es mucho más fácil y más cuando estás a gusto trabajando con él. Es una pieza clave para todos en el Conquense.

"Jordi Fabregat es una pieza clave para todos en el Conquense"

P. Hablando de Jordi, ¿cómo lo está viendo estos primero días de trabajo?

R. Lo veo muy motivado, con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de hacer nuevas cosas y conocer a los nuevos jugadores para saber cómo son y cómo juegan.

P. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre si Jordi estaba descontento porque la condición para su renovación era la renovación del mismo bloque y de momento sólo lo han hecho cinco jugadores, Sergio, Curro, Borja, Vega y usted. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe esto?

R. Jordi lo que demuestra en los entrenamientos es que está contento. Luego lo que haya hablado él por otro lado es cosa suya, pero a nosotros nos transmite mucha confianza, mucha tranquilidad y como siempre muchas ganas de trabajar y de mejorar.

P. De los jugadores que están con la incógnita de si continúan o no, es decir de Rangel, Iván González, Sendoa y Jorge, ¿qué se sabe?

R. Nosotros sabemos lo mismo que sabéis vosotros y poco más. Yo personalmente deseo que se resuelva de la mejor manera posible, porque son amigos míos y les deseo lo mejor y deberán de llegar a un acuerdo el club y ellos para que se resuelva de la mejor forma posible y que cada uno encuentre lo mejor para sí mismo.

P. ¿Espera que alguno sí pueda continuar?

R. Por mí encantado, ojalá hubiesen seguido los cuatro, pero si tienen otras cosas, otros equipos que les puedan hacer crecer como jugadores, es una oportunidad para ellos y les deseo lo mejor. Siendo egoísta me quedaría con ellos, pero son mis amigos, les deseo lo mejor, que jueguen en los mejores sitios y que les vaya muy bien.

P. De los que se han marchado, ¿a qué compañero va a echar más de menos?

R. Prácticamente a todos. Desde Novillo y Folch que se marcharon en la primera temporada, a Aaron, Parra, los echas a todos de menos. Cristofer y Quique Aragón más tarde y ahora Borja Lázaro que se ha ido a Segunda División. Tajamata también.

P. ¿A los nuevos cómo los está viendo en estos primeros días?

R. Muy bien, vienen muy iluisionados, con muchas ganas y lo están demostrando en los entrenamientos con mucha intensidad, mucho nivel y mucha ilusión por hacer las cosas bien.

P. ¿En la temporada qué objetivo tienen marcado?

R. Salvar la categoría lo antes posible y luego ver cómo responde el equipo y si podemos aspirar solo a mantener la categoría o a algo más. Como el equipo es casi nuevo no sabemos a qué nivel podemos llegar, eso lo dirá la competición.

"Sergio es un fenómeno, un hermano para mí"

P. La competencia con Sergio Lara inmejorable, ¿no? Van juntos hasta de vacaciones.

R. Sergio es un fenómeno, para mí es como mi hermano. Nos llevamos muy bien y estoy orgulloso de haberlo conocido, porque es difícil conocer a personas con las que conectes tanto. Y este verano nos fuimos unos días a Almería juntos.

P. Su referente, su ídolo como portero, ¿quién ha sido?

R. Creo que no he tenido un ídolo como tal. Si ha habido uno que me gustara un poco más ha sido Buffon.

P. Si tuviera que elegir entre uno de estos cuatro porteros: Iker Casillas, Diego López, Keylor Navas o Víctor Valdés, ¿con cuál se quedaría?

R. En su mejor momento cada uno me quedaría con Iker Casillas, pero son cuatro porteros extraordinarios.

P. El objetivo de la campaña de abonados es llegar a las 2.000 personas. ¿Llegarán a ese objetivo?

R. No sé los que llevaremos, Curro Vacas se lo ha currado con el cartel, ha estado haciéndolo y esperemos que se abone mucha gente y que vengan al campo a animar. La verdad es que los tres años que llevo aquí aún no he visto la Fuensanta ni medio llena y sería bonito que la gente viniera en masa y verla por lo menos un fin de semana llena.

P. ¿Qué mensaje mandaría a la afición para que se abonen a la UB Conquense?

R. Que se animen a ver el equipo de su ciudad, que van a ver buen fútbol, que el equipo siempre lo intenta y muchas veces lo hemos conseguido. Y creo que levantarte a las diez de la mañana para ir a ver un buen partido del equipo de tu ciudad y hacerlo que vibre un poco con el futbol de Segunda B y contra algunos equipos creo que es bonito. Lo más importante es que se identifiquen con el Conquense, que los jugadores siempre intentamos ofrecer un buen espectáculo, el míster nos lo inculca, y que se animen a abonarse.