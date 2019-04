Antoine Griezmann: "Gracias por hacer que cumpliese mi sueño"

Antoine Griezmann, flamante fichaje del Atlético de Madrid, ha visitado Zubieta para despedirse de los medios de comunicación, de los aficionados y de los que hasta ahora han sido sus compañeros en el club de la Real Sociedad. El joven canterano ha dado las gracias a todos los integrantes del club y en una carta colgada en su cuenta de Twitter ha querido agradecer el apoyo de la afición Txuri-Urdin:

"Familia txuri-urdinari:

Llegue cuando aún no había cumplido los 13 años y vosotros me abristeis las puertas de vuestra casa. Fuisteis los primeros y únicos que confiasteis en mí. Mis inicios en la Real no fueron fáciles. Después de varios años en las categorías inferiores, gracias a mucho trabajo y sacrificio llegué al primer equipo, con el único objetivo de jugar en la máxima categoría del futbol, y una vez más, gracias a vuestro incondicional apoyo lo logré.

Hoy sólo puedo daros las gracias por todo, por obligarme a madurar, por enseñarme todo lo que sé y por hacer que cumpliese mi sueño, vivir de lo que me apasiona, el fútbol. Me gustaría nombraros a todos, pero no acabaría jamás, por ello sólo puedo decir; gracias a los místeres en cuyas manos he estado, por confiar y exigirme cuando lo han creído oportuno; gracias a toda la directiva por estar encima, tanto en las buenas como en las malas; gracias al cuerpo técnico y médicos sin los cuales nada hubiese sido lo mismo; gracias a los periodistas por vuestros comentarios, por la experiencia que me habéis dado, a mis compañeros y excompañeros, por hacerme creer en un verdadero proyecto tanto dentro como fuera del campo y por no haberme puesto las cosas fáciles, y por supuesto a vosotros, los aficionados, por el apoyo incondicional día tras día. Gracias, Donosti; gracias, Guipúzcoa.

Después de hacer realidad el sueño de todo canterano, ascender a primera división y jugar la Champions League con su equipo, necesitaba nuevos retos, nuevas dificultades y este verano el Atlético de Madrid me ha brindado esa oportunidad. Una oportunidad, a la que no he querido decir 'no'. Este año, como todos los demás volveré a trabajar por dar lo máximo de mí.

Aunque no vista la camiseta Txuri-Urdin, aunque no viva en Donosti, jamás podré olvidar nada de esto.

Eskerrik asko bihotzez emandako animo bakoitzarengatik".