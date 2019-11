La situación del Racing de Santander

21:22 Y sin más nos despedimos de todos vosotros esperando que hayáis quedado satisfechos con la información dada. Muchas gracias por el seguimiento y recordar que en VAVEL encontraréis toda la información del Racing y del deporte general. ¡Un saludo y hasta la próxima!

21:12 Parece que se ve la luz al final del tunel. El Racing ha informado de la aportación de toda la documentación necesaria para inscribirse en la LFP. El club cántabro ha cumplido los ratios después de horas y horas de búsqueda de soluciones. Está al corriente de pago con su plantilla y ha abonado el canon necesario para la inscripción. La confirmación de la inscripción deberá esperar hasta el día 7 de agosto cuando se reunirá el Comité de Control Económico de la LFP.

15:04 El equipo entrenó está mañana y contó con el apoyo de una buena cantidad de aficionados.

14:57 De la aceptación de dicho recurso parece depender ahora el futuro racinguista. Si se acepta, el club tendrá viabilidad y nadie podrá comprometer su situación. Si no, poco quedará por hacer.

14:54 Los consejeros creen que Hacienda ya no es un problema ya que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, contra la decisión de la Agencia Tributaria de no aplazar la deuda a través de un nuevo calendario de pagos. Creen que esto será suficiente.

14:53 Los ratios se han podido cumplir, entre otras cosas, por la retirada de varias denuncias por impagos a jugadores y por un fondo común de 500.000 euros puesto entre varios exjugadores. En el Racing creen en poder inscribirse.

14:49 A estas horas, David González Pescador, junto con otro consejero, están viajando a Madrid para presentar los documentos con los que se pretende que el Racing sea admitido en Segunda División. Los ratios parece que se cumplen.

9:10 El tema de los ratios, ese del que habló Tebas. Aquí el documento donde viene todo explicado, lo que hay que cumplir para poder inscribirse en relación a deuda/presupuesto.

9:05 ¡Muy buenos días! Nos levantamos con rumores positivos, rumores que indican que muchos jugadores han retirado denuncias y que algunos exjugadores históricos han puesto dinero. Veremos a ver qué pasa. Insistimos que todo son rumores.

1:26 Despedimos el directo por hoy aunque iremos actualizando si sale algo de interés. Mañana retomamos. Recordar que hay más claros que hace unas horas ya que el presidente se ha mostrado optimista. El problema del Racing no es solo con Hacienda sino también con los ratios que la Liga exige entre deuda y presupuesto. Tebas ha dejado también un halo de esperanza y hay quien dice que los exjugadores están tratando de reunir el dinero que se debe.

1:19 También han hablado Tuto Sañudo y Javier Tebas sobre el tema de los ratios que el Racing debe cumplir. El presidente racinguista se ha mostrado optimista mientras que el Presidente de la Liga está a la expectativa.

1:18 Borja Granero ha atendido a VAVEL al finalizar la manifestación con cara triste pero con ganas de pelear y dar fuerza para conseguir salvar al equipo.

1:13 La manifestación de hoy ha vuelto a ser una nueva unión de racinguismo: afición y plantilla juntos, como un solo ente, para ayudar al Racing.

23:45 Aquí os dejamos las fotos de la manifestación de hoy (fuente: María Edesa | VAVEL.com):

22:46 Tal y como confirmaba Javier Tebas a Europa Press, el problema del Racing no es solo con Hacienda sino del ratio que la Liga exige entre presupuesto y deuda: "A FECHA de hoy por los contactos que he mantenido con Racing y Murcia no lo tienen resuelto. Si hoy fuese 31 de julio no estaría resuelto".

22:45 También se rumorea que los exjugadores están arrimando el hombro y poniendo dinero. Es solo un rumor y no se sabe ni cuantos ni quienes.

22:37 A esta hora son muchos los rumores. Lo que sí es cierto es que 'Tuto' Sañudo confía en poder ser inscrito en la Liga: "Que Hacienda nos pida pagar ahora mismo seis millones y medio de euros, que no nos permita pagarlo fraccionado o negociar con ellos un convenio, no quiere decir que no nos puedan inscribir en la Liga de Fútbol Profesional si cumplimos los ratios que tenemos que cumplir, que eso sí lo hacemos", dijo el presidente en declaraciones a EFE.

18:21 Recordar que el plazo de pago finaliza el próximo jueves a las 20h. pero el Racing busca otras opciones.

17:57 En menos de dos horas dará comienzo la manifestación en defensa del Racing. Salida a las 20h. en Peña Herbosa para pasar por la sede de Hacienda y llegar al Ayuntamiento de Santander.

17:55 Recordamos cuál es la intención del Consejo, que por cierto, ya es propietario del club tras la "venta" de las acciones de Montalvo al Consejo actual por la simbólica cantidad de "un euro": pretenden inscribir al Racing en la Liga y posteriormente, con una ampliación de capital de nueve millones, realizar el pago a Hacienda. Todo depende de que la LFP admita la inscripción del equipo sin el papel notificatorio del pago de la deuda. Según los últimos rumores, Tebas sería indulgente con el Racing con la condición de la ampliación de capital.

17:37 ATENCIÓN, NOTICIA IMPORTANTE: Pedro López adelantó en el programa "La Gradona" de "Onda Cantabria" que la LFP aceptará la inscripción del Racing aunque no pague a Hacienda. En ese caso se cumpliría el plan de los gestores racinguistas.

17:33 Hasta Vicente del Bosque habló de la situación del Racing: "Yo lo que le deseo al Racing es que no le ocurra lo mismo que al Salamanca y que se pueda inscribir y seguir compitiendo", comentaba el seleccionador nacional.

17:05 Manolo Higuera, expresidente y abogado del club, califica la situación como "demencial": "Me parece vergonzoso y lamentable que por su falta de flexibilidad en la interpretación de las normas pierda la posibilidad de cobrar nueve millones de euros. Y lo digo, no como racinguista, si no como contribuyente". Higuera también ha dicho que todo lo que está pasando es culpa de la corrupción sufrida hasta el 31 de enero, fecha en que la anterior directiva salió del Racing.

16:35 Las declaraciones siguen saliendo. Bernardo Colsa, presidente de la Fundación Racing, ha comentado que la situación es inadmisible: "Una sociedad que ha demostrado que quiere pagar e incluso ha denunciado a los anteriores administradores, debería tener más oportunidades", ha comentado. También ha apelado a la lógica: "El Racing tiene razón y Hacienda tiene razón, de modo que tienen que llegar a un acuerdo".

16:00 La deuda de los clubes españoles con Hacienda asciende a 482 millones de euros, de los cuales solo 9 son del Racing de Santander. Situaciones similares fueron zanjadas de forma distina por Hacienda y con deudas mucho mayores: equipos como Deportivo, Zaragoza, Osasuna o Mallorca vieron aplazada su deuda, cosa que ahora, con el Racing, no pasa.

15:41 En las redes sociales sigue el apoyo al equipo. El hagstag #OportunidadRRC ha corrido por Twitter como la pólvora y todo el mundo pide una oportunidad para el conjunto cántabro.

15:19 El propio Mario Fernández, capitán del club cántabro, ha confirmado su presencia y la de sus compañeros en la manifestación: ""Equipo, afición, club... Todos tenemos que estar unidos. Todos a una. Nos jugamos la continuidad del club y todo el racinguismo tiene que estar junto".

15:13 El equipo racinguista, que ha entrenado esta mañana, ha decidido suspender la sesión vespertina para acudir a la manifestación. Están citados a las 19:45 en Peña Herbosa.

14:55 Para la tarde de hoy se ha convocado una manifestación en donde aficionados, peñas, miembros del club y plantilla se unirán para intentar presionar para solucionar la crítica situación racinguista. Será a eso de las 20h. y partirá desde Peña Herbosa, pasando por la sede de Hacienda y llegar al Ayuntamiento de la capital cántabra.

14:50 El primero en hablar de la situación del Racing fue el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien manifestó que si las cosas se hacen mal, se paga: "La ley es la ley para todos". Aunque también, el presidente del ejecutivo ha mostrado su total apoyo al conjunto verdiblanco: "Estamos haciendo todos los esfuerzos para arreglar lo que otros estropearon", comentaba.

14:45 David González Pescador pidió "a todo el mundo, un apoyo total; estar unidos en estas 48 horas" que tienen por delante, porque de lo contrario el siguiente paso será "la liquidación". Esas palabras tan drásticas han dejado tocada a la afición y el entorno verdiblanco.

14:40 Esa posibilidad que se dio a conocer en la jornada de ayer, en esa rueda de prensa donde estuvieron presentes jugadores, técnicos y directiva. González Pescador fue el cabecilla de la comparecencia y quien explicó cómo iban a proceder en esta desesperada situación. La idea es intentar que la LFP deje inscribir al Racing sin el documento de pago a Hacienda y, mediante una ampliación de capital futura, se puedan abonar los 6,5 millones.

14:35 La situación es la siguiente: Hacienda le exige al Racing abonar los 6,5 millones de euros que debe a la entidad pública. El conjunto cántabro pidió por dos veces el aplazamiento del pago pero ha sido denegado. El Racing no podría inscribirse en La Liga sin el documento de pago aunque queda una remota posibilidad.

14:30 ¡Buenas tardes y bienvenidos a VAVEL! donde viviremos estos momentos críticos del Racing de Santander. Un club histórico, con 101 años de historia, y que ha superado multitud de adversidades en los últimos tiempos y está al borde de la desaparición. Hacienda ha denegado el aplazamiento de la deuda y la solución debe ser inmediata.