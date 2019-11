El Valencia cae ante la Universidad Católica y las necesidades

El Valencia afrontaba su último encuentro de la Copa EuroAmericana como un nuevo test, de mayor dificultad a los tres anteriores, por las características del rival, toda una Universidad Católica de Chile, uno de los equipos más importantes del país y continente sudamericano. Nuno, que continúa buscando su once tipo, partió de inicio con un dibujo de 4-3-3 con Javi Fuego como pivote defensivo, y dos ‘8’ en la medular para crear el juego, Parejo y André Gomes. En la parcela ofensiva se situaron Rodrigo y Piatti, por bandas, y Paco Alcácer en el estilete de ataque. Sin la llegada de un delantero centro, parece ser que los dos jóvenes arietes españoles compartirán la punta de ataque, siempre con el hispano-brasileño caído más a una banda.

El choque comenzó como si de uno oficial se tratase, con el Valencia tratando de mostrar las mejorías físicas, pero mostrando también carencias propias de los meses estivales de pretemporada. A pesar de ello, las dos líneas de tres jugadores ché presionaron desde el primer minuto en posiciones muy avanzadas, en una muestra más de lo que quiere el técnico luso, trabajo defensivo desde los primeros metros del campo contrario. El juego que trataban de hilvanar los hombres de blanco era muy vertical, con toques precisos pero a la vez inexactos y precipitados, ya sea por la dificultad que entraña realizar estas conexiones entre jugadores que apenas han jugado juntos, o por el rival, mejor situado sobre el verde debido al ritmo de competición.

La idea era buena, pero no terminaba de fraguar. Por banda, en los primeros compases, tan solo apareció Barragán, con diversas incursiones que no terminaron con final feliz, fruto a los imprecisos centros del gallego, algo ya conocido en él. André Gomes y Parejo buscaban conexiones en zona de tres cuartos, sin éxito, pero con intención. No sería hasta casi el minuto diez, cuando el Valencia disparó a puerta por primera vez, con un chut de falta directa de Dani Parejo, que apenas inquietó al guardameta Constanzo. La posesión era alterna, sin un dominador claro, pero con mayor sensación de peligro cuando el cuadro español portaba el cuero en campo rival. Los chilenos no triangulaban, y Jaume observaba desde sus dominios los minutos pasar.

Parejo toma el mando

Con el paso de los minutos el equipo de Nuno fue ganando enteros, encerrando a su rival, utilizando el primer toque y los movimientos constantes por todo el campo. Las jugadas terminaban en banda, sin grandes centros, pero con algo que es necesario durante las semanas de preparación, la identidad y la idea de fútbol que defender. Rodrigo, André, Parejo y Piatti combinaban, de dentro a fuera, sin encontrar la vía para filtrar el cuero a Alcácer. Nuevamente sería Parejo el que tendría opción de anotar, en una jugada un tanto embarullada, tras una recuperación de Piatti y un pase fallido sobre Rodrigo del argentino. El de Coslada recogió el balón en el área y dibujó una sueva vaselina, a la que respondió con seguridad el exguardameta, entre otros, del Deportivo Alavés.

Sin mayores ocasiones, el colegiado decidió tomar su protagonismo individual, repartiendo cartulinas amarillas como un heladero reparte cucuruchos a los jóvenes que afloran por las calles calurosas de Valencia. Dos amonestaciones, totalmente innecesarias, para Barragán y André Gomes, por faltas que ni en encuentro oficial serían valedoras de tal consideración. Al tanto, Otamendi ejercía como capitán de la defensa valencianista. En las pocas llegadas de Los Cruzados, el argentino respondía con contundencia, prodigándose incluso en la salida rápida a la contra.

El colegiado continuó con su dantesco espectáculo, pasando a ser actor protagonista

De nuevo, Parejo tuvo en sus botas otro intento, tras un pase desde la frontal de Piatti, control y chut, que se marchó desviado. El ‘21’ estaba siendo el mejor de su equipo, y lo demostraba en sus acciones. Paralelamente, el dantesco espectáculo del colegiado seguía en escena. En una veloz jugada de la Universidad Católica, Barragán agarró a un rival, y el señor Osses decidió mostrarle la segunda cartulina y expulsarle. Cuarenta minutos de un choque amistoso, destinado a medir las fuerzas antes del comienzo de temporada, fue lo que el lateral diestro duró sobre el campo. Bien es cierto que no acertó en sus jugadas, pero el trencilla ni mucho menos estuvo lejos de su nivel. Atónito dejó a Nuno, que observaba desde la banda como se quedaba sin un hombre menos. Pero no quedó ahí la cosa. Acto seguido, el árbitro del encuentro se metió en medio de dos jugadores chilenos, ‘robándoles’ el cuero y dando la opción al Valencia de salir a la contra. De actor de reparto, pasó a ser protagonista individual de la película.

Sin tiempo para más, sin ocasiones ni disparos, la primera parte expiró y los jugadores caminaron dirección a los vestuarios, a la espera de las novedades de sus entrenadores y los posibles cambios. Una vez más, el Valencia se marchaba sin marcar, pero dejando conatos de lo que puede ser el futuro equipo ché.

De Paul, explosivo

Tras la vuelta de los vestuarios, Nuno decidió dar otro aire al encuentro, y para ello dio entrada a Rodrigo De Paul. A su vez, Joao Pereira ingresó para ocupar la banda dejada por Barragán, y Rober Ibáñez, el canterano. Poco tardó el atacante argentino en demostrar su capacidad, forzando un córner y buscando un gol olímpico desde la esquina que no llegó por centímetros. Justo después, Otamendi erraba en boca de gol un centro a media altura del propio De Paul, que continúa dejando magníficas sensaciones en los encuentros de pretemporada. Bottinelli, en el primer disparo de su equipo, replicaba, desviado y sin suerte.

Sin una referencia definida, con Rodrigo moviéndose por todo el campo, el Valencia encontró mayor fluidez, fruto de las ganas y verticalidad de Rober, y de la calidad de De Paul, que con cambios de juego de banda a banda, daba algo diferente a su equipo. Al igual que en la primera parte, las oportunidades escaseaban, pero el conjunto ché mostró otra cara, gracias a De Paul, líder, a pesar de ser recién llegado. Mientras, el equipo local solo buscaba contras rápidas, y a punto estuvo de aprovechar una, con dos rebotes incluidos, Ramos, nada más ingresar al campo, pero Vezo lo impidió.

Jaume, en su primera estirada, brilló con una mano prodigiosa

Fue justo en ese momento, fruto al saque de esquina que concedió el central luso, cuando Jaume tuvo que aparecer. Parot, lateral zurdo chileno, remató de forma acrobática, obligando al portero valenciano a estirar la mano abajo, donde los porteros sufren para llegar. Con el ‘26’ a la espalda, volvía a mostrar su calidad y reflejos, mientras al otro lado del charco se fragua el fichaje del que será teórico segundo portero, Yoel, obligando a Jaume a buscar una cesión.

Si la entrada de De Paul había revolucionado el encuentro a favor del Valencia, la de Costa lo hizo para el bando chileno. Tras su ingreso, la Universidad tomó las riendas, mientras el Valencia acusaba el esfuerzo físico, a la espera de nuevos cambios, con un hombre menos sobre el verde. A la contra, la Católica encontraba sus mejores jugadas, buscando siempre la espalda de la defensa ché, una parcela que Nuno debe mejorar por la fragilidad que mostró en los espacios largos.

No era el día de la precisión, de las grandes jugadas ofensivas. Ninguno de los dos equipos pudo completar una triangulación exacta, medida, con un disparo final. Todas las ocasiones, a cuentagotas, se producían en momentos aislados del juego, a pesar de que el cuero rodó en muchas ocasiones por las inmediaciones de ambos áreas. De Paul lo intentaba, pero solo no podía. La Universidad, a la contra, con la caballería lo buscaba. Una salida rápida, en la que Joao Pereira pudo parar la avanzada chilena, finalizó con un roto del jugador local sobre Cissokho, lento, lentísimo, en defensa. Un ejemplo más de por lo que el francés, muy lejos de su nivel, tiene abierta la puerta de salida. Las amarillas continuaban, como no, el colegiado no debió quedar a gusto con su papel en la primera mitad.

Con un hombre menos, el equipo de Nuno apenas podía generar peligro. Los centros, medidos siempre que salieran de la bota derecha de De Paul, no encontraban rematador, Vinícius no era el hombre elegido para ello. Los minutos caían como granos de arena en un reloj, poco a poco, quizás más duros para aquellos aficionados valencianistas que, intrépidos de la noche, siguieron el encuentro desde sus hogares en España. Cuando solo restaban tres, Rojas estuvo a punto de sorprender a Jaume, con un disparo muy lejano, al que respondió el valenciano sin mayores complicaciones que la violencia del chut. Y aún quedaba más de Jaume, un minuto después. Ríos, desde la frontal, volvió a intentarlo, encontrándose de nuevo con el arquero ché. Pero a la tercera fue la vencida. En la misma jugada, un centro del equipo chileno fue rematado de media volea por Muñoz, mientras otro esférico campaba a sus anchas por el rectángulo de juego, superando a un Jaume que no pudo hacer nada al pillarle el remate a contrapié. El gol, más allá de eso, volvió a demostrar que Cissokho no es ni mucho menos el lateral zurdo que necesita este Valencia. No hubo tiempo para más.

La Universidad Católica lo buscó más en los minutos finales, con mayor intención, y sobre todo, capacidad física. El Valencia, por su parte, poco más pudo hacer al estar con un hombre menos, y aún en pleno proceso de preparación para la próxima temporada que comenzará en menos de un mes. Sensaciones positicvas para el equipo de Nuno durante los minutos que tuvo igualdad numérica en el campo, especialmente en el centro del campo. En defensa, se espera la llegada de refuerzos, ya que Otamendi será el único titular de los que comenzaron el encuentro, Barragán volvió a ser Barragán, Cissokho naufragó y cimentó su salida del equipo ché y Rubén Vezo aún no posee la experiencia necesaria para ser un central de referencia. En ataque, las pincelazas se ven, muy tímidamente, en diversos jugadores. El mejor, De Paul, por las ganas y entrega. Piatti, sin suerte. Rober que continúa aprovechando cada oportunidad para brillar. Rodrigo y Alcácer, deben conocerse mejor para compenetrarse a la perfección; y Parejo y André Gomes necesitan más el primer toque, y menos la conducción. Finaliza así la participación del Valencia en la Copa EuroAmericana, con un empate (derrota en los penaltis) y una derrota en los últimos minutos, condicionada por la expulsión. Los próximos amistosos, en los que se esperan caras nuevas, serán más exigentes.

