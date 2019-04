Ancelotti: "Contra el Manchester United ningún partido es amistoso"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha compadecido ante los medios de comunicación antes del partido que enfrentará a su equipo frente al Manchester United. A pesar de estar eliminados, el italiano quiere terminar con una buena imagen: “Contra el Manchester United ningún partido es amistoso. Es un equipo fantástico y jugamos además en un estadio precioso. Por eso queremos terminar la gira ganando y jugando bien”.

Una de las principales dudas del conjunto blanco es la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo quien sigue recuperándose de sus lesiones, las cuales, arrastra desde la temporada pasada: “Cristiano Ronaldo no jugará. Está haciendo trabajo individual, pero no vamos a ponerlo mañana porque aún no ha entrenado con el equipo. Lo hará cuando volvamos a Madrid para prepararnos para la Supercopa. El plan con Cristiano Ronaldo es seguir el programa y el día 5 de agosto ya se entrenará con el equipo. Cuento con él para la Supercopa”.

Movimientos en el Real Madrid

Quiero dar minutos a Iker Casillas porque va a jugar la Supercopa

El club blanco está siendo uno de los atractivos en el mercado de fichajes tras las contrataciones de Kroos y James Rodríguez. Aunque estas no serán las únicas novedades de Florentino Pérez para este verano, esperando la llegada de Keylor Navas la próxima semana, pudiendo provocar con ello la salida de Diego López. Carlo Ancelotti no ha confirmado su salida pero todo hace indicar a ello, afirmando la titularidad de Iker Casillas para la Supercopa: “A Diego López lo veo bien, como siempre. Trabaja muy bien y es muy profesional. No hay novedad sobre su salida. Es un jugador del Real Madrid y mañana no va a jugar porque quiero dar minutos a Iker Casillas porque va a jugar la Supercopa. Ya tuvimos muchos problemas el año pasado en la portería y no me gusta hablar de Navas, que es un portero que en este momento no está en el Real Madrid”.

El argentino Di María también puede abandonar la disciplina del Real Madrid después de ver reducidas sus opciones esta temporada y buscando oportunidades en otro lugar. Uno de los jugadores importantes del técnico en la campaña anterior: “No hay noticias. Sigue de vacaciones y regresará a los entrenamientos con el Real Madrid el próximo 5 de agosto, como estaba previsto”.

“Hierro tiene la experiencia y el conocimiento en este club. Todo el mundo está contento por su carisma, las ganas que tiene de aprender este trabajo, su personalidad y el conocimiento que tiene del fútbol. Por otro lado, no tengo noticias de que vaya a venir Raúl”, declaró sobre su nueva mano derecha, Fernando Hierro.

Carlo Ancelotti le ve un buen futuro a Van Gaal

Es un entrenador con mucha experiencia

Por último, Carlo Ancelotti tuvo unas palabras de halago con su próximo rival Van Gaal, que empieza una nueva aventura al cargo del Manchester United: “Es un entrenador con mucha experiencia, que seguro que hará un buen trabajo con el Manchester United como ya hizo con la selección de Holanda en el Mundial. Después de Ferguson, es difícil. Ha fichado a buenos jugadores, pero la Premier League es muy competitiva”.