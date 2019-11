Resultado Presentación de Keylor Navas por el Real Madrid en 2014

14:53 Aquí damos por concluída la retransmisión de la presentación de Keylor Navas, tercer fichaje del Real Madrid para la temporada 2014/15. Muchas gracias por seguirla con nosotros.

14:49 Ante la insistencia de la afición, Navas, madridista confeso, se besó en repetidas ocasiones el escudo del Real Madrid.

14:45 Poco después, el costarricense bajó al Bernabéu por primera vez con la elástica madridista, para recibir el cariño de los más de 7000 seguidores blancos allí desplazados.

14:35 El misterio tardó poco en resolverse. Keylor Navas lucirá el dorsal número 13 en su estancia en el Madrid.

14:30 Os dejamos con algunas de las mejores fotos de la presentación de Keylor Navas como nuevo jugador del Real Madrid, en el Palco de Honor, todas obra de Dani Mullor para VAVEL.

14:22 Se retiran de la sala de prensa Keylor Navas y Emilio Butragueño.

14:21 Con estas palabras concluye Keylor Navas su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid.

Keylor: "El Mundial fue algo muy lindo, jugando contra grandes selecciones que te hacen mejorar. Uno se siente mejor en el ámbito futbolístico y como persona".

Keylor: "Todo lo que se decía del Real Madrid, cuando uno lo vive se queda corto. Los momento que he vivido con el Real Madrid se quedan en el recuerdo".

Keylor: "Me siento muy tranquilo. Voy a poner todo de mi parte, voy a trabajar y esforzarme para mejorar como futbolista. Pienso que cuando uno trabaja y se esfuerza todo sale".

Keylor: "No he tenido la oportunidad de hablar con Casillas ni con Diego López. Son muy profesionales y sé que me van a recibir bien".

Keylor: "Con mi llegada van a tener más alternativas. Tengo la oportunidad de estar en este gran equipo, estoy muy agradecido y espero que no sea algo muy negativo".

Keylor: "Siempre he tenido el concepto de ver a los grandes porteros: Casillas y Diego López que han demostrado ser los mejores. Son referentes en mi carrera de los cuáles puedo aprender muchísimo".

Keylor: "Habia ofertas de otros equipo que por respeto no voy a decir. En el momento en el que se me planteó venir al Madrid no lo dude. la decision no me costó tomarla, llego y llevaba esperándola toda mi vida".

Keylor: "Estoy muy tranquilo, sé que tengo que trabajar mucho. En el Real Madrid siempre están los mejores de cada puesto y tienen los mejores porteros, por ello tengo que exforzarme para cuando se me dé la oportunidad demostrarlo".

Keylor: "Llegar al mejor equipo del mundo siempre lo había soñado. Puedo crecer con ellos, aprender con ellos y si me dan la oportunidad de jugar demostrar que voy a hacer las cosas bien".

14:05 "Comienza ha hablar Keylor Navas: "Saludar a todo el pueblo costarricense. Espero que hayan disfrutado este paso como lo he disfrutado yo".

14:04 Emilio Butragueño: "Es un placer dar la bienvenida a Keylor Navas al Real Madrid. La exigencia aqui es grande pero estamos convencidos que tus éxitos aquí van a ser grandes. Desearte mucha suerte".

14:04 Emilio Butragueño toma la palabra.

14:00 Aparece Keylor Navas en rueda de prensa con Emilio Butragueño.

13:40 Antes de aparecer en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, Keylor Navas firmó su nuevo contrato, que le une al equipo madridista por las proximas seis temporadas. Además, recibió de manos de Florentino Pérez una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre, con el dorsal número 13.

13:38 En unos minutos, Keylor comparecerá ante los medios por primera vez como jugador madridista.

13:36 La grada está entregada a la calidad del costarricense. El portero devuelve el apoyo a la afición besándose, de nuevo, el escudo.

13:35 Tras repartir una gran cantidad de balones, tanto con la mano como con los dos pies, el guardameta se retira para afrontar la rueda de prensa.

13:31 Keylor Navas se besa el escudo en dos ocasiones y comienza a repartir balones a la grada.

13:30 Salta Keylor Navas al césped del Santiago Bernabéu y posa para las cámaras.

13:18 Baja Keylor Navas desde el Palco de Honor al vestuario aclamado por todos los aficionados que se congregan allí.

13:17 Tras sus primeras impresiones, Keylor Navas posó su nueva camiseta 'Navas, 13' con Florentino Pérez, su familia y la directiva madridista.

13:16 Concluyó el costarricense: "Pura vida y hala Madrid".

13:16 Emocionado, Keylor Navas ha asegurado: "Estoy demasiado contento es algo que siempre soñé y voy a darlo todo por este Club al que espero ayudar en todo".

13:15 "Quiero agradecer a Dios la oportunidad de hacer mi sueño realidad. Es el día mñas importante de mi carrera futbolistica, lleno de ilusión y confianza. Estoy muy feliz de pertenecer al Club más grande del mundo".

13:15 Sale Keylor Navas a pronunciar sus primeras palabras.

13:12 Florentino: "Querido Keylor has trabajado mucho desde hace mucho tiempo para disfrutar de este momento. El equipo es inconformista y no se detiene. El madridismo exige todo pero lo da todo. Disfrútalo".

13:12 Florentino: "Quiero agradecer al presidente del Levante la facilidad que nos ha dado para hacer posible este fichaje".

13:11 Florentino: "Bienvenido a tu casa, estás a punto de enfundarte la camiseta del Real madrid y vas a tener el honor y el orgullo de ser el primer jugador de tu país que lleve el escudo de este club".

13:10 Comienza Florentino Pérez a darle la bienvenida a Keylor.

13:06 A sus 27 años, el jugador se ha ganado la titularidad de Costa Rica a base de buenas actuaciones con su exequipo.

13:04 Comienza la presentación de Keylor Navas con un video en el que se muestran sus grandes dotes como portero a lo largo de toda su trayectoria futbolística.

13:03 Aparece el jugador costarricense por delante del presidente Florentino Pérez.

13:00 Las gradas aún siguen llenándose de madridistas dispuestos a ver por primera vez a Keylor Navas vestido con la elástica del Real Madrid.

12:57 La familia de Keylor Navas y Emilio Butrageño ya están en el Palco de Honor esperando al jugador.

12:55 Los jugadores del Real Madrid le han dado la bienvenida al nuevo portero en las redes sociales. Aquí podemos ver el tuit de Álvaro Arbeloa.

12:50 Apenas diez minutos para que empiece la presentación de Keylor Navas en el Santiago Bernabéu. Las gradas están repletas de aficionados madridistas y todo listo en el Palco de Honor.

12:42 A continuación podréis ver el primer día de Keylor Navas en Madrid.

12:28 La afición también apoyó al guardameta en su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas. Una gran cantidad de aficionados madridistas y también algunos costarricenses aclamaron al costarricense.

12:20 Las gradas del Santiago Bernabéu comienzan a llenarse y se espera una gran entrada para darle una claurosa bienvenida al portero costarricense.

12:15 Todo preparado en el Palco de Honor para que en menos de una hora aparezca Keylor Navas como nuevo jugador madridista.

12:03 Muchos espectadores en el Santiago Bernabéu esperando a que se abran las puertas para acceder a la presentación de Keylor Navas.

11:57 El nuevo guardameta madridista ha pasado el reconocimiento médico en la clínica Sanitas en La Moraleja junto a Carlos Díez, jefe de los servicios médicos del Real Madrid.

11:50 ​​En primer lugar, Keylor firmará el contrato y será presentado por Florentino Pérez en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu. Posteriormente, bajará al césped para vestirse de blanco y al final comparecerá ante los medios de comunicación.

11:49 En la mañana de ayer, Keylor Navas pisó por primera vez la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Allí, además de recorrer las instalaciones, pudo saludar a su nuevo entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, junto a su staff técnico.

11:45 Antes de viajar a la capital española, el jugador pronunció sus primeras palabras tras la oficialidad: "Ser titular es complicado. Trabajaré con humildad, seré positivo y voy a intentar hacerlo todo de la mejor manera, y veremos qué pasa".

11:40 Las grandes actuaciones de Keylor Navas en el Mundial han sido su mejor escaparate y es que el Real Madrid, durante los últimos años, fija su interés en la máxima competición internacional, tras la que lleva a cabo numerosas incorporaciones para mejorar su plantilla.

11:33 El cancerbero se convierte en el primer costarricense que vestirá los colores del Real Madrid en toda la historia del equipo blanco.

11:25 Keylor Navas llegó a España en la temporada 2010-2011 tras cinco temporadas en el Deportivo Saprissa. El equipo que le dio la oportunidad fue el Albacete Balompié S.A.D. Allí, el guardameta jugó una temporada defendiendo la portería del Carlos Belmonte en la Liga Adelante, pero, tras el descenso de categoría del equipo, Keylor fue cedido al Levante y que, posteriormente, se hizo con sus servicios.

11.17 El exjugador del Levante, de 27 años, está considerado uno de los guardametas del momento. En el pasado Mundial estuvo nominado al 'Guante de oro' por sus grandes actuaciones, que llevaron a Costa Rica a cuartos. Entre sus grandes dotes destacan su potentoso salto, sus reflejos y la capacidad que posee para achicar los espacios.

11:15 El comunicado oficial del fichaje del guardameta se hacia oficial el pasado domingo, 3 de agosto. Esta contratación reabre el debate en la portería madridista, donde Casillas y Diego López mantienen la pugna por la titularidad. No obstante, su llegada al club blanco puede provocar la salida de uno de sus dos rivales.

11:13 A las 13:00 está previsto que el jugador aparezca por primera vez ante los medios de comunicación en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu. Después, Keylor pisará el césped de su nuevo estadio y se enfundará la elástica merengue.

11: 07 El portero costarricense, prodecente del Levante, queda ligado al club blanco por un total de seis temporadas. El precio de su traspaso no ha sido confirmado por ninguno de los dos equipos, aunque se estima que el Real Madrid ha abonado la cláusula del jugador de 10 millones de euros.

11:05 Buenos días y bienvenidos a la presentación de Keylor Navas como nuevo jugador del Real Madrid. El portero costarricense se enfundará la elástica blanca por primera vez.