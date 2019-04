El '9' suplente está en la plantilla

Kroos y James han sido los dos únicos jugadores de campo que el Madrid ha fichado hasta el momento, y según Ancelotti, pueden ser los únicos. Todo hacía indicar que el conjunto merengue buscaría un delantero en el mercado para sustituir a Morata, que cogió las maletas con rumbo hacia Turín. Ante esta tesitura Carletto anunció que llegaría un hombre para sustituir al canterano, pero en las últimas semanas parece haber cambiado de opinión. Por un lado podría ser una maniobra para presionar al club y que no vendan a Di María. Si el argentino no sale, Carlo se conformaría con la plantilla que tiene y no pediría un ‘9’, con el gasto que ello conllevaría. Pero por otro lado puede ser un gesto de confianza hacia los hombres que tiene y que pueden actuar como puntas de lanza. La pasada temporada Morata apenas gozó de oportunidades ni minutos, por lo que si no hay contratiempo en forma de lesiones, Karim volverá a acaparar muchísimos minutos.

Ancelotti tiene dentro de la plantilla varias alternativas para 'ahorrarse' el fichaje de un '9' suplente

El mercado de ‘9’ del perfil de Morata (lo que busca o buscaba el club) es escaso, por lo que Ancelotti ya estaría pensando en cómo sustituir a Karim en caso de que el francés necesite o tenga que parar y no pueda ser de la partida. El técnico italiano tiene un amplio ramillete de opciones que bien pueden comenzar con la inclusión de algunos de los teóricos suplentes como Jesé o Isco. Aparte de ellos, Ancelotti también puede ubicar como delantero a Ronaldo o James, siempre dentro del 4-3-3 que más está usando durante la pretemporada y el más usado durante la temporada pasada. Con un cambio de esquema con dos delanteros las opciones se amplían ligeramente, ya que jugadores como Bale pueden formar parte del dúo ofensivo.

Isco, características similares a Benzema

Isco puede hacer de Karim, aunque no es la posición en la que más cómodo está, él necesita tocar más balón

El malagueño ya jugó la pasada temporada algunos minutos como sustituto de Benzema, pero solo fue de forma esporádica, ya que Morata solía ser el recambio natural del francés. Isco puede jugar en muchas posiciones, tanto en la línea de tres atacantes como la de tres medios. Una de esas posiciones que puede ocupar es la de delantero centro, o falso nueve. Ahí tiene un rol parecido al de Benzema, un rol que está más próximo del de realizar desmarques de apoyo que de ruptura, de crear espacios en las proximidades del área para que Bale y Ronaldo los ataquen que de estar pegado a los centrales.

Durante la pretemporada, con Benzema de vacaciones aún, Ancelotti ha ubicado a Isco como falso nueve durante muchos minutos. El malagueño ha rendido, aunque no con nota. Con Lucas y Bale jugando en su banda natural no había ningún jugador o socio que se le desmarcara a la espalada cuando él salía a recibir, quedando sin ocupar los espacios que había creado. Los minutos que el ex del Málaga ha jugado en esa posición han sembrado dudas, pero por características sería un buen sustito de Benzema, pues comparten muchas cualidades individuales y con movimientos similares buscando permanentemente asociarse con sus compañeros.

Jesé, explosión en el Castilla jugando como punta de lanza

Si Isco es un futbolista muy polivalente, Jesé no se queda atrás. El canario puede jugar y ha jugado con enorme fiabilidad en las tres posiciones atacantes dentro del 4-3-3. En sus últimos años, coincidiendo con su primera etapa de madurez, ha jugado, sobre todo, como mediapunta y falso nueve. También ha ocupado los dos extremos, pero con menos frecuencia. Toril convirtió al español en un jugador capaz de rendir en varias posiciones atacantes hasta hacerlo explotar definitivamente como jugador más adelantado. Con Morata como jugador del primer equipo y sin un goleador, el ex técnico del Castilla ubicó de delantero a Jesé, y este cumplió.

Jesé, hace dos temporadas, se salió jugando como delantero centro en el Castilla

En su primera temporada en el primer equipo Ancelotti ha usado al canterano, sobre todo, como extremo. Con Di María asentado como interior, el canario fue el primer sustituto ofensivo y el recambio perfecto para Ronaldo y Bale, cuando portugués y galés no podían ser de la partida. A pesar de haberse salido como hombre más adelantado en el Castilla, Carletto apenas lo ha usado en esa demarcación. Sin embargo, con la salida de Morata y con la posibilidad de no fichar otro delantero, el técnico italiano tiene en el canterano un sustituto de garantías cuando Benzema no pueda jugar. Pese a tener características distintas, Jesé encajaría muy bien como sustituto del francés. Su polivalencia y su tendencia a estar en permanente movimiento facilitaría las entradas de Ronaldo y Bale en zona de remate, ya que el canario es un jugador que tira desmarques constantemente, ocupando nuevos espacios y creando otros. En contraposición con Isco, Jesé añadiría más remate y más gol que el andaluz, además de un punto más de determinación en los metros finales.

James falso nueve y Ronaldo extremo, o viceversa

Ronaldo partiendo desde el centro pierde mucho potencial, recibe de espaldas y le falta espacio

Ancelotti tendrá que ver cómo encaja a James en ‘su’ Madrid y tiene varias opciones. Manteniendo el 4-3-3 el colombiano rendiría mejor como extremo, pero las bandas son ‘coto privado’ de Ronaldo y Bale. En esta tesitura el cafetero podría ser interior o incluso falso nueve, opción esta última que le sería válida a Carletto para sustituir a Benzema. Dentro de esa alternativa se abre una nueva. Con Bale, Ronaldo y Benzema sanos, James sería el primer sustituto de alguno de estos, pero si el ausente es Karim, el ex del Mónaco, ocuparía la posición de extremo izquierdo, pasando Ronaldo a la punta de lanza. Aunque Ronaldo ha demostrado no estar cómodo jugando como referencia, sería una solución válida, sobre todo para dar entrada a James.

Ronaldo y Bale, pareja de lujo en 4-4-2

El 4-4-2 es el esquema que más opciones daría a Ancelotti

Ancelotti ya usó un sistema con dos delanteros durante la pasada temporada, aunque fueron en partidos concretos. Si durante la temporada que está a punto de comenzar decidiera volver a optar por el 4-4-2 y no contara con Benzema, Ancelotti tendría varias alternativas. Isco, James, Bale o Ronaldo podrían formar una pareja de garantías. A priori la de inicio, sin Benzema, sería la formada por Ronaldo y Bale. Isco o James ocuparían una banda dentro de la línea de cuatro centrocampistas. También podría ser Bale el volante, con James o Isco acompañando al luso arriba. Esta opción es la que, por características, más asemejaría a la de Benzema-Ronaldo o Benzema-Bale que ya formaron con éxito ante Barça y Bayern (por dos veces) durante los tres encuentros en los que Ancelotti usó el 4-4-2.