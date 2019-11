La cantera es la asignatura pendiente de Simeone

En el particular y personal abecedario filosófico de Diego Pablo Simeone aparecen frases y lecciones de vida tales como "el esfuerzo no se negocia", "solo en el diccionario la palabra éxito está antes que la palabra trabajo" o "si veo barro, me tiro de cabeza". Estas consignas marcan el carácter y la personalidad del 'Cholo' como entrenador, un tipo con las ideas muy claras, seguro de sí mismo y con unos férreos principios difíciles de tumbar.

Pero en toda esta elegía de modelo de trabajo también resalta uno que condena a los jugadores más jóvenes de la Academia del Atlético de Madrid. Los canteranos son una de las asignaturas pendientes del 'Cholo' Simeone. Más allá de la confianza que otorgó a Koke en su llegada al banquillo del Manzanares, cuesta encontrar a un joven canterano - que no se haya marchado para volver a triunfar en el Atlético como el caso de Gabi o Diego Costa - que haya disfrutado de minutos y de oportunidades con cierta regularidad en el once inicial del Atlético de Madrid.

La exigencia de jugar cada encuentro como si de una final se tratara impide a los canteranos triunfar en el esquema de Simeone

Simeone da a entender que los jugadores que juegan en su equipo deben estar formados ya para los partidos de alta exigencia que se le presentan al club rojiblanco. Evita el tener que formarlos, una misión que deja encargada a otros entrenadores o formadores de los equipos en España (o del extranjero) que tienen la necesidad de reforzarse con los descartes jóvenes de los equipos más poderosos.

El mantra que profetiza Simeone cada semana, el tan famoso "partido a partido" que han adoptado como propio todos los equipos españoles, es el gran obstáculo que se encuentran los canteranos más prolíficos de la Academia rojiblanca. La exigencia de jugar cada encuentro como si de una final se tratara impide hacer masivas rotaciones en el once inicial ni dar minutos a los jóvenes para que se fogueen al más alto nivel. Cada partido es una guerra y Simeone prescinde de los rasos en su ejército de tenientes.

Fracaso con 'La Perla de Navalmoral'

Óliver Torres es el caso más paradigmático en esta asignatura pendiente que tiene Diego Pablo Simeone en los jóvenes del Atlético de Madrid. El extremeño ha vivido un calvario desde que explotara el boom mediático por él, que se tradujo en entrenar de lunes a viernes con el primer equipo y estar en el banquillo los días de partido en los que jugaba el Atlético de Madrid B de Alfredo Santaelena. Óliver ascendió y debutó en Primera División, pero tuvo oportunidades a cuentagotas.

Simeone siempre exigió un plus a Óliver, que brillaba en la parte técnica pero que no marcaba las diferencias en el trabajo y despliegue físico que exige el esquema del 'Cholo'. Destacaba en lo individual pero Simeone le pedía que lo hiciera también en lo colectivo. No se llegaron a entender y el extremeño acabó cedido en el Villarreal, donde recuperó la sonrisa.

En esta tensa situación, Julen Lopetegui se ha erigido como el salvador de Óliver. Se ha marchado una temporada cedido al Oporto, un equipo con el que jugará la Champions League, donde se podrá ganar un puesto de titular y donde contará con un entrenador que confía plenamente en sus facultades.

Otros canteranos, como Thomas y Saúl Ñíguez, también tienen su propia historia que contar. El primero emprende su segunda cesión, la primera en Primera División, con el objetivo de seguir el camino de Saúl en el Rayo Vallecano. El ilicitano brilló en Vallecas y se ha ganado un puesto en el vestuario rojiblanco, aunque su participación y progresión se puede ver en peligro por el regreso de Tiago Mendes a la entidad madrileña.

Manquillo es el último caso que confirma la falta de recursos de Simeone para gestionar este problema. El lateral derecho, el segundo de la plantilla la temporada pasada, vivió a la sombra de Juanfran y a caballo entre el banquillo y la grada. La lesión que sufrió por un choque con Cristiano Ronaldo, que se saldó con más de un mes de reposo, tampoco benefició a su inclusión en el once inicial.

Pasado el reconocimiento médico con el Liverpool y realizadas las fotografías de rigor en Anfield, Manquillo ya piensa, primero, en ganarse un puesto en el once titular de los 'Reds' y, segundo, jugar muchos años en la Premier League. "He venido a ganarme un puesto en el Liverpool y si es posible quedarme aquí por muchos años más", explicó en declaraciones a la web oficial del conjunto inglés. El divorcio con el Atlético de Madrid es visible - a pesar de que el acuerdo es una cesión de dos temporadas - y viene motivado por su familia, que tenía la creencia de que Manquillo debía salir de Madrid y que tenía las cualidades suficientes para triunfar en el Atlético desde ya.

Koke, el superviviente

El regreso de Manzano al banquillo del Manzanares dejó a Koke en tierra de nadie. Era lo más prometedor que había en la cantera y su progresión se veía entorpedecida por los gustos del nuevo técnico, que no contaba con él. Su segunda estancia no duró demasiado y la llegada de Simeone al Atlético alumbró a la estrella que hoy disfruta el Calderón. "Mi peor momento como futbolista fue cuando no entraba en los planes de Manzano. Antes de Simeone estábamos hundidos, su llegada fue un punto de inflexión para todos. Nos cambió la mentalidad", explicó el '6' rojiblanco en una entrevista concedida a VAVEL.com.

El 'Cholo' fue vital en el crecimiento de Koke como jugador del Atlético de Madrid. Llegó y vio en él lo que nadie había conseguido ver hasta entonces. "No tengo argumentos para decirte que confíes en nosotros pero estoy seguro que vas a ser importante para el futuro y con tranquilidad y trabajo vas a tener un lugar", le explicó Simeone a Koke cuando por delante tenía a Arda Turan y Diego Ribas.

Con minutos y confianza, Koke se ha convertido en una prolongación de Simeone en el campo. Si Gabi representa el alma y el coraje del 'Cholo', Koke es la energía que hace fluir y bailar a todo el equipo. Junto a Arda Turan es la nota distintiva del Atlético en ataque. Tiene el toque y el último pase que enloquece a las defensas rivales. Su esfuerzo se ha visto recompensado, incluso, con una convocatoria con España para el Mundial de Brasil. Es la excepción que confirma la regla que mancha el expediente de Simeone en el Atlético.