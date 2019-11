Derrota con sensaciones positivas

Nueva piedra de toque en el camino preparatorio del Real Valladolid, esta vez ante todo un Primera División como el Eibar, recién ascendido a la categoría de oro del fútbol español, finalizando un ascenso meteórico desde la Segunda B en tan solo dos años, algo que muy pocas veces sucede. Para este choque, Rubi comenzó con un once que potencialmente podría ser el titular en Liga. En defensa, tan solo aparecía Mojica en detrimento de Peña; mientras que Sastre sustituía al tocado Álvaro Rubio.

Las posiciones ofensivas fueron con cuatro hombres que bien podrían partir de inicio ante el Mallorca en la primera jornada de Liga, con Bergdich esperando en el banquillo. Otra de las novedades, mucho más que las anteriores, era la nueva camiseta pucelana, ya con Cuatro Rayas sobre el pecho de los futbolistas, estrenando patrocinador principal.

Tras una breve espera por el colegiado, que se hizo de rogar en el túnel de vestuarios, y una sonora ovación por el público de ambas aficiones desplazado a Aguilar de Campoo y el local de la villa palentina, el balón echó a rodar. Poco hubo que esperar para ver la primea ocasión, por parte del Real Valladolid, en una jugada colectiva que finalizó Sastre con un disparo, que no vio portería al intervenir Albentosa, y se marchó a córner. El conjunto albivioleta comenzaba con los extremos en sus bandas, pero pronto cambiaron de banda, mostrando que Rubi aún busca cómo encajar todas sus piezas, tanto en ataque como en defensa. Mientras, el equipo pucelano era fiel a su estilo de jugar con el cuero y tratar de robar cuanto antes.

El Eibar buscaba más jugadas en largo, buscando ganar en el juego aéreo a dos centrales contundentes como Valiente y Samuel; o bien encontrar la espalda de estos, que no daban facilidad alguna. Jeffren empezaba a carburar, una necesidad básica de este Real Valladolid, con una progresión individual por banda y un centro al corazón del área que no encontró rematador. Y no lo hizo porque tanto Albentosa como Raúl Navas, viejo conocido de la parroquia de Zorrilla, se mostraron muy expeditivos en la zaga durante los primeros compases del choque, muy igualado.

A pesar de ser un amistoso, sin nada en juego más que un trofeo de verano para engrasar la maquinaria, también hubo polémica. Una posible mano de Marc Valiente en su propia área fue protestada como penalti por el conjunto armero, el catalán estuvo a punto de ver cómo le señalaban la segunda pena máxima consecutiva por el mismo motivo. Los blaugranas no daban su brazo a torcer, y una extraordinaria jugada de Dani Nieto pudo finalizar con una ocasión mayúscula, pero la defensa pucelana lo evitó cuando el flamante fichaje armero pisaba la media luna de la frontal.

La presión del Real Valladolid era buena, en campo contrario, continua y sin descanso. El objetivo era claro, robar el cuero para poder jugarlo con calidad hasta posiciones de ataque. Los minutos continuaban y apenas había ocasiones, eso sí, las que caían lo hacían en el bando blanquivioleta. Primero con un centro de Omar al que Valiente no llegó, y después con un centro chut de Mojica, al que Irureta no acertó a atrapar, dando una opción a Óscar para el remate, que no llegó debido a su aún temprana condición física por la lesión.

Hay portero

Una de las necesidades, en cuanto a fichajes del Real Valladolid, es el firmar a un guardameta para que compita por la titularidad con Dani Hernandez, ya que Julio tiene ficha del Promesas y no pasa, por el momento, por la mente de Rubi el mantenerle en el primer equipo. En Zamora, ya se pudo observar como el venezolano realizó grandes paradas, con palomita incluida, mostrando que en su año en Grecia, a pesar de no haber prolongado la cesión, no ha perdido cualidades. Esas que sirvieron para que el conjunto pucelano ascendiera a Primera, pues fue el portero del Playoff. Pues bien, Dani volvió a aparecer, en un chut frontal de Manu del Moral tras un mal despeje de la defensa. Lo hizo con seguridad. Un minuto después, volvió a volar. El despiste de Chic, sirvió para habilitar a Capa, que remató, encontrándose de nuevo con el venezolano.

Parecía que el Eibar se lanzaba más al ataque, pero el Real Valladolid no iba a ser menos, y respondió con una buena jugada de Jeffren y un paso filtrado de este hacia Roger, que cortó de nuevo Raúl Navas, magnífico en defensa. No dio para más una primera parte en la que dominó el conjunto pucelano, pero en la que a medida que pasaron los minutos, el Eibar mostró más las garras, chocando con un muro llamado Dani Hernández, colosal bajo los palos.

Con todo por resolverse, la segunda mitad empezó con los mismos protagonistas que en los primeros 45 minutos, salvo por una permuta, la realizada por el Eibar, que dio entrada a Lillo en detrimento de Bóveda. Comenzó fuerte y enchufado el equipo de Rubi, con un derechazo de Roger desde la frontal que se fue lamiendo la cepa del poste. El pistolero quería volver a sacar a relucir el revólver que enseñó en Zamora. También quería brillar Óscar, muy activo por toda la zona de mediapunta tras la reanudación.

De un cero a cero en pretemporada quizás puede señalarse que los dos equipos andan escasos de gol, pero debe verse el lado positivo. Uno de esos detalles, fue Jeffren. El habilidoso extremo seguía dando pasos adelante, mostrando que este año quiere y debe ser importante en el Real Valladolid. Lo intentó por banda, con diagonales, centros y disparos. Sin suerte, pero con la confianza que el curso pasado no parecía fluir por sus venas.

Irureta también sabe parar

Los cambios comenzaron a fluir en el conjunto armero, que veía como otra vez su rival se hacía con el control del choque. Fue entonces, tras varias permutas, cuando el guardameta vasco hizo su aparición en el encuentro, en la mejor oportunidad pucelana hasta ese instante. Una falta cercana a la frontal, forzada por Roger, fue disparada por Jeffren, el mejor de su equipo, con potencia al palo del arquero, que respondió a la perfección, evitando el tanto.

La situación se revirtió minutos después, con otra falta en la frontal, de Sastre sobre Dani Nieto, un dolor de cabeza para la zaga pucelana. Pero el final fue diferente. Acabó en gol, el primero del encuentro. El mismo Dani Nieto disparó de forma directa, superando la barrera y a Dani, que nada pudo hacer para evitar el tanto inicial del choque. El conjunto armero, que no se había acercado al área rival en esta segunda parte, se adelantó gracias a un inconmensurable Dani Nieto.

No tardó en reaccionar el Pucela, pero Óscar evidenció que aún sigue siendo ese jugador errático del curso pasado, fallando el boca de gol, merced al mal bote del balón por las paupérrimas condiciones del terreno de juego, y su propio fallo. El resultado no era el esperado, y Rubi movía el banquillo. El propio jugador salmantino dejaba su puesto a Bergdich, de los futbolistas más destacados este verano; mientras que Rueda ingresaba por Valiente para formar en el eje de la zaga. Mojica era de los más insistentes, en el costado zurdo, pero su insistencia no obtenía resultados, pues sus incursiones por el carril izquierdo no llegaron a buen puerto.

Rueda de cambios en busca del empate

El míster catalán continuaba dando entrada a varios de sus hombres, en diferentes posiciones, tratando de encontrar la combinación exacta para evitar la segunda derrota consecutiva esta pretemporada. Pero no llegaba. Samuel tuvo un remate con la testa, a centro de Bergdich, pero se fue muy desviado. Era de lo poco que conseguía trenzar el Real Valladolid, ante la buena defensa armera. Restaban menos de cinco minutos para la conclusión, y los vallisoletanos apenas inquietaban a Irureta.

El Real Valladolid jugó bien, pero le faltó definir

No hubo tiempo para más, y el Eibar se alzó con el encuentro y el XX Trofeo de la Galleta, gracias a un gol, golazo, de Dani Nieto de falta directa. El conjunto pucelano jugó bien, presionó y movió el cuero, pero faltó esa chispa en las zonas importantes de ataque para elaborar ocasiones de gol. Lo pudo hacer Óscar, pero erró en el disparo final. Sin embargo, las sensaciones de algunos futbolistas son positivas, como Mojica en el carril zurdo, o Jeffren por toda la zona de ataque, el mejor del Pucela y quizás, del encuentro, junto al goleador de la tarde.

Así, el Real Valladolid suma su segunda derrota de pretemporada, pero la maquina comienza a engrasarse, y a mostrarlo sobre el tapete. Al frente restan tan solo dos pruebas más, la última ante el público de Zorrilla, que precederá al debut liguero del día 23 ante el Mallorca. Por el momento, a pesar de la derrota, las alarmas no suenan, más bien lo contrario, muestran la ilusión de toda una plantilla y afición. La derrota, no siempre es fracaso, y más en pretemporada.