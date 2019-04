Iker Casillas: "El Real Madrid tiene la obligación de ganar siempre"

El portero y capitán del Real Madrid, Iker Casillas, atendió a los medios de comunicación en la víspera del primer título de la temporada para el equipo merengue. Iker, ganador de este trofeo en el año 2002, espera repetir el triunfo de aquel año. "Este tipo de partidos suponen un título y eso es importante para el Real Madrid después de ganar la Décima. Es un día para disfrutar e intentar vencer porque el Real Madrid siempre tiene la obligación de ganar".

En esta temporada, el equipo de Ancelotti afronta el reto de los seis títulos, y el capitán de la nave blanca espera empezar ganando la Supercopa de Europa. "Es la ilusión y la obligación de empezar a ganar títulos. Desde mañana hay que coger moral y luego, a por la Supercopa de España", aseguró.

Casillas hizo referencia también a la exigencia que supone jugar en el Real Madrid, obligado a ganar títulos cada temporada. "Cada año te exigen más que el anterior. Somos el Real Madrid y cada año hay la obligación de ir siempre a Cibeles. Por jugadores e historia si no ganas títulos se habla de fracaso".

Respecto a su situación personal, asegura: "No es el peor momento de mi carrera", al tiempo que reconoce que no ha estado a su nivel en los partidos recientes. "A veces tienes momentos buenos y otros malos. No he estado a la altura en la que yo consideraba, pero son cosas que pasan en el fútbol. Hay que reconocer que no he estado a mi mejor nivel, pero de ahí a que sea mi peor momento no", afirmó el madridista.

Al hilo de este rendimiento por debajo del habitual, se cuestiona su titularidad en el equipo, algo que Casillas afronta con naturalidad. "Has de afrontar la situación y siempre dar la cara. Siempre lo he hecho y no voy a esconderme; lucharé para ganarme un puesto en el once".

Por último, destacó el papel que puedan tener las nuevas incorporaciones. "Si los juntas con un equipo que ha ganado una Copa de Europa y una Copa del Rey todo puede ser bueno. Han de aclimatarse a una ciudad diferente, pero es sencillo con los jugadores que tenemos en el equipo".