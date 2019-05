Valverde, un técnico nivel Champions

16 años después el Athletic vuelve a Champions. Será una experiencia novedosa para muchos de sus aficionados; al igual que la mayoría de jugadores, vivirán lo que se siente cuando la melodía de la Liga de Campeones entona sus primeras notas. De la plantilla actual, sólo Aduriz echará la vista atrás recordando esos momentos que vivió, hace no mucho, con el Valencia. Urrutia, el presidente rojiblanco, también llevará a su memoria momentos pasados, pero habrá otra figura del equipo de Ibaigane que también volverá a otra época. Estará a ras del terreno de juego, estará dando órdenes una vez que el árbitro dé el inicio a la previa. Él es Ernesto Valverde.

Como jugador no disputó la máxima competición continental

El entrenador de Viandar de la Vera escuchará por duodécima vez esa canción que indica que está a punto de comenzar uno de los encuentros de la máxima competición continental, y lo hará por duodécima vez como técnico de un club. El míster rojiblanco, antes de ponerse el traje de cada domingo o de cada miércoles, se vistió de corto durante 15 temporadas, pero no jugó esta competición. Militó en el FC Barcelona durante dos campañas, pero en esa época el club catalán fue subcampeón de Liga y sólo el campeón, el Real Madrid, consiguió el billete para mostrar su fútbol por Europa. Asimismo, pudo jugar la Champions con el Athletic, pero abandonó la entidad rojiblanca dos temporadas antes de que los bilbaínos disputaran la competición por última vez en su historia.

Olympiacos, el estreno

Por ese motivo, porque no tuvo la oportunidad de vivirlo como futbolista, Valverde tuvo que esperar a la temporada 2008-2009, cuando dirigía al Olympiacos griego por primera vez, para escuchar la melodía. El cacereño hizo su debut el 13 de agosto de 2008 contra el Anorthosis chipriota. No obstante, el estreno no fue el esperado. El club ateniense perdió 3-0, merced a los tantos Torossidis, en propia puerta, Sossin y Laban, y la eliminatoria se les ponía cuesta arriba.

Tales eran los goles que tenían que anotar los griegos que en los 90 minutos de la vuelta no fueron capaces de obtenerlo. El solitario tanto de Belluschi no fue suficiente y Ernesto Valverde se despidió de su primera temporada de la Champions en la tercera ronda de la previa de la competición.

Otra vez con nota griega

Tras ese fugaz paso, a Txingurri le llegó una nueva oportunidad dos años después. Esa vez, de nuevo con el Olympiacos, en el que militaban los exrojiblancos Fran Yeste y Pablo Orbaiz, empezó su andadura en esa edición en la fase de grupos, una fase de grupos en la que se tenía que ver las caras en el Grupo F con el Marsella, el Arsenal y el Dortmund, tal y como había deparado el sorteo.

Su estreno ese año fue contra el equipo francés en su feudo y del que salió derrotado por 0-1 gracias al solitario gol de Lucho González al inicio de la segunda parte. El segundo partido tampoco varió la situación en exceso. El Olympiacos visitó el Emirates Stadium y cayó 2-1 contra el Arsenal de Arsene Wenger. Axel Oxlade-Chamberlain abrió el marcador cuando todavía no se había cumplido el minuto diez de partido y poco después fue André Santos quien amplió la ventaja del equipo inglés. No obstante, los griegos no quisieron dar su brazo a torcer a las primeras de cambio y David Fuster redujo distancias, pero fue insuficiente y volvieron a su feudo con las manos vacías.

Valverde tuvo que esperar al tercer partido para que su equipo obtuviese la victoria. Ante su público doblegó 3-1 al Dortmund gracias a los goles de Holebbas, de Djebbour y de Modesto. No obstante, no fue un augurio de lo que iba a suceder en las siguientes jornadas de la fase de grupos. El club ateniense visitó tierras germanas y salió derrotado de ahí (1-0) gracias a la diana de Grosskreutz.

Con tres derrotas y una victoria, los de Valverde necesitaban un milagro para superar esa fase de grupos y lo intentaron. En el siguiente encuentro, un partido de vida o muerte, se enfrentaron al Marsella y ganaron 0-1 merced al gol de Fetfatzidis. Los griegos no querían hincar la rodilla, querían morir matando y también salieron triunfantes del sexto y último encuentro de la fase de grupos. El Arsenal volvió a cruzarse en el camino, pero en esta ocasión fueron los ingleses quienes sucumbieron. El Olympiacos ganó 3-1 merced a las dianas de Djebbour, Fuster y Modesto.

A pesar de esas dos victorias en la recta final de la fase de grupos, a Valverde no le bastaron para seguir su camino en la Champions y tuvo que esperar a otra ocasión para volver a deleitarse con esa melodía del himno.

Con el Valencia, el último recuerdo

No tuvo que lamentarse mucho de no escuchar esas notas, ya que unos meses más tarde volvió a la máxima competición europea. Deprisa y corriendo, dos días después de que fuera presentado como entrenador del Valencia tras la destitución de Pellegrino, viajó a Lille para ver el encuentro contra el equipo francés. Aunque no dirigió a los che, se sentó en el palco y vio cómo sus nuevos jugadores vencieron 0-1 el último encuentro de la fase de grupos en la que el conjunto valencianista había quedado emparejado con el Bayern de Múnich, BATE Borisov y el propio Lille.

Valencia fue el último equipo con el que disputó la Champions

Merced a ese triunfo y el trabajo que habían realizado anteriormente, el Valencia se vio en el sorteo de los octavos de final en el que la extracción de bolas quiso que el PSG fuera su rival en esa eliminatoria. El conjunto francés ganó 1-2 en Mestalla gracias a los goles de Lavezzi y Pastore y el empate a uno logrado en Francia fue suficiente para que los de la capital del Turia se quedaran en el camino y con ellos, Valverde.

Ha pasado un año y unos meses desde que Ernesto Valverde escuchara por última vez la melodía de Champions en el estadio del Parque de los Príncipes. El martes volverá a escucharlo desde el banquillo del San Paolo de Nápoles y a diferencia de aquellos que lo escuchen por primera vez, el de Viandar de la Vera tendrá experiencia en esas lides.