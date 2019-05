FC Barcelona 2014/15: Gerard Piqué

Gerard Piqué, también conocido como Piquenbauer, es un culé de cuna. Llegó al Barça con tan solo diez años y a partir de ahí, fue pasando por los diferentes equipos inferiores del conjunto azulgrana. Es el nieto de Amador Bernabeu, vicepresidente del FC Barcelona durante los mandatos de Josep Lluis Nuñez y Joan Gaspart, y siempre cuenta una curiosa anécdota que tuvo con Louis Van Gaal: “Tenía 13 ó 14 años. Quería impresionarle. Venía a casa, y joder, era el entrenador del Barça. Pensé para mí que dentro de 3 ó 4 años me gustaría jugar en el equipo. Pero él me apartó de un empujón, y me caí al suelo. Me quedé hecho polvo. No abrí la boca en toda la comida”, contó en su libro ‘Viaje de ida y vuelta’.

Durante su estancia en ‘la Masía’, Piqué demostró una gran adaptación a diferentes posiciones en el campo y una gran capacidad goleadora pese a su evidente vocación defensiva. En las categorías inferiores coincidió con grandes jugadores, como Leo Messi o Cesc Fàbregas. Gerard jugó en todas las categorías inferiores del Barça, pero finalmente, firmó su primer contrato profesional de la mano del Manchester United.

Tras su paso por el conjunto inglés, y su cesión al Zaragoza, Piqué volvió al Barça de la mano de Pep Guardiola, por tan solo cinco millones de euros. El entrenador catalán, confió en su calidad y proyección y no le tembló la mano a la hora de hacerle debutar, ponerle de titular y darle galones con el paso del tiempo.

El defensa central catalán ha demostrado poder convertirse en uno de los mejores defensas de todo el planeta, pero además, también ha demostrado que puede ayudar en ataque de una forma notable. Su gran defecto, es también una de sus cualidades, puesto que al subir al ataque, deja a la defensa bastante ‘partida’ y necesita de un jugador que esté que apueste por el trabajo defensivo y corrija sus errores, como lo fue en su momento, Carles Puyol. Se caracteriza por su gran calidad para sacar el balón en corto desde la defensa, y además, con sus 192 centímetros, posee un gran dominio del balón aéreo.

Luis Enrique confía en él, y en su calidad, pero tiene claro que no le consentirá las bromas ‘pesadas’ en el vestuario azulgrana. El código ético está para cumplirlo, y si Piqué no lo hace, tendrá que pagar las multas. Además, espera que vuelva a ser el de antes, pero si no lo consigue, no le temblará la mano a la hora de subir a jugadores del FC Barcelona B, o bien, de poner a su compañero de equipo en la zaga, Marc Bartra.

Se espera que el técnico asturiano utilice las tácticas del 4-3-3 y del 3-5-2, donde el catalán podría jugar sin ningún tipo de problema. En la primera, jugaría en la parte central derecha, donde ‘lucharía’ con Bartra para ser el titular y compartir equipo con Jérémy Mathieu o Thomas Vermaelen. Por otro lado, en la segunda, podría ser el defensa central que juega en el centro, acompañado, de Bartra y Vermaelen o Mathieu.

Piqué, como se ha comentado antes, necesita de un compañero corregidor, que le ayude a mejorar en defensa, tal y como hizo en su momento, Carles Puyol. Y en los nuevos fichajes del Barça lo podrá encontrar, porque tanto Mathieu como Vermaelen no suelen tener tendencia a subir al ataque, y sí la tienen para corregir los ‘errores’ de su compañero de zaga. El peso de Piqué en la transición ofensiva azulgrana es vital, y hay un aspecto poco nombrado en su juego: su incidencia en el contraataque culé. Por muy difícil que sea la ocasión, siempre (o casi siempre) se le verá iniciando el contragolpe desde atrás y subiendo al ataque.

Su gran defecto se localiza en los apoyos lejanos de los delanteros rivales, sobre todo cuando estos le cogen la espalda a sus compañeros Busquets, Alves o Xavi. El Barça es el equipo (o uno de ellos) que más espacios deja en defensa y el de Barcelona solo acude a la ayuda si se siente 100% que no fallará a su equipo.

El defensa que mejor ataca del mundo

Gerard Piqué es un defensa central con tendencia a convertirse en delantero centro, incluso en algún partido de la ‘era Pep’, cuando el Barça iba perdiendo, lo vimos en los últimos minutos jugando en esa demarcación. Es un jugador bastante alto, y que tiene una gran capacidad ofensiva, pero siempre necesita un central corrector a su lado para corregir los espacios que deja el catalán cuando sube al ataque.

Se trata de un jugador con el ADN Barça en las venas, que siempre lo intenta dar todo por su equipo, pero que ha sufrido un bajón de juego notable, del cual se quiere recuperar esta temporada y volver a ser el que era con Carles Puyol a su lado. Con los espacios libres que suele dejar el lateral, Piqué necesita mejorar su faceta defensiva.

El catalán necesita dejar las bromas pesadas a un lado, y volver a ser el que era, sobre todo ahora, que tendrá jugadores muy buenos detrás y que le podrán quitar el puesto cuando él menos se lo espere.