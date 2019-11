Presentación de Luis Suárez  por el FC Barcelona en directo

13:00. Termina aquí la retransmisión de la presentación de Luis Suárez. Muchas gracias por haberla seguido con nosotros. ¡Hasta la próxima!

12:53. Finaliza la rueda de prensa de presentación de Luis Suárez. Ahora el futbolista se vestirá de corto y pisará el césped del Camp Nou.

12:52. Luis Suárez: "Estuve en el 5-0 al Madrid, el 4-1 al Arsenal... He estado muchas veces en el estadio porque era lindo venir. Ahora me gustaría vivir desde dentro esa atmosfera".

12:50. Jordi Mestre: "La rebaja en la cláusula de 10 millones de libras esterlinas viene por dos razones: las buenas negociaciones de nuestros directivos y el deseo de Luis de venir".

12:49. Zubizarreta: "Estamos buscando una buena solución para Song".

12:47. Luis Suárez, sobre el mordisco a Chiellini: "Es algo que quiero olvidar ya, a los fans tengo que decirles que no se preocupen, que no se repetirá, no lo volveré a hacer".

12:45. Luis Suárez: "Estoy preparado para jugar en cualquier posición de ataque. En el Liverpool estuve jugando en la izquierda cuando Sturridge estaba disponible".

12:44. Luis Suárez: "No creo que el Barcelona necesite arriba. Cualquiera de los delanteros de la plantilla tiene nivel. Munir dejó claro ayer la calidad que tiene, que sorprende. Al igual que Sandro".

12:43. Luis Suárez. "Apuré tanto en el tema de la rodilla (lesión de menisco, ndr) y tuve que hacer un trabajo extra para estar bien cuando volviese a entrenar. Ahora no tengo ninguna dolencia".

12:42. Luis Suárez: "Nunca me imaginé estar a la altura de los grandes delanteros de la Historia del Barcelona. No quiero olvidarme de todo lo que sufrí para estar aquí".

12:41. Zubizarreta: "No hablo acerca de las negociaciones. Nunca lo he hecho y no lo haré".

12:40. Luis Suárez: "Ya duele perderse partidos con el Barcelona, pero perderse partidos con la selección uruguaya duele incluso más".

12:39. Zubizarreta: "Contamos con Dani Alves. Es jugador del Barcelona".

12:35. Zubizarreta, sobre la planificación deportiva de Luis Suárez de cara a la sanción: "Veremos el calendario y prepararemos lo que sea necesario. Intentaremos disputar amistosos, y también partidos de entrenamiento a nivel interno. Tenemos experiencia porque con Abidal también tuvimos que buscar soluciones para su vuelta".

12:34. Jordi Mestre: "La cantidad que nos queda para fichar depende de si hay alguna salida más".

12:33. Luis Suárez: "La lección es clara. La lección la debo tomar conmigo mismo. Fui yo quien me equivoqué, lo pasado, pisado"

12:32. Luis Suárez: "La sanción es la que es, hay que aceptarla. He tratado con profesionales adecuados para que este tipo de actos no se repitan. Estuve triste unos días y después pedí perdón. Ahora quiero olvidar y pensar en el futuro".

12:31. Luis Suárez: "Todavía no he tenido un diálogo profundo con el entrenador porque sólo llevo tres días entrenando".

12:30. Luis Suárez: "¿Una superestrella? Las estrellas están en el cielo, yo vengo a aportar y ayudar al equipo a ganar títulos".

12:29. Luis Suárez, preguntado por los rumores sobre el Real Madrid: "Tenía otras opciones, pero no dudé cuando me llamó el Barcelona porque siempre he querido jugar aquí".

12:25. Luis Suárez: "Ayer fue emocionante, nunca había jugado un partido en el Camp Nou y me encanta. Las sensaciones al jugar aquí son espectaculares, muy emocionantes. Todavía no me lo creo".

12:21. Zubizarreta: "Suárez va a ser uno de los primeros nombres que teníamos sobre la mesa con Luis Enrique. Siempre ha sido un objetivo".

12:20. Luis Suárez: "He soñado durante muchos años con jugar con el Barcelona. Todos sabéis mi relación con el Club a través de mi mujer (es catalana, ndr)"

12:19. Tras un vídeo con varias jugadas y goles del uruguayo, se presenta el nuevo futbolista. "Quiero dar las gracias al Club y al entrenador por la confianza que han depositado en mí. He realizado mi sueño viniendo aquí. El recibimiento de los compañeros fue espectacular", ha dicho Luis Suárez como primer mensaje.

12:14. Turno para Zubizarreta: "Es un delantero con gol y ambición, competitivo y nos dará muchas opciones en el ataque.Ha querido ser jugador del Barcelona. Es competitivo, forjado en el fútbol neerlandés. Completa muy bien al equipo y ojalá le tengamos pronto en el campo".

12:12. Inicia Jordi Mestre: "Bienvenido a todo el mundo. La negociación con el Liverpool empezó hace mucho tiempo y tras muchas negociaciones, conseguimos rebajar su cláusula. Hemos pagado 81 millones de euros. Luis ha hecho un gran esfuerzo económico para poder estar con nosotros. Te deseamos lo mejor".

12:09. Ya salen Zubizarreta y Mestre escoltando a Luis Suárez. La rueda de prensa está a punto de comenzar.

12:04. #DATO Luis Suárez se perderá las ocho primeras jornadas de Liga y los primeros tres partidos de la fase de grupos de la Champions League. Podrá ser convocado por primera vez para el partido de la jornada 9 de Liga donde el Barcelona visitará el Santiago Bernabéu (25 o 26 de octubre).

11:56. En pocos minutos comenzará la rueda de prensa de presentación de Luis Suárez.

11:35. DATO El uruguayo es el quinto Bota de Oro (máximo goleador de las ligas europeas) que ficha el Barcelona. El primero fue Krankl (1978), y le seguirían Stoichkov (1990), Larsson (2004) y Henry (2005). Al igual que Suárez con Cristiano Ronaldo, Stoichkov también compartió el galardón con un madridista: Hugo Sánchez.

11:30. En el palmarés de Luis Suárez resalta la Copa de América de naciones conseguida en 2011, siendo Suárez galardonado con el MVP de la final y nombrado Mejor Jugador del Torneo. Además, levantó dos Campeonatos Uruguayos con Nacional (2005 y 2006), una Supercopa neerlandesa (Johan Cruyff Schaal) en 2007, una Copa de los Países Bajos (KNVB Cup) en 2010, una Liga neerlandesa (Eredivisie) en 2011 y la Carling Cup con el Liverpool en 2012.

11:25. DATO El nuevo '9' azulgrana es el único jugador, junto al neerlandés Ruud Van Nistelrooy, en haber conseguido ser el máximo goleador de la Eredivisie neerlandesa y la Premier League inglesa.

11:20. DATO Suárez, nacido en Salto (Uruguay), es el 17º uruguayo en la Historia del Barcelona. El primero fue Héctor Scarone, "El Mago", fichado en 1925. El último, hasta la llegada del delantero, fue Martín Cáceres en 2008.

11:15. Este verano, y tras conseguir la temporada pasada su primera Bota de Oro (compartiéndola con Cristiano) tras marcar 31 goles con el Liverpool en la Premier, y quedar eliminado en octavos de final del Mundial (partido que no jugó por esa sanción antes comentada), el Barcelona ha desembolsado un montante aún desconocido que debería de estar entre los 75 y los 80 millones de €.

11:13. Así, Luis Suárez vestirá la cuarta camiseta desde que llegó a Europa en 2006. Debutó como profesional en el Club Nacional uruguayo (2005-06) para cruzar el charco hacia tierras neerlandesas. Allí disputó una primera temporada en el Groningen (2006/07) marcando 15 goles en 37 partidos. Después, en el Ajax (2007-2010) anotaría 111 goles en 159 duelos para dar el salto a la Premier en el mercado invernal de la temporada 2010/11. Como jugador del Liverpool (2011-2014) celebró 82 goles en 133 partidos.

11:09. Hay que recordar que Luis Suárez fue fichado oficialmente el 8 de julio. La demora en su presentación atiende a la sanción impuesta por la FIFA por el mordisco que el uruguayo efectuó en el hombro del italiano Giorgio Chiellini. Finalmente, el pasado 14 de agosto, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, en inglés) redujo la sanción ligeramente y permitió al delantero poder ser presentado y entrenar con sus compañeros. No obstante, el futbolista no podrá jugar un partido oficial hasta el 25 de octubre.

11:07. DATO Luis Suárez es el segundo jugador en la Historia blaugrana procedente del Liverpool tras el fichaje de Javier Mascherano en 2010.

11:06. En tal encuentro, el Barcelona venció 6-0 al Club León mejicano. Luis Suárez entró al terreno de juego en el minuto 77 sustituyendo a Rafinha.

11:05. Tan rocambolesca ha sido la trama que incluso el ex del Liverpool ya ha jugado unos minutos con su nuevo equipo, sin que haya sido presentado. Estos minutos, que tan bien le supieron tras dos meses sancionado, transcurrieron en el día de ayer lunes en la disputa del Trofeo Joan Gamper.

11:04. El delantero pisará de nuevo el césped del Camp Nou para la protocolaria sesión fotográfica, prevista para las 12:00. A continuación, el jugador ofrecerá su primera rueda de prensa como jugador azulgrana, acompañado del vicepresidente Jordi Mestre y del director deportivo Andoni Zubizarreta.

11:03. Luis Alberto Suárez Díaz (Salto, Uruguay; 24 de enero de 1987) vivirá hoy su primer día grande como barcelonista tras vivir un verano muy accidentado en cuanto a Mundial, sanciones y rumores sobre su futuro.

11:00. ¡Hola! Bienvenidos a la retransmisión en Vavel de la presentación oficial de Luis Suárez como futbolista del Fútbol Club Barcelona.