Real Madrid 2014/2015: Nacho Fernández

Central rápido, muy bueno en la anticipación, en las coberturas y al corte. Además de ello Nacho se desenvuelve con igual eficacia como lateral izquierdo o derecho. Siempre ha jugado en el eje de la zaga, pero en el primer equipo blanco ha disputado más minutos en un lateral que como central. Actualmente es el cuarto central del equipo y el tercero en discordia en ambos laterales. Pese a ello, el canterano es un currante nato, un profesional que no deja de entrenar como debe de hacerlo, buscando estar lo más preparado posible para cuando le toque jugar. En esta nueva temporada buscará seguir sumando minutos y volver a ser convocado por Vicente del Bosque.

Polivalencia al servicio del equipo

Nacho puede jugar y rendir como central, y también en ambos laterales

Una de las mejores características de Nacho es, sin duda, la de poder actuar en cualquier posición defensiva. El canterano ha jugado siempre como central durante su estancia en La Fábrica, pero durante los partidos que ha disputado con el primer equipo ha demostrado poder rendir igualmente como lateral izquierdo o derecho. Ancelotti quedó prendado de él durante la pretemporada del pasado año, tanto que tras la salida de Albiol rumbo a Nápoles confió en el canterano para que hiciera las labores de cuarto central. Además, también ha confiado en él cuando las continuas lesiones musculares de Coentrao no le han permitido suplir a Marcelo cuando este ha tenido algún problema puntual, colocándolo como lateral zurdo, desenvolviéndose a la perfección y cumpliendo con creces en un puesto que no es el suyo. De igual manera, Nacho ha sido muy útil como primer recambio en el lateral derecho durante la lesión de larga duración que sufrió Arbeloa, y que dejó a Carvajal como único lateral derecho durante muchos meses. En ese costado, al igual que en el izquierdo, Nacho se ha desenvuelto muy bien pese a no ser su posición natural y ha cumplido siempre que ha tenido que jugar, pese a hacerlo en muchas ocasiones tras estar varias semanas sin competir.

Suplente y profesional ejemplar, madridista de corazón

Pese a contar con pocos minutos, Nacho demuestra mucha profesionalidad

Nacho es un jugador que ha crecido y se ha curtido futbolísticamente en la cantera del Madrid. Él es un madridista de pro, que siente los colores que defiende y siente el escudo. Este hecho es uno de los que le hace aguantar el estar durante muchas semanas seguidas intercambiando partidos en la grada o en el banquillo, pues la competencia en su puesto es feroz. El canterano no suele gozar de muchos minutos, pero siempre que le toca jugar está preparado para hacerlo. Entrena con la intensidad y las ganas con las que lo haría un jugador que tiene muchas posibilidades de jugar el fin de semana, uno que se está jugando un puesto en el once, pero el caso de Nacho es diferente. A no ser que haya varios problemas en un mismo momento tiene muy pocas papeletas de jugar, e incluso, de estar sentado en el banquillo. Carvajal y Arbeloa le cierran el paso en el lateral derecho, Coentrao y Marcelo en el izquierdo y Pepe, Varane y Ramos en el centro de la zaga.

No le puede la presión de suplir a los mejores del mundo

Pese a jugar esporádicamente, el canterano siempre cumple cuando tiene que jugar

La defensa del Madrid es una de las mejores del continente. Ramos, Pepe y Varane son tres de los mejores centrales de Europa, Carvajal uno de los laterales derechos que aúna un gran futuro con un gran presente, y Marcelo y Coentrao la mejor pareja de laterales zurdos que un equipo puede poseer. Nacho tiene la difícil misión de, en primer lugar, competir con ellos, y por otro la de estar siempre preparado para que cuando tenga que sustituir a alguno de ellos no se note. Y Nacho cumple, y cumple con nota. El canterano siempre que ha jugado ha cumplido, pese a que entre que disputa un partido y otro pasan semanas. El defensa no nota la falta de ritmo de competición, ni la escasez de minutos, ni tener que hacer que no se note la baja de un jugador top mundial. Estos hechos le convierten en un suplente perfecto, tanto por actitud, no se queja nunca de su falta de minutos, como por su nivel futbolístico.

Nueva temporada, un reto y un mismo rol

Pese que no se queja cuando no juega, Nacho es un tipo inconformista y trabajador que buscará en esta nueva temporada seguir sumando minutos. La pasada temporada fue el cuarto central y tercer lateral en ambos costados, y empieza la temporada con el mismo rol de último defensa. Pese a ello, el canterano es muy del gusto de Ancelotti y falta de ganas de seguir trabajando y mejorando para sumar más minutos no le van a faltar. Recientemente renovado, el canterano volverá a luchar contra los mejores defensas del mundo para lograr hacerse un hueco.