Real Madrid - Atlético de Madrid: primer asalto de la batalla

Real Madrid y Atlético de Madrid vivirán el primer asalto de la final de la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu. El conjunto colchonero se ganó el disputar la final gracias a la enorme temporada realizada en el campeonato liguero, llegando a sumar el décimo título de Liga a su palmarés. Por contra, el equipo madridista llega a la Supercopa gracias a su victoria en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, partido que será recordado por la galopada de Gareth Bale en los últimos minutos del encuentro.

La eliminatoria, que se cerrará el próximo viernes en el Estadio Vicente Calderón, partirá con un aliciente morboso para los aficionados madridistas. Tras la consecución de la Supercopa de Europa, el Atlético de Madrid, como es costumbre, tendrá que hacer el pasillo al reciente campeón. Además, no será el único aliciente del encuentro. Añadida a la tradicional gran rivalidad entre los dos conjuntos, la final de la UEFA Champions League sigue sobrevolando el cielo. El gol de Sergio Ramos en el minuto 93 del encuentro, que supuso el empate a uno y llevó el encuentro a la prórroga -el Madrid acabó ganando 4-1-, será recordado como 'El gol de la Décima' y tanto aficionados como jugadores lo recordarán siempre. Y de ese partido intentarán contagiarse para sacar adelante la difícil eliminatoria.

Por contra, para los intereses rojiblancos, el recuerdo no es tan precioso. Los aficionados colchoneros intentarán resarcirse de aquella final perdida y vengarse en esta gran oportunidad. Los jugadores parecen no tener ese espíritu de venganza. Gabi, capitán del Atlético de Madrid, reconoció en rueda de prensa que el partido "no es una venganza, sino una nueva oportunidad" de derrotar al eterno rival.

Carlo Ancelotti tiene claro quién será el encargado de defender la portería del Madrid en la ida de la Supercopa: Iker Casillas. Así lo ha confirmado el técnico de Reggiolo en la rueda de prensa previa al partido. "La ida de la Supercopa la va a jugar Casillas. Está entrenándose y tiene la confianza de todos. Luego ya veremos", espetó el míster. De este modo, Casillas vuelve a la titularidad en un derbi, y no se le ha dado mal. En 15 años como portero titular, el de Móstoles no ha perdido ningún partido frente al Atlético.

El técnico italiano no tiene ningún quebradero de cabeza respecto a la posición de portero. Con la titularidad de Casillas confirmada, Ancelotti deberá seleccionar a 10 jugadores para que acompañen al capitán del Real Madrid. En la línea de ataque blanco tampoco parece haber dudas. A pesar de no haberlo confirmado oficialmente, parece ser que la BBC -Bale, Benzema y Cristiano- no se perderá la cita en el Santiago Bernabéu. Tanto el galés como el portugués han demostrado a lo largo de la pretemporada y la Supercopa de Europa estar preparados física y mentalmente. Especialmente Cristiano Ronaldo, que parece haber dejado atrás sus molestias en la rodilla derecha que tantos problemas le han llevado. Por otro lado, Karim Benzema también parece ser un fijo en el esquema de Ancelotti. El delantero francés ha venido demostrando que está en perfectas condiciones para ser el referente del equipo.

En la línea que parece haber problemas es en la del medio. Con Carvajal, Pepe, Sergio Ramos y Coentrao como presumibles titulares en la retaguardia, Carlo parece no tener claro los tres cerebros del equipo. Toni Kroos y Luka Modric parecen contar con la confianza del italiano. El flamante fichaje blanco, que ya ha disputado dos encuentros con la elástica madridista, tomó el timón en la Supercopa de Europa y no le tembló el pulso. El alemán no parecía ser 'nuevo' y encandiló a los aficionados del Santiago Bernabéu con su dominio, manejo y liderazgo. Al igual que Kroos, Luka Modric se ha ganado el honor de ser prácticamente un fijo para Ancelotti. La entrega del croata enamora a Carlo y le tiene guardado un puesto en el once titular.

La duda de Ancelotti, Hierro y Clement es elegir quién acompañará a Kroos y Modric. El problema radica en que hay tres jugadores para un único puesto. La primera opción sería colocar a Xabi Alonso como hombre más defensivo, por detrás de Modric y Kroos, que vería adelantada su posición. Otra opción es la de alinear el mismo centro del campo que en la final de la Supercopa de Europa ante el Sevilla: Kroos en el lugar de Xabi Alonso y Modric formando pareja con James. El colombiano se estrenó en el once titular en el primer partido oficial de la temporada, pero su actuación no fue del todo buena. Le falta aclimatación al equipo y sacrificarse más en defensa. "James tiene que acostumbrarse a jugar en una posición más atrasada", reconoció Ancelotti en la rueda de prensa previa.

Xabi, James o... Di María. La última opción y la que parece más probable es la de meter al internacional argentino en el interior izquierdo. Carlo quiere zanjar de una vez por todas los continuos rumores acerca de la posible marcha del de Rosario. El técnico italiano todavía se acuerda de la importancia de Di María en la pasada temporada, siendo hombre clave para el devenir de la final de la Champions League. Por eso y por la entrega en cada uno de los partidos que disputa, todo hace indicar que el argentino parte con cierta ventaja respecto a sus compañeros.

El Atlético, con Moyá pero sin Arda

Por lo que al conjunto colchonero se refiere, Diego Pablo Simeone tampoco tiene ninguna duda sobre el portero que saldrá de partida. Como aconteciera con su homólogo en el banquillo madridista, el argentino anunció que Moyá será el titular en el primer asalto. "Va a jugar Moyá. Oblak lo hizo bien, pero se acaba de incorporar", declaró el técnico.

Simeone tiene prácticamente su once tipo listo, pero le falta pulir algunas piezas. Juanfran, Godín y Miranda parecen ser fijos en el once que saldrá en el Santiago Bernabéu. Donde existen dudas es en el lado izquierdo. Siqueira y Ansaldi, fichados este verano para suplir la marcha de Filipe Luis, pelean por hacerse con el lateral zurdo. El 'Cholo' ha ido alternando uno y otro en los últimos partidos preparatorios y en las últimas horas se decantará por uno u otro. Ansaldi parece partir con ventaja.

En las líneas ofensivas parece todo aclarado. Con Mario Suárez renqueante del traumatismo craneoencefálico sufrido en el amistoso ante el Wolfsburgo, y con Arda suspendido por los incidentes de la pasada Supercopa de España ante el FC Barcelona -además, el turco acarrea molestias musculares-, Koke, Raúl García, Gabi y Tiago se presupone que serán la batuta del juego colchonero. Los cuatro centrocampistas serán los encargados de hacerles llegar balones a los dos puntas, Antoine Griezmann y Mario Mandzukic.

