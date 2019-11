Atlético de Madrid 2014/15: la historia se escribe partido a partido

El Atlético de Madrid afronta un lavado de cara ‘obligado’. El campeón de liga y subcampeón de la Champions League no ha podido retener a la mitad de la plantilla que la pasada campaña hizo historia y rozó la leyenda en prosa rojiblanca, ya sea por unos motivos y por otros. Cedidos como Courtois, Diego Ribas o José Sosa han tenido que regresar a su equipo propietario, otros como David Villa o Aranzubia no decidieron no renovar su vinculación con el Atlético de Madrid, y un tercer grupo, entre los que se encuentran Filipe Luis, Diego Costa y Adrián ha sido traspasado, u Óliver Torres, Manquillo y Guilavogui, cedidos por los rojiblancos. Y aún queda gente por salir.

En este panorama que ha dejado a la afición entre la ira por ver la forma en la que algunos futbolistas han salido, la pesadumbre de contemplar como un equipo campeón se desintegraba y la fe en que Simeone tendrá que volver a obrar el milagro para que el Atlético de Madrid reedite las grandes campañas que ha completado desde que el bonaerense es el inquilino del banquillo rojiblanco.

La lista de altas y bajas, para ser la de un equipo que ha logrado ganar la Liga, es la de un equipo prácticamente nuevo

La lista de altas y bajas, para ser la de un equipo que ha logrado ganar, es la de un equipo prácticamente nuevo, con muchas caras nuevas. Griezmann, Mandzukic, Oblak, Siqueira, Raúl Jiménez, Ansaldi, Gámez, Moyá y los regresos de Saúl Ñíguez y Leo Baptistao tras sus cesiones al Rayo y al Betis, respectivamente. Y en el limbo la incorporación de Ángel Correa, operado de un problema cardiaco. La lista es de once futbolistas, pero bien podría ampliarse, dado que el Atlético aún peina el mercado en busca de dos o tres fichajes que refuercen el equipo. Sosa, Bakkali, Cerci, Kagawa, Nani, Chicharito o Rafa Silva están en la órbita rojiblanca, mientras Marco Reus es el gran sueño del aficionado rojiblanco.

Una larga lista de incorporaciones destianadas a suplir una de bajas aún mayor. Courtois, Aranzubia, Sergio Asenjo, Filipe Luis, Javier Manquillo, Guilavogui, Rubén Pérez, Óliver Torres, Diego Costa, David Villa, Adrián López, Diego Ribas, José Sosa y Thomas Tete Partey. Catorce futbolistas, que bien podrían ser más si Leo Baptistao, Cristian Rodríguez o Emiliano Insúa encuentran un destino atractivo antes del 31 de agosto.

Muchos de la base continúan

Y aún con media plantilla del año pasado lejos del Calderón, gran parte de la gente importante sigue al mando de Simeone. Los Godín, Miranda, Juanfran, Gabi, Mario, Tiago, Koke, Arda Turan o Raúl García vienen a ser el alma de este nuevo Atlético de Madrid. Son el referente y el espejo de un grupo que pretende mantener la misma línea con la que ha logrado dejar boquiabierto a medio mundo futbolístico.

Una disciplina casi espartana, un sentimiento de familia muy unida en las buenas y en las malas, un trabajo físico clave y unas ideas muy concretas y bien trabajadas son los ideales sobre los que se va a levantar el “Partido a partido 4.0”. Tras dos cursos y medio al frente, Simeone llega a comenzar su cuarta temporada sabiendo que lo conseguido hasta ahora no sirve para nada. Real Madrid y FC Barcelona seguirán siendo los grandes favoritos para alzarse con la liga, y a los rojiblancos, a pesar de ser los defensores del título, el favoritismo les quedará lejos.

La idea sigue siendo clara y la tendrán que transmitir los que el año pasado hicieron un grande de verdad, de los que compite por los títulos, al Atlético de Madrid. No mirar nunca más allá del siguiente partido, competir siempre, cada partido como si fuera una final. “No importa la hora, no importa el frío. Nos jugamos cosas muy importantes, asi que agarren el bolsito, suban al autobús y a la cancha a animar”, dijo antes del partido contra el Granada, en el que los rojiblancos tomarían el liderato en solitario. Fue una de las proclamas del argentino, a falta de diez jornadas para el final de la pasada liga. Para el Atlético sólo hay una manera de mantenerse en el camino del éxito. Seguir la filosofía que le ha llevado hasta aquí. Lo más convencidos de ello siguen en el vestuario del Calderón. Buena noticia a pesar de todo.

¿Qué Atlético vamos a encontrar?

Simeone ha tenido un amplio banco de pruebas, con siete partidos amistosos para probar a sus diferentes futbolistas. Sin embargo, no todas las incorporaciones han llegado con tiempo para que el técnico rojiblanco pueda probar con mucha tranquilidad a todos los nuevos que han llegado. Algunos, como Jesús Gámez y Raúl Jiménez, han debutado sin apenas entrenamientos con sus nuevos compañeros. Otros, como Oblak, llegaron con problemas físicos y han tenido que esperar para jugar sus primeros minutos como rojiblancos.

En teoría, el Atlético de Madrid ha tenido que reforzar con especial atención varias posiciones. La portería, en la que han llegado Moyá y Oblak; el lateral zurdo, con los nuevos Ansaldi y Siqueira; y el ataque, en el que Mandzukic, Griezmann y Raúl Jiménez, a la espera de posibles nuevas llegadas, son el trío de delanteros colchoneros. Los rojiblancos mantendrán muchas de sus señas de identidad desde que Simeone les dirige, pero con las caras nuevas habrá matices que cambien.

No cabe hablar de revolución, porque muchos de ellos competirán entre sí por un nuevo puesto en el equipo, y algunos, como Mandzukic o Griezmann, parecen titulares indiscutibles en estos momentos. Pero aún con las caras nuevas, el equipo no cambiará tanto cómo se prevé. La presión arriba, el poderío aéreo en las acciones de estrategia, la buena organización defensiva que concede pocos goles, y un nuevo ataque con nuevas caras serán las posibles señas de identidad del Atlético de Madrid 2014/2015.

Bajo el ya clásico 1-4-4-2 con dos puntas bien definidos en sus roles, o ya sea con el 1-4-2-3-1 como variante, la idea rojiblanca sigue y seguirá siendo la misma mientras Diego Pablo Simeone sea el preparador rojiblanco. Competir cada partido como si fuera el último. Partido a partido, final a final. Sólo así se continuará en la senda del éxito.

¿Qué puede aportar cada fichaje?

Mario Mandzukic – El nuevo hombre gol. El croata es un hombre con una capacidad de remate mucho mayor que Diego Costa, tanto con ambas piernas como con la cabeza, y que trabaja mucho en pos del bien del conjunto. Sin embargo, el futbolista procedente del Bayern Münich carece de la carrera y la potencia en carrera del ahora jugador del Chelsea, por lo que el Atlético de Madrid retomará los conceptos que ya manejó con Radamel Falcao, sobre todo en el juego directo buscando su buen juego de espaldas a portería.

Antoine Griezmann – Hasta el momento, el fichaje más importante del Atlético de Madrid. El francés lleva una progresión imparable en las últimas tres temporadas, con su cuota de gol disparándose a límites cercanos a los de un delantero nato. Muy móvil, con mucha capacidad para el desborde y asistir a otros compañeros, el galo llega con la intención de ser importante desde el primer minuto en el Calderón, donde será uno de los principales referentes del equipo.

Jan Oblak – El portero esloveno sigue la línea que ya han establecido en el Atlético de Madrid otros porteros recientemente, como David De Gea o Thibaut Courtois. Porteros altos, fuertes, ágiles, de buenos reflejos y que transmitan mucha seguridad a su equipo. El ex del Benfica se caracteriza por ser un meta sobrio, sin grandes estridencias pero seguro e inteligente en sus intervenciones, en las que busca la efectividad, no la belleza.

Miguel Ángel Moyá – Portero veterano y curtido, con experiencia en Champios League tras militar en el Valencia, y bastante seguro con el paso de los años. El guardameta valenciano ha dado muestras de su buena capacidad bajo palos durante la pretemporada, en la que sólo ha encajado un gol ante el Wolfsburgo. Muy rápido y bien colocado, pero frágil en el juego aéreo.

Raúl Jiménez – El controvertido futbolista mexicano llega al Calderón con una losa sobre su espalda. Olvidar sus polémicos tweets durante la final de Lisboa, en los que se mostró a favor de la victoria del Real Madrid. Alto, fuerte, con mucha capacidad para el remate dentro del área, el ex del América reúne muchas condiciones para emular el paso de su ídolo y compatriota Hugo Sánchez por el Vicente Calderón, pero no parte con ventaja en la carrera por la titularidad.

Cristian Ansaldi – El lateral de 27 años puede actuar tanto en banda derecha como en la banda izquierda. Su polivalencia y su seguridad defensiva son dos de los pilares que aprecia mucho Diego Pablo Simeone de él. El técnico ya intentó su contratación anteriormente, pero ha sido este verano cuando se ha dado su llegada al equipo rojiblanco. También es un futbolista con una correcta capacidad para incorporarse al ataque, por lo que su incorporación es de una fiabilidad contrastada.

Jesús Gámez – El futbolista malagueño ha llegado por sorpresa al Vicente Calderón para competir con Juanfran en el lateral diestro tras la salida al Liverpool de Javier Manquillo. Puede actuar tanto de central como de lateral derecho, donde es más habitual verle. Un defensa atento y concentrado, que tuvo un tiempo en el que Del Bosque pensó seriamente en llevarlo a la selección española. Veterano y con experiencia en Champions League. Uno de los fichajes que le gustan a Simeone por sus virtudes.

Guilherme Siqueira – El futbolista italo-brasileño llega al Calderón para competir en el puesto que ocupaba su amigo Filipe Luis, traspasado al Chelsea de José Mourinho. De una gran proyección ofensiva y con buen pie para los lanzamientos a balón parado, Siqueira se postuló como titular durante gran parte de la pretemporada, pero la llegada de Ansaldi abre mucho la competencia en el lateral zurdo rojiblanco. Rápido y abarca mucha banda, pero tiene que mejorar en sus prestaciones defensivas para afianzarse en el Atlético de Madrid.

Saúl Ñíguez – Simeone confía mucho en el valenciano para que se afiance en la plantilla rojiblanca. Tras su cesión al Rayo Vallecano, en la que fue de menos a más la temporada pasada, habrá que ver cuantos minutos consigue robar el canterano tanto a Mario Suárez como a Tiago Mendes durante el año. Una de las promesas en firme del Atlético de Madrid.

ALTAS BAJAS TRAS CESIÓN Jan Oblak (Benfica); Miguel Ángel Moyá (Getafe); Cristian Ansaldi (Zenit); Jesús Gámez (Málaga); Guilherme Siqueira (Granada); Antoine Griezmann (Real Sociedad); Mario Mandzukic (Bayern Munich); Raúl Jiménez (América de México); Ángel Correa (San Lorenzo) Diego Costa (Chelsea), Filipe Luis (Chelsea), Adrián (Oporto); Roberto (Olympiakos); Guilavogui (Wolfsburgo); Sergio Asenjo (Villarreal); Óliver Torres (cedido al Oporto), Manquillo (cedido al Liverpool); Thomas (cedido al Almería); Diego Ribas, David Villa, Dani Aranzubía, José Sosa y Rubén Pérez. Saúl Ñíguez

Plantilla Atlético de Madrid 2014/15

Jugador Posición Edad País Yassine Bounou PORTERO 05/04/1991 Jan Oblak PORTERO 07/01/1993 Miguel Ángel Moyá PORTERO 02/04/1984 ​ Jesús Gámez LATERAL 10/04/1985 Juanfran Torres LATERAL 09/01/1985 Diego Godín CENTRAL 16/02/1986 Joao Miranda CENTRAL 07/09/1984 Toby Alderweireld CENTRAL 02/03/1989 José María Giménez CENTRAL 20/01/1995 Cristian Ansaldi LATERAL 20/09/1986 Emiliano Insua LATERAL 20/09/1986 Guilherme Siqueira LATERAL 28/04/1986 Mario Suárez CENTROCAMPISTA 24/02/1987 Gabi Fernández CENTROCAMPISTA 10/07/1983 Tiago Mendes CENTROCAMPISTA 02/05/1981 Koke Resurrección INTERIOR 08/01/1992 Arda Turan INTERIOR 30/01/1987 Antoine Griezmann MEDIAPUNTA 21/03/1991 Cebolla Rodríguez INTERIOR 30/09/1985 Raúl García MEDIAPUNTA 11/07/1986 Saúl Ñíguez CENTROCAMPISTA 21/11/1994 Mario Mandzukic DELANTERO 21/05/1986 Raúl Jiménez DELANTERO 05/05/1991

Análisis de la portería, por Marcos Gimeno

En la portería, al Atleti se le planteaba un problema, y de los gordos. Nada más y nada menos que suplir al trofeo Zamora de las dos últimas campañas, y al que sin duda ha sido el portero más importante de los rojiblancos en los últimos tiempos. Un Thibaut Courtois que deja un recuerdo imborrable en la memoria de la parroquia colchonera y un sinfín de estiradas y acciones brillantes en sus retinas que difícilmente olvidaran. Un Cortouis que, tras estar tres campañas a préstamo en la capital de España y los intentos de la directiva del Atleti por alargar el mismo, ha tenido que hacer las maletas y volver al Chelsea, club que posee sus derechos.

Para suplir al belga, baja a la que se sumaba la de Aranzubia, que concluyó su contrato de un año, el Atlético de Madrid pronto movió ficha. Nada más finalizar el campeonato liguero, se cerró a Moyá. El mallorquín siempre ha estado en la agenda rojiblanco y es un portero que venía a aportar seguridad y la alternativa al sustituto de Courtois, aún por llegar por aquel entonces. La única incógnita alrededor del ex guardameta del Getafe era su estado físico. Las pruebas médicas iniciales y su gran pretemporada han confirmado que la lesión de rodilla que sufrió en Marzo está más que superada.

Pero faltaba la guinda del pastel, un portero que, en principio, viniera a sustituir al ya añorado Courtois en la portería rojiblanca. Y esa guinda fue Jan Oblak, una de las grandes promesas del continente que llegó procedente del Benfica por 16 millones de euros. El esloveno, el portero más caro de la historia del Atlético de Madrid viene a aportar agilidad bajo palos y dominio del juego aéreo, una de las principales virtudes de Courtois. Un Oblak que ha llegado con algunos problemas físicos y al que ya no se ve como titular indiscutible desde las oficinas del Calderón tras la brillante pretemporada de Moyá, y que aún debe demostrar que es capaz de superar la alargada sombra de Courtois.

Análisis de la defensa, por Eric Santos

La defensa de Diego Pablo Simeone fue uno de los principales baluartes del Atlético la temporada pasada. Por este motivo, la directiva puso especial interés en mantener prácticamente intacta la línea titular, a excepción de Filipe Luis, quien prefirió emigrar a Stamford Bridge junto a varios de sus compañeros. También ha sonado con fuerza para abandonar la disciplina rojiblanca el nombre de Joao Miranda, pero finalmente ha decidido continuar en el proyecto del Cholo. A este mismo proyecto se han incorporado Jesús Gámez y Guilherme Siqueira, dos hombres con muchos minutos en Primera y que potencian la competencia en ambos costados.

La disposición táctica en la retaguardia será igual que la campaña anterior, con capacidad para reducir los espacios asociándose con los dos mediocentros y una alta línea de presión. En ataque, deben ser constantes las proyecciones ofensivas de los dos laterales, llegando a línea de fondo para surtir de balones a grandes cabeceadores como Mandžukić, Raúl García o Griezmann, a pesar de su estatura.

Además, la defensa colchonera posee un enorme potencial en las jugadas de estrategia. Los centrales Godín, Miranda y Alderweireld han logrado perforar la meta rival en partidos clave con sendos testarazos, como contra Málaga, Barcelona o Real Madrid. Con la llegada del “9” croata, se multiplicarán los balones al área en busca de remate y, en ese punto, los centrales serán claves.

Análisis del centro del campo, por Alex Marín

El centro del campo del Atlético de Madrid no ha variado mucho respecto a la temporada pasada. El regreso de Saúl a la plantilla tras su cesión al Rayo Vallecano ha perdido peso por la extraña vuelta de Tiago. El doble pivote estaría formado por cuatro jugadores: Mario Suárez, Gabi, Tiago y Saúl. Solo el capitán tiene el puesto asegurado, su pareja aún por decidir aunque Tiago siempre ha sido del gusto de Diego Pablo Simeone. Aún está por ver que Mario veremos esta temporada, el canterano no termina de explotar, pero el físico de Tiago puede no aguantar todo el curso. Ahí puede entrar Saúl, si finalmente no se marcha cedido.



Por delante del doble pivote, la línea de tres más ofensiva suele ser fija en el esquema atlético. Griezmann es el fichaje estrella del verano y junto a Koke y Arda Turan parten con ventaja respecto a sus compañeros. Bien es cierto que esta zona es la que menos recambios posee, solo Raúl García tiene un papel importante durante la temporada y sus goles suelen rellenar muchos puntos en el casillero.

El navarro se ha ganado a pulso ser el jugador número doce y tendrá muchos minutos a largo del curso. Cristián Rodríguez es el último en discordia, aporta velocidad y lucha, algo que siempre se necesita, pero la busca de más minutos podría hacerle marcharse de la Ribera del Manzanares.

Análisis de la delantera, por Juan Ignacio Lechuga

A pesar de hacer de la pasada temporada una de las mejores de su historia, el Atlético de Madrid no lo ha tenido nada fácil a la hora de mantener la plantilla. Y, precisamente, la zona de arriba ha sido la que más se ha visto afectada en el mercado de fichajes. Los rojiblancos han desembolsado más de 60 millones de euros en su ataque y han depositado principalmente en Mandzukic y Griezmann sus esperanzas de cara al gol para la próxima temporada.

La salida de Diego Costa era un secreto a voces que acabó produciéndose tras el Mundial. El delantero hispano-brasileño logró la pasada temporada 36 goles en 52 partidos, y fue el líder atacante del campeón liguero y subcampeón europeo. Sus cifras le valieron para que el Chelsea y Mourinho apostaran por él como delantero para su nuevo proyecto, y su traspaso acabó cifrándose en torno a 40 millones de euros. Su acompañante en ataque, David Villa, también ha salido del club, en este caso rumbo a Estados Unidos, previo paso por Australia. Sus cifras fueron más discretas que las de Costa, pero acabó anotando 18 goles en el mismo número de partidos. El tercer delantero en cuestión, en este caso, ha sido Adrián. Tampoco terminó de explotar la temporada pasada, pero tuvo participaciones importantes en el tramo final de la misma. Llegó a disputar 39 partidos, pero solo anotó 3 goles. El asturiano ha salido del equipo colchonero con destino Oporto.

Esto ha propiciado que todo el ataque rojiblanco se vaya a confiar en nuevas caras la próxima temporada. El primero en llegar fue Mario Mandžukić. Previo pago de 22 millones de euros, el ex-atacante del Bayern de Münich ha sido elegido como la referencia del ataque colchonero. El croata anotó la pasada campaña 24 goles en 45 partidos. Pero probablemente el fichaje más ilusionante -y a la vez más caro, 30 millones de euros- para la afición haya sido el de Antoine Griezmann. Del francés se espera que marque las diferencias y que aporte la verticalidad necesaria que el equipo necesita, para que se complemente de la mejor manera posible con Mandzukic.

Y el último en llegar ha sido Raúl Jiménez. Su fichaje ha estado marcado por el desconocimiento de la afición por el jugador mexicano y sus ánimos madridistas en su perfil de las redes sociales, pero lo cierto es que el Atlético ha confiado en él desembolsando 10 millones de euros. En México aseguran que rendirá a un gran nivel y que puede acabar convirtiéndose en una estrella.

Análisis del cuerpo técnico, por María Irún

Entrenador: Diego Pablo Simeone

El “partido a partido” no caduca. Diego Pablo Simeone quiere que esta premisa quede clara en sus pupilos, esté quien esté bajo sus órdenes. Las numerosas e importantes bajas en el equipo no variarán los lemas del técnico argentino, por lo que el esfuerzo seguirá sin negociarse y el equipo estará por encima de cualquier individualidad.Si algo funciona, mejor no tocarlo.

Eso sí, los éxitos de la pasada campaña, con una Liga en el bolsillo y una final de Champions que hace nada parecía increíble, seguro harán subir la exigencia del Cholo. Hasta ahora, su discurso no ha variado en nada, y sigue poniendo como claros favoritos a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Pero con la vista en la temporada anterior, intentará que sus jugadores crean en el equipo y puedan aspirar a todo de nuevo.

La labor de Simeone no es ligera, sin embargo. Desde los despachos se ha intentado reparar las pérdidas de hombres fundamentales como el goleador Diego Costa, el Zamora Thibaut Courtois, David Villa o Filipe Luis. Ahora él deberá ser el encargado desde el banquillo de que los nuevos no hagan echar de menos a los héroes del año pasado. Mandzukic no es Diego Costa, y Griezmann no es Villa, por lo que es más que probable un cambio de esquema por parte de Simeone, quien optaría ahora por un sistema más parecido al utilizado con Radamel Falcao.

Son varios los dilemas que tendrá que solucionar el argentino. Oblak o Moyà, Siqueira o Ansaldi, Mario o Tiago, y piezas como Raúl Jiménez en el banquillo, quien seguramente estará con ganas de demostrar que hay un jugador detrás de aquellos polémicos tuits.

Sean quienes sean los elegidos, mientras él esté a la cabeza del equipo el Vicente Calderón seguirá disfrutando de la intensidad, la lucha y la entrega en cada partido. Los resultados se verán a final de temporada, una vez más.

Segundo entrenador: Germán Burgos

Cuerpo Técnico: Ángel Vizcaíno, ‘Profe’ Ortega y Pablo Cervellone

Preparador físico: Carlos Menéndez

Equipo médico:

Jefe de los servicios médicos: Dr. José María Villalón

Preparador físico recuperador: Daniel Castro Simancas

ATS: Gorka de Abajo

Fisioterapeuta: Jesús Vázquez, Esteban Arévalo y David Loras

Equipo auxiliar:

Delegado: Pedro Pablo Matesanz

Club

Fundación: abril 1903

Presidente: Enrique Cerezo

Estadio: Vicente Calderón (56.000 personas)

Palmarés: 10 ligas, 10 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Copa Intercontinental, 1 Recopa de Europa, 2 Europa League y 2 Supercopas de Europa.

Equipaciones oficiales

1ª Equipación 2ª Equipación

Sistema de juego, por Ignacio Paramio

Resulta difícil elaborar un análisis profundo de un equipo de fútbol cuando únicamente se tiene como material de trabajo los encuentros amistosos de pretemporada, en los que predominan los cambios de jugadores respecto a sus posiciones habituales, las sustituciones o incluso los cambios de sistema. Ésa ha sido al menos la tónica general de los partidos que ha jugado el Atlético de Madrid desde que iniciase la nueva temporada, allá por el 7 de julio. Si además se marchan 7 jugadores de especial importanciala campaña anterior (Courtois, Filipe, Diego, Sosa, Costa, Adrián y Villa) y se unen otros 9 (Griezmann, Mandzukic, Jiménez, Saúl, Siqueira, Ansaldi, Gámez, Oblak y Moyá), la conclusión a la que podemos llegar es que el Atlético de Madrid del mes de agosto dista mucho de la versión que espera ver Simeone cuando el equipo esté inmerso en las tres competiciones. Sin embargo, pese a que algunos llevan menos de 2 semanas entrenando con el grupo, conviene reflejar algunas peculiaridades que pueden definir el futuro.

El problema para Simeone reside en que debe suplir a 2 jugadores que han estado entre los 5 mejores del mundo en su posición

En principio, el 4-4-2 volverá a ser el sistema habitual, aunque la posibilidad de que termine imponiéndose el 4-4-1-1 o el 4-2-3-1 también es posible. Todo dependerá de la posición que ocupe Griezmann, algo que no depende sólo de la actuación del francés. Por otro lado, si lo comparamos con la alineación titular del curso pasado, únicamente ha habido tres cambios: Filipe Luis, Diego Costa y Villa han dejado paso a Siqueira o Ansaldi, Mandzukic y Griezmann. El problema para Simeone reside en que debe suplir a 2 jugadores que han estado entre los 5 mejores del mundo en su posición. Por lo que ha demostrado hasta ahora y por la demarcación que ocupa, Siquiera (a priori debería ser titular por delante de Ansaldi) está capacitado para no echar demasiado de menos a Filipe Luis. Con mayor facilidad para incorporarse al ataque y facilitar esa profundidad que el equipo exige a los laterales, el brasileño parte con ventaja. Pero deberá aclimatarse rápido a ejercer la presión en banda que tantos elogios generó el curso pasado.

Pero la verdadera incógnita está en si Mandzukic será capaz de sumarse a la estirpe de nueves que el Atlético ha visto crecer en los últimos años. Sobre todo porque la sombra de Diego Costa es alargada y que la referencia ofensiva debería hablar francés. Por ello, el croata representa la gran duda en esta nueva etapa. ¿Será capaz de adaptarse a las exigencias defensivas? ¿Qué rol asumirá si finalmente es Griezmann quien atrae todas las miradas? En definitiva, a partir de la Supercopa de España y el inicio de Liga empezaremos a ver si este nuevo Atlético está capacitado para mejorar los éxitos recientes.

Once tipo

Artículo elaborado por Alberto Sánchez Lozano, Eric Santos, Ignacio Paramio, María Irún González, Alex Marín Gómez, Marcos Gimeno, Juan Ignacio Lechuga y Víctor Manuel Molina.