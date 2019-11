Entrevista. Pedro Menéndez: "Podemos dar mucha guerra"

Pedro Menéndez no es un presidente común, no se limita a ver lo que pasa con su equipo lejos del día a día. A pesar de su juventud, 37 años, está totalmente involucrado con su trabajo tanto en el despacho como en el campo de entrenamiento ayudando en lo que puede. A pesar de esto, consigue sacar un hueco para atender a VAVEL. Por unos minutos el presidente del club de Villaviciosa deja aparacados fichajes, contratos y demás tareas. Nos atiende amablemente y nos deja esta entrevista.

Pregunta: ¿Cuál es la base del éxito del Lealtad?

Respuesta: Sobre todo es que somos una familia, el trabajo y la humildad.

P: ¿ Cómo está actualmente la situación económica?

R: Venimos de dos años de pasarlo muy muy mal, dejamos la deuda casi a cero pero no tenemos casi nada en las arcas y para la Segunda B lo bueno sería tener algo en las arcas así que la situación actual es que iremos muy al día, no ofreceremos nada que no tengamos.

P: ¿Cómo va la campaña de socios?

R: Más flojo de lo que esperaba, confíaba en que se involucrase más gente del pueblo, pero también creo que es muy importante comenzar con buenos resultados.

P: La cantera es muy importante para el Lealtad, ¿ cuál es su modelo de cantera?

R: Es lo más importante que tiene este club, ahora estamos en Segunda B que es algo muy grande para lo que es el pueblo pero tenemos 210 crios en las categorías inferiores que para un pueblo como Villaviciosa, con 5000 habitantes, es muchísimo. El modelo es intentar mejorar la cantera, cuando yo entré en la presidencia estaba todo bastante abandonado, y a mi me gustaría que de aquí a cinco o seis años en el primer equipo hubiese una base importante de gente de la cantera.

P: Desde un club tan modesto, ¿cómo se realizan las negociaciones de los fichajes?

R: Es difícil. Con muchos contactos, por suerte tengo muchos amigos en el mundo del fútbol que me echan una mano. Hacer saber que aquí no hay mucho dinero, pero sobre todo para la gente jóven que sepa que este es un buen sitio para salir a competir, aquí no va a haber mucha presión, es un pueblo guapo para jugar al fútbol, donde no hay mundo de la noche, ni mucho menos, unas buenas instalaciones y para la gente jóven creo que es un sitio bastante acogedor. Estamos trayendo gente de equipos importantes como es el Alcorcón o el Getafe dándoles cariño e instalaciones.

P: ¿Qué pasó con Valdivia? (Recordamos que fichó por el Lealtad procedente del Puertollano y al cabo de unas semanas llegó a un acuerdo con el club maliayo para dejar el equipo).

R: El fichaje de Valdivia lo habíamos realizado con muchísima ilusión, la verdad es que creo que si hubiese escogido esta opción y hubiese realizado un buen año creo que con su potencial podría acabar en un equipo fuerte de Segunda B o incluso un Segunda, tenía cosas que no tienen los demás. Es un crío que la vida le afectó bastante, con problemas importantes. No tiene padre, la madre tiene bastantes problemas y para él se hizo muy difícil estar fuera de casa.

P: Eres un ejemplo a seguir para Gerard Piqué por tu paso de jugador a presidente, ¿qué te llevó a tomar esa decisión?

R: Llevo 24 años en este club, por dentro tengo sangre negra y creo que el club me necistaba en este momento de presidente. Ni me gusta ser presidente ni quiero ser presidente en el futuro, pero creo que el club necesitaba gente nueva, hacer una limpieza total de todo lo que había alrededor, intentar que el Lealtad volviese a oler a fútbol, mi intención es acabar los cuatro años de mandato que cogí y seguir en el mundo del fútbol, en el Lealtad a poder ser, pero no en función de presidente.

P: ¿Cuál es tu mayor éxito como presidente?

R: Como dije antes, devolver al Lealtad a oler a fútbol, a enganchar a la gente de la villa que estaba totalmente separada de lo que era el Lealtad. Luego no voy a engañar que ascender a Segunda B en 100 años que va a hacer el Lealtad, que solo había estado una vez.

P: Echando la mirada atrás, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza del día del ascenso?

R: Lo primero de todo mucha alegría y recordar a toda la gente que estuvo a mi lado estos años, fueron momentos muy difíciles con muchos problemas que tuvimos que cargar con nosotros cuando no teníamos culpa de nada, muchas denuncias, muchos impagos, muchas heridas abiertas que tuvimos que ir cerrando como pudimos poco a poco.

P: ¿Qué significa Javier Rozada para el Lealtad?

R: Javi Rozada empezó conmigo en esto, tanto el como Hernán (actualmente en el División de Honor del Real Oviedo), empezaron los dos conmigo. Estaré eternamente agradecido a lo que hizo Javi Rozada por el Lealtad.

P: ¿Cómo afecta el "Caso Murcia" al resto de equipos? (La entrevista fue realizada antes de conocerse la sentencia definitiva)

R: Para un club como nosotros que vivimos tan al día económicamente, el Murcia en lo deportivo supone un rival más, con un muy buen equipo como es el Real Oviedo y algún otro más que habrá por ahí. A nosotros nos afecta en lo económico, para el Lealtad viajar a Murcia, echando cuentas de cuando fuimos a Puertollano que se gastaron casi 6000 euros, supone casi 7000 euros y eso es un dinero muy importante para nosotros.

P: ¿Cuál es el problema de la estructura Segunda B?

R: La Segunda B es una categoría muy guapa donde te exigen demasiado, el nivel económico es muy alto para lo que luego te da, creo que aquí en el Principado de Asturias ahora mismo lo que es el fútbol, está muy mal valorado porque estás hablando de una comunidad como Asturias que tiene seis equipos en Segunda B, tantos como Madrid, y estamos recibiendo del Principado un dinero que no es ni el 30% de lo que reciben en Galicia o León. Estoy hablando de que la Diputación de León da unos 40000 euros, la Xunta de Galicia unos 50000 cuando aquí recibimos poco más de 1000 euros.

P: Futbolísticamente hablando, ¿tu corazón es 100% negrillo?

R: Llevo 24 años aquí, soy muy negrillo. Luego tengo amigos como Marcelino, Uría e Ismael que soy de ellos, donde estén ellos, soy de ese equipo y me llegará al alma porque son amigos que me ayudaron muchísimo en la vida, me siguen ayudando ahora con temas del Lealtad y son amigos míos personalmente. Además desde que era pequeño soy del Barça a muerte.

P: Cuando el Lealtad juega en Les Caleyes es normal verte viendo el fútbol como un aficionado más, pegado a la banda y de puro corazón. ¿Este año va a cambiar la cosa?

R: Sé que es difícil, porque en Segunda B ya hay estadios, nuestro campo será de los más humildes de la categoría pero pidiendo disculpas voy a seguir viendo los partidos a poder ser igual. Ya te dije que estoy en este cargo porque prácticamente me tocó, pero lo veo mucho más como si fuese parte del cuerpo técnico, así que intentaré sumar desde la banda, lo más cercano a los futbolistas que pueda estar.

P: ¿Quienes serán los cuatro primeros del Grupo I?

R: En la Segunda B estoy algo verde, la Tercera la controlaba más porque fueron 14 años seguidos en ella. Está claro que hay un Real Oviedo que va a ir muy por encima de los demás, un futbolista del Oviedo es nuestro presupuesto entero y por nombre, equipo, estructur, afición y porque tienen que estar creo que el Oviedo tiene que ser el más destacado. Luego tengo sabido que hay equipos muy buenos como Logroñés, Burgos o Ferrol, estamos hablando de equipos que en su día jugaron en Primera División.

P: ¿Cuál es el objetivo de la temporada?

R: Sin ninguna duda es mantenerse, si nos mantenemos sería un éxito grandísimo para el club y le daría una gran estabilidad. El primer año es muy difícil, nos cogió el toro, en un principio nadie contaba con este ascenso, yo el primero, ni siquiera compré champán para el día del ascenso, ahora ves que el club no tiene nada y vamos al límite. Deportivamente salvarse sería un éxito grandísimo y luego una estabilidad como club a todos los niveles son los objetivos para este año.

P: Ese ascenso se produjo ante el Puertollano, un símil perfecto es el de David contra Goliath, cuéntanos la anécdota que se produjo el día del sorteo.

R: Cuando llegamos al sorteo había unos cocos, entre ellos el Puertollano, Marbella o UCAM. Allí se mueve todo el mundo con los presupuestos, equipos y demás y se conoce nuestra historia y todo el mundo esperaba que saliese la bola del Lealtad. Salió uno de los cocos más grandes contra una de las cenicientas y en un principio estaban muy contentos y ya ves luego. Fue una eliminatoria preciosa a todos los niveles, el cuerpo técnico del Lealtad hizo un planteamiento buenísimos, hay que reconocer que en el partido de ida tuvimos suerte pero es difícil tener suerte sin hacer las cosas bien. Hicimos las cosas bien, nos acompaño la suerte y yo sabía 100% de mi experiencia como jugador del Lealtad que en casa iba a cambiar la cosa mucho.

P: ¿Cómo ves al equipo de cara al inicio de la temporada, tan solo ha habido una derrota en la pretemporada?

R: No creo mucho en los resultados de pretemporada, si en el trabajo que se hace en la pretemporada. Vamos muy poco a poco, sumando futbolistas cada semana, ya que no podemos ofrecer mucho dinero tenemos que ver cesiones, si alguien se queda sin equipo, esperar que los jugadores piensen más con el corazón que con la cartera, fue difícil trabajar para los entrenadores porque había mucha gente a prueba. A día de hoy seguimos pendientes de un futbolista, aún así creo que tenemos un equipo competitivo, que se está haciendo un buen trabajo de pretemporada y creo que si seguimos con los mismos hábitos y costumbres que estos años atrás podemos dar mucha guerra, sobre todo en casa.

P: ¿Alguna promesa en caso de lograr la permanencia?

R: No soy muy de promesas, seguir trabajando como el primer día que estoy aquí es lo único que puedo prometer.