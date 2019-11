CD Tenerife 2014/2015: consolidación con altas miras

Con energías renovadas afronta el CD Tenerife una temporada en la que puede ser, porqué no, uno de los equipos que luche por conseguir uno de los puestos que dan acceso a la Liga BBVA. Con ocho fichajes, a falta de algún retoque para completar la plantilla, el club tinerfeño ha optado por mantener el grueso de jugadores de la temporada pasada, reforzándose en casi todos los puestos con vistas a tener una mayor competencia en la plantilla y mayor fondo de armario. Si ya el año pasado, a pesar de un mal inicio y un mal final, el equipo de Cervera fue un equipo competitivo e intenso, todo hace indicar que esta nueva campaña puede deparar un mejor futuro para los blanquiazules, que no renuncian a batirse con los grandes y hacer soñar a la afición.

La defensa, el pilar de los blanquiazules

La posición de central, la más debilitada de la defensa

Posiblemente, la defensa es la línea más trabajada por Álvaro Cervera. Con la marcha de Bruno, la zaga se quedó coja, si bien Alfonso Serrano ha sido capaz de recomponerla. Unai Albizua, cedido por el Athletic de Bilbao, parece ser el recambio del tinerfeño, ahora en el Betis. También ha llegado el mundialista hondureño Juan Carlos García, que será fundamental en la banda izquierda, donde debe asentarse al ser el único futbolista natural de dicha posición. Además, los fichajes de la comisión deportiva también destacan por su polivalencia, ya que tanto Albizua como Juan Carlos pueden alternar posiciones entre el centro de la zaga y el lateral zurdo. Junto a ellos actuará casi con total seguridad Carlos Ruiz, que se ganó a los aficionados en la 13/14 gracias a su buen rendimiento. Completará el centro de la zaga el canterano Jorge, que ha aprovechado la pretemporada para hacerse un hueco con 'los mayores'.

El lado derecho, ya cubierto con Moyano y Cámara, no ha sufrido modificaciones, si bien la competencia será mayor para el el '17' blanquiazul, puesto que Cámara no debería partir como lateral izquierdo y tiene todas las papeletas para ponérselo complicado al jienense.

La portería ha sido otro de los puestos que ha quedado bien cubierto en este mercado de fichajes. Se buscaba competencia para Roberto, que ha tenido una pretemporada difícil debido a las lesiones. Así, Jacobo parte con cierta ventaja tras haber disputado la mayoría de los minutos en los choques amistosos. El ex del Real Valladolid ha llegado para suplir la baja de Diego Rivas, que terminó su cesión en la isla tras no completar demasiados minutos bajo palos.

Foto: www.eldiario.es.

Potencia, músculo y trabajo en la medular

Cervera podría optar por dos mediocentros defensivos

La llegada de Vitolo, que era un secreto a voces, ha dotado al mediocampo blanquiazul del músculo necesario para practicar el sistema de juego que Cervera plantea fuera de casa. La pareja que forma junto a Aitor Sanz promete contar con muchos minutos durante la temporada, toda vez que Ricardo y Quique Rivero son mediocentros de corte creativo que no ofrecen tanto trabajo defensivo.

Precisamente, tanto Rivero como el tinerfeño deben dar un paso adelante en la temporada que empieza en breve. Es la segunda temporada del santanderino en el club, por lo que se espera que tome la batuta del juego blanquiazul. Sin embargo, la competencia con Ricardo dará más de un quebradero de cabeza al 'míster', que optó la pasada campaña por el ex del Sporting para llevar la manija del juego de los blanquiazules.

Foto: www.as.com.

El ataque, lo más reforzado

Solo Ayoze y Aridane aportaron goles de forma regular el año pasado

La marcha de Ayoze Pérez, traspasado al Newcastle, dejaba un hueco difícil de cubrir en la delantera blanquiazul. Al ariete, que anotó 16 goles en su debut en la categoría, no ha sido fácil buscarle sustituto. Sin embargo, han llegado Diego Ifrán y Cristian 'Ruso' García, que deben hacer olvidar las cifras goleadoras del canterano. Junto a ellos, Aridane y Maxi Pérez serán las referencias ofensivas del Tenerife, que como todo equipo que aspira a la zona noble de la clasificación, necesitará de sus goles para afianzarse en la parte alta.

Las bandas también han sido reforzadas. Jairo ha sido una de las noticias de la pretemporada, la tercera que realizaba con el primer equipo. El canterano será finalmente parte del primer equipo, debiendo demostrar que Cervera no se equivoca apostando por él y que tiene fútbol suficiente en sus botas como para ser un puñal por banda izquierda. Cedido por el Athletic de Bilbao también ha llegado Iker Guarrotxena, que puede aportar goles desde segunda línea, algo muy demandado entre la hinchada tinerfeña.

Foto: www.marca.com.

Dorsales

-PORTEROS: #1. Jacobo, #13. Roberto.

-DEFENSAS: #3. Igor Arnáez, #4. Hugo Álvarez, #5. Albizua, #14. Carlos Ruiz, #17. Javi Moyano, #20. Juan Carlos García, #21. Ayoze Díaz, #23. Raúl Cámara, #28. Jorge Saenz.

-CENTROCAMPISTAS: #6. Vitolo, #7. Guarrotxena, #8. Cristo Martín, #10. Suso Santana, #11. Maxi Pérez, #16. Aitor Sanz, #18. Ricardo León, #27. Quique Rivero.

-DELANTEROS: #9. Aridane, #19. Diego Ifrán, #22. Cristian 'Ruso' García, #29. Cristo González, # Uli Dávila.

Altas y bajas

ALTAS: Vitolo (Elazigspor), Unai Albizua (Athletic Club, c), Jacobo Sanz (PAOK Salónica, c), Diego Ifrán (Real Sociedad, c), Guarrotxena (Athletic Club, c), Maxi Pérez (CA Fénix, c), Cristian 'Ruso' García (Godoy Cruz), Juan Carlos García (Wigan Athletic, c), Hugo Álvarez (Real Murcia), Igor Arnaéz (Bilbao Athletic) y Uli Dávila (Chelsea FC, c).

BAJAS: Bruno González (Betis), Diego Rivas (Elche, vuelve cedido), Ayoze Pérez (Newcastle United), Édgar Méndez (Almería, vuelve cedido), Chechu Flores (Hércules CF), Aday Benítez (Girona FC), Baltasar Rigo, Luismi Loro (Huracán Valencia CF), Íñigo Ros (SD Huesca), Borja Pérez (CF Fuenlabrada), Ángel Galván (Racing de Ferrol, c), Nano (CE L'Hospitalet, c), Abel Suárez (La Roda CF, c), Alberto Jiménez (Valencia Mestalla, c), Juanjo Expósito (UE Llagostera) y Jairo Izquierdo (Real Murcia, c).

Equipaciones oficiales

Primera equipación Segunda equipación Tercera equipación

La marca danesa Hummel, una temporada más, presentó las nuevas equipaciones en un acto celebrado en la Hummel Store del Callejón del Combate, en la capital tinerfeña. El diseño, marcado por la sobriedad en la primera equipación, dejó paso a un aspa en color azul oscuro para la segunda, mientras que la tercera pasa a ser negra con motivos de color rosa en colaboración del club con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Cuerpo técnico

Entrenador: Álvaro Cervera llegó al Tenerife en Segunda B de la mano de Quique Medina, logrando el ascenso a la división de plata en su primera temporada al frente del club isleño. Tras una temporada en la que tuvo un difícil inicio y que finalizó con siete derrotas consecutivas, ahora el técnico ecuato-guineano dirigirá su tercera campaña a los mandos de la nave blanquiazul. Con una idea de juego consolidada, y a pesar de la marcha de hombres importantes como Ayoze Pérez o Bruno, el técnico buscará una nueva versión de un equipo que pueda aspirar a lo que el año pasado se le escapó, basándose en una idea de fútbol que comienza con el orden y la solidez defensiva sin renunciar al fútbol ofensivo.

Segundo entrenador: Roberto Perera

Preparador físico: Guillermo Rodríguez

Preparador de porteros: Zebenzui Ortiz

Delegado: Víctor Padrón

Médicos: Juan José Valencia y Miguel Sánchez

Fisioterapeuta: José Cristóbal Sanchidrián

Readaptador y recuperador: Iván Méndez

Utilleros: Pedro Agustín María de Dios y Jonathan García

Club

Fundación: 1922

Estadio: Heliodoro Rodríguez López

Presidente: Miguel Concepción Cáceres

Abonados: más de 8.500 (a 26 de agosto de 2014)

Sistema de juego

Dos formas de juego radicalmente opuestas son las que Álvaro Cervera pone en liza para afrontar los choques. Por un lado, en los partidos como local, el técnico blanquiazul apuesta por un mediocampo con un futbolista de corte creativo, que solía ser la pasada campaña Ricardo León, para llevar el dominio del balón y el peso del partido. En bandas, un futbolista rápido, hábil y de carácter físico como Suso para servir a los delanteros; y Cristo Martín, que juega hacia la zona central del campo para conectar la medular con la línea ofensiva.

Fuera de casa, sin embargo, el sistema cambia hacia un 4-3-3, con tres mediocentros que dificulten la salida del balón del equipo rival presionando arriba. Así, con dos jugadores rápidos en las bandas para salir a la contra, o bien con dos delanteros, el equipo pasa a ser más rocoso y defensivo, sin perder por ello las opciones en ataque. Queda por ver si Cervera sigue apostando por esta forma de juego en la temporada que está por comenzar.

