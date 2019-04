Suárez: "La espera se ha hecho muy larga"

Luis Suárez ha sido el fichaje estrella de la temporada 2014/15 del Barcelona tras una temporada excelente en Liverpool. El nuevo jugador azulgrana atendió a Barça TV tras su presentación y respondió preguntas profesionales y personales.

Tras vestir la camiseta en el trofeo Joan Gamper y en la presentación, Suárez se ha mostrado emocionado y muy feliz de la bienvenida que los culés le han brindado. Para él, el cariño de su nueva afición es una "recompensa" que le ayuda a seguir entrenando día tras día para tratar de compensarlos en el terreno de juego.

"No soy un delantero estático"

Sobre sus características, Suárez comenta que no es un delantero para nada estático: "He jugado en todas las posiciones del ataque. No soy un delantero que se queda quieto en una sola posición", comentaba el jugador charrúa, que lucirá el dorsal '9' en la camiseta, dorsal que no tenía dueño tras la marcha de Alexis Sánchez al Arsenal.

Luis Suárez ha cumplido un sueño al fichar por el Barcelona. Así lo reconoce él mismo, asegurando que siempre que ha podido ha ido al Camp Nou y que es un aficionado al Barça desde que era un niño. "Disfrutaba mucho de Barcelona, del ambiente y del Camp Nou cada vez que podía ir", comentaba Suárez.

Por último, Suárez habla sobre el tiempo en el que no ha podido entrenar por la sanción: "Me he sentido estraño y la espera se ha hecho larga. El resultado me ha dado la posibilidad de volver a entrenarme, de sentirme futbolista, de estar con los compañeros y convivir en el día a día", contaba Luis.