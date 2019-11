Los redactores de Espanyol VAVEL te acercan la temporada espanyolista 14/15

No queda nada. La espera ha sido larga pero la Liga BBVA ya está a punto de comenzar. El duopolio se ha roto y dos terceras partes de los 20 equipos son candidatos a luchar por la permanencia al mismo tiempo que tienen un ojo puesto en Europa. No hay nadie a salvo y cada vez la agonía comienza antes. El Espanyol es uno de los equipos que primero pelea por seguir un año más en la Primera División para luego intentar alcanzar el sexto puesto – y últimamente el séptimo –.

El equipo barcelonés encara una nueva etapa con Sergio González al mando. Un cambio en el estilo de juego es lo más querido por todos los sectores del club y algo que no se ha visto en los ocho partidos preparatorios, donde el Espanyol no ha dado la talla contra equipos de menor entidad. La desconfianza en el equipo ya está servida y, por ende, el debate también. Los redactores que formamos la redacción blanquiazul hemos querido formar parte de la polémica que envuelve la actualidad del Espanyol:

Pablo Faccia - @ElPapu1023:

"Tras una pretemporada bastante decepcionante, donde los nuevos fichajes aún no han podido demostrar su potencial, el Espanyol afronta una nueva temporada con Sergio González como máximo responsable del equipo. El técnico de L'Hospitalet apostará por un juego elaborado, combinativo y con ganas de tener la pelota; lo que supone un cambio radical en el estilo de juego del equipo periquito, que con Javier Aguirre era rudo y poco vistoso. Que el Espanyol no haya podido deshacerse de esta forma de jugar es uno de los motivos por los cuales el equipo ha desilusionado en la pretemporada. Ha quedado claro que en ocho partidos es imposible adaptarse a una nueva forma de practicar fútbol, algo que se tiene que mejorar durante la temporada, o eso se espera".

"Es cierto que el equipo se ha reforzado bien si tenemos en cuenta la situación económica por la que pasa el club, pero con la plantilla que contará Sergio González no se le puede pedir más que la permanencia. Si se quiere pedir algo más, que sea después de asegurar la categoría. Para lograrlo el equipo se deberá agarrar a que la asociación Sergio García - Caicedo funcione y que en defensa se esté bastante serio, evitando errores y recibiendo pocos goles en la portería que defiende Kiko Casilla. El centro del campo también será una pieza clave para el juego que pretende llevar a cabo el técnico perico, y en esta zona confía con que la dupla Víctor Sánchez y David López funcione como el año pasado. A todo esto, se debe contar con las ayudas que algunos de los jóvenes del filial aportar al primer equipo. En definitiva, la permanencia y ya se podrá soñar".

Olga Gili - @Olga_gili:

"Los partidos preparatorios no han dado el resultado esperado. Por un lado las nuevas incorporaciones, de momento, no han podido demostrar todo su potencial en el campo y, por otro lado, la responsabilidad del mal juego espanyolista, si no termina pronto, caerá encima del Sergio González. Por ahora el equipo catalán tiene que mantenerse con la cabeza fría y empezar la Liga con una nueva mentalidad. Se puede decir que aún no ha empezado a jugar el equipo que la afición de la minoría, pero aún queda toda la temporada para demostrar la otra cara de la moneda".

Rodrigo Meruelo - @meruelo91:

"Por raro que suene, el Espanyol tenía los deberes hechos en lo referente a la confección de la plantilla transcurridas tan solo dos semanas y media de pretemporada. Y, al contrario de lo que pensaban los habituales pesimistas, Sergio pudo trabajar con un bloque equilibrado, joven y con mucho fútbol. El hincha perico tiene asumido que debe vivir con la posibilidad de que uno de los mejores jugadores del plantel se marche en cualquier momento, pero la gente está, en general, ilusionada. Y no es para menos: la llegada de jugadores con buen nombre como Álvaro ,Montañés o Lucas Vázquez, y el fichaje -por fin- del deseado crack ecuatoriano Caicedo, hacen presagiar un buen año en el flamante Power8 Stadium. Pese a que el equipo no está engrasado y listo para rodar, Sergio dará con la tecla. Sin ninguna duda".

Jordi Melé – @jordimele98:

"La preparación del Espanyol ha dejado con mal sabor de boca a la parroquia periquita, salvo porque quienes han despuntado en ésta han sido jugadores del filial, que llaman con insistencia a las puertas de Sergio González, ex entrenador del segundo equipo. A priori, el ex jugador espanyolista se presenta como partidario a dar minutos a estos jugadores".

"Las maltrechas arcas del club catalán imposibilitan, prácticamente, poder fichar a jugadores de garantías, por lo que el papel de los jóvenes del filial va a ser fundamental esta temporada. Asimismo, la dupla Caicedo – Sergio García y el buen papel de Kiko Casilla deberán cuajar para poder aspirar a algo más que la permanencia. Toca renovarse o morir".

Andrea Martínez - @andreamm819:

"La hinchada blanquiazul vive en una montaña rusa de emociones. Todo perico sabe que en algún rincón de su ADN está presente levantarse un día pensando que todo está bien y tan solo 24 horas después, no valer para nada".



"Esta temporada puede ser tan complicada, sobre todo al principio, como plácida e ilusionante al final si se consigue tener la paciencia y la eficacia suficiente para conseguir los objetivos tácticamente marcados por el míster. Sergio González, tal y como se ha podido ver durante esta pretemporada –un tanto caótica en algunos momentos, pasando de no tener oponentes a tener tres encuentros en tan solo una semana- no acaba de encontrar con la tecla necesaria para que el equipo acabe de carburar y eso solo ha hecho que provocar un diverso y gran abanico de dudas alrededor del equipo y técnico entre la afición, llegando incluso al pesimismo extremo por parte de algún sector de ésta".



"Se necesita tiempo. Puede parecer inverosímil tener que dar tiempo a solo unos días de empezar el campeonato, pero se necesita coger ese ritmo de juego que da una competición oficial; además de dejar a Sergio González trabajar para dar con esa última incógnita que dará el correcto resultado de la ecuación".



"El equipo está experimentando una completa metamorfosis y eso necesita un período de tiempo para completarse al 100%, pasando de un juego basado en la defensa y el contrataque, es decir, mucho más vertical, a otro en el que el balón se trata y se mima, manteniendo la posesión del esférico para llegar al área combinando y, una vez allí, tener la suficiente claridad en el último pase para que tanto Sergio García como Caicedo puedan levantar a todo aficionado de su asiento. Sin embargo, ahí llega el problema, los jugadores parecen entender el sistema pero en lo práctico se pierden en muchos pases y aportan poca profundidad. El bagaje de resultados en la pretemporada lo demuestra con tan solo tres victorias, y sufridas, en ocho partidos".

"Con el esquema de juego de 4-4-2 hay una pieza que falla, la creativa. Un doble pivote bastante defensivo con Víctor Sánchez y David López, cuesta enlazar el medio campo con los dos puntas, perdiendo así esa profundidad y sensación de peligro comentada anteriormente. Para solverntar este hecho se necesitaría ese medio creativo que ayudaría en esta tarea; sin embargo, tampoco parece tener cabida con este sistema. Por otro lado, el Espanyol ha ganado velocidad y desborde por bandas: Montañés y Lucas Vázquez, si acaban siendo los titulares, aportarán mucho al juego ofensivo del Espanyol. Desde luego, en el apartado de incorporaciones el de L'Hospitalet, no puede tener queja ya que Óscar Perarnau le ha conseguido todo lo que ha pedido según sus necesidades, ahora sólo queda saber como conseguirá solucionar este pequeño y a la vez gran obstáculo".

"Hay que tener paciencia, dejar de añadir presión y los resultados llegarán, es un cambio lento pero que cuando se acabe de completar puede dar más de una sorpresa, en líneas generales y, a priori, el conjunto periquito ha conseguido unir un bloque con más calidad que el pasado".

Javi Lorca - @Jlorc23:

"En la extensa catarata de refranes habidos y por haber, en la alargada lona de recursos formales que utilizamos en nuestro día a día, sobresalta y cuaja a la perfección en el actual Espanyol de Sergio González, uno en particular. “Todo cambio suele ser traumático”. Quizás dicha expresión podría encubrir varios temas en clave blanquiazul, pero a la que mejor se adapta, en la actualidad, es a la transición por la que transita el equipo espanyolista en su búsqueda por encontrar su propia seña de identidad de cara al curso que se presenta".



"Volviendo al hilo de la expresión utilizada en el párrafo anterior, el técnico catalán está intentando reciclar de la mejor forma posible los coleteos del juego que Javier Aguirre instauró en su momento y que aún perduran en los pupilos del actual mister perico. No es fácil y más cuando se quiere convertir dicho juego del entrenador azteca en un fútbol totalmente contrario y de mayor vistosidad".



"No es fácil cambiar un balón largo de Casilla a Stuani repetido durante cada encuentro hasta la saciedad, por una extensa posesión iniciada desde la línea defensiva. Los jugadores, primero, tienen que encontrar su comodidad dentro de las nuevas instrucciones de Sergio González y, después, poner en práctica las suficientes aptitudes para desarrollar dicha filosofía de juego tal y como desea el mister de L’Hospitalet".



"Sin embargo y durante esta pretemporada, se empezaron a ver brotes de la idea que quiere implantar el preparador catalán. Pero, por el contrario y, de momento, no dejaron de ser eso; simples, estériles y pasajeros brotes de buen juego en momentos puntuales durante los encuentros llevados a cabo en este periodo de preparación de cara a la temporada. Y es ahí donde radica la dificultad: conseguir que esas pinceladas de buen fútbol den paso a una extensa identidad permanente en cada uno de los partidos que disputen los jugadores de Sergio González".



"Hay varias teclas que tocar, varias piezas que encajar, para que ese deseo de buen jugar se convierta en una realidad. Los más leídos han sido, por ejemplo, que fructificara la conexión Sergio García – Caicedo, que las bandas adopten un papel más importante en tareas ofensivas, que los laterales fueran más profundos o dejar de recurrir a la jugada directa Casilla – balón largo – Stuani".



"Por eso mismo, la piedra angular para que la máquina carbure a la perfección es dar con un centro del campo de mayor elaboración. Por el contrario, no querría restarle mérito a la meritoria faena que realizan Víctor Sánchez y David López, los escuderos del equipo, pero creo que en una filosofía de juego de elaboración, combinación y buen trato del balón, dar con un mediocentro de exquisita y depurada habilidad para la organización sería fundamental para que la idea cuajara. De nada sirve desear que Sergio y Caicedo se inflen a anotar, de nada sirve desear que las bandas se aburran de desbordar laterales adversarios, si, por el contrario, no hay nadie que les subministre de buenos balones para que, entonces sí, puedan hincharse a marcar y a desbordar quienes tengan que hacerlo".



"Así pues, todo cambio suele ser traumático. En el Espanyol, lo ha sido en anteriores ocasiones y lo está siendo actualmente con la transición de juego entre la que instauró en su momento Javier Aguirre y la que quiere implantar en la actualidad Sergio González. Encontrar una seña de identidad con la que jugar es vital en cualquier equipo, pero, en el Espanyol y tras las pruebas realizadas, lo mejor sería empezar a darles protagonismo a los centrocampistas de toque y organización".

Héctor Farrés - @hectorfg35:

"La paciencia no es una de las cualidades de la afición espanyolista. Un fichaje que tarda en aclimatarse, unas equipaciones que parece que nunca se vayan a presentar, un joven talento que tarda en explotar o un entrenador que no consigue más de 10 puntos en las primeras seis jornadas. Todo está en el punto de mira de la hinchada espanyolista. Esta temporada, más que en ninguna otra, se necesitará mucha tranquilidad para dejar al equipo trabajar. La transición de un estilo de juego tan marcado – los balonazos al delantero que se practicaba con Aguirre – a otro donde el principal protagonista es el balón no es fácil ni rápida".

"Los partidos de preparación han servido para ver que el equipo llega al primer partido de Liga con las ideas claras pero sin saber cómo ejecutarlas. El principal escollo de Sergio González es el centro del campo tan defensivo que tiene el Espanyol. El innegociable doble pivote y la voluntad de jugar con dos delanteros impiden que un jugador creador entre en juego. Es por ello que Sergio González está tardando tanto en encontrar la fórmula matemática que le permita tener un once equilibrado y con posibilidades de surtir de oportunidades a los delanteros, que por el momento se buscan las habichuelas ellos mismos".

"En su etapa como entrenador del filial González no tuvo problema alguno en encontrar una dupla creadora y recuperadora con Jordán y Caballé – el primero ha realizado la pretemporada con el primer equipo y el segundo tendrá ficha el año que viene -; sin embargo, el único que tiene un perfil creativo en el Espanyol, Álex Fernández, todavía no ha sabido entender qué le pide el míster".

"Es curioso cómo la afición estaba ilusionada con la llegada de Sergio González al banquillo y se ha ido exasperando poco a poco a medida que los partidos pasaban y el fútbol no llegaba. Todavía no ha comenzado a la Liga y ya hay sectores del espanyolismo que ha pedido la dimisión de González".

"Será una temporada reñida, como viene a ser habitual a medida que los equipos de media tabla van equilibrándose en cuestiones económicas, y el equipo ya tiene demasiada presión encima al saber que debe de haber un cambio en el estilo de juego. Las primeras jornadas serán vitales para ver si el Espanyol, al fin, logra llevar a cabo lo que pide el técnico ribereño".