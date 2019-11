Empezar con buen pie

Comenzar el campeonato liguero en casa puede suponer una ayuda extra para el conjunto local, un plus de motivación en favor de sus futbolistas, el inconmensurable apoyo de una afición que puede convertirse en el jugador número 12… Factores positivos que pueden aupar a un equipo a la consecución de una victoria en la primera jornada de liga. No obstante iniciar la competición en tu propio campo y ante tu afición puede no siempre ser beneficioso para el equipo. En ocasiones puede resultar perjudicial disputar tu primer encuentro como local. Lo que sí está claro es que empezar o no con buen pie puede decantar la balanza de la temporada hacia un lado u otro. Y el Real Club Celta ha aprendido mucho en los últimos nueve años acerca de la importancia de comenzar la Liga con una victoria.

La importancia de sentar buenas bases

El proyecto de Luis Enrique daba comienzo en el mes de agosto del pasado año en el Estadio de Balaídos, frente al Espanyol. Un nuevo Celta, con enormes ganas de dar un salto de calidad en la competición doméstica, dejaba escapar el primer triunfo de la temporada ante el conjunto perico, siendo el resultado final un empate tras haber tenido los vigueses los tres puntos al alcance de la mano. El combinado celeste venció al Betis en su siguiente partido, dando paso después a siete jornadas sin conocer la victoria. Los de Lucho finalizaron la primera vuelta de la Liga BBVA jugando con fuego y sin alejarse lo suficiente de los puestos de descenso. No obstante, el brillante final de campeonato del Celta evitó el regreso a la categoría de plata, alcanzando un meritorio noveno puesto

.

Por su parte, Paco Herrera se estrenó en Primera División siendo vencido por la mínima con el Málaga como rival, aunque dejando buenas sensaciones. Tras este tropiezo, el Celta sumaría siete jornadas alternando victorias y derrotas –sin conseguir obtener los tres puntos lejos de Vigo-. En su primera temporada –la 2010/2011- al frente del equipo de las Rías Baixas, el técnico catalán también iniciaría el campeonato perdiendo en Balaídos, en aquella ocasión frente al filial del FC Barcelona (1-2). No obstante Herrera debió dar con la tecla adecuada, ya que después de aquello el Celta no conocería la derrota hasta la duodécima jornada –cosechando seis triunfos consecutivos seguidos de cuatro empates-. Sin embargo, el conjunto olívico sí que se estrenó en casa con los tres puntos en su última temporada vagando por el abismo de la Segunda División. En aquella ocasión fue el Girona el que recibió dos goles por parte de los gallegos. Los primeros 21 partidos de la Liga Adelante 11/12 no supusieron un presagio de lo que iba a acontecer, ya que el combinado celeste pondría el broche de oro a aquella campaña logrando el tan ansiado ascenso en la última jornada.

El Celta se ha estrenado con victoria en dos ocasiones

Eusebio Sacristán también daría comienzo a su segunda campaña como entrenador céltico con un tropiezo, en aquel caso ante el Numancia. Aquella temporada el conjunto vigués no conocería la victoria hasta la jornada seis, teniendo que llegar a su undécimo encuentro para volver a lograr los tres puntos. Algo similar fue lo que un año antes le aconteció a su antecesor –Pepe Murcia-, quien sumó tres derrotas en las primeras jornadas de liga (la primera frente al Girona, cayendo en Balaídos por la mínima), y no obtuvo más que dos triunfos en sus diez encuentros iniciales. En aquella ocasión a punto estuvo de cumplirse un conocido refrán español: “Lo que mal empieza, mal acaba”. De no haber sido por la victoria in extremis en el fortín celeste ante el Alavés en la antepenúltima jornada liguera, el combinado celeste podría haberse convertido en carne de Segunda B.

La andadura por la categoría de plata comenzaba de la mano de Hristo Stoichkov. Aquel Celta regresó a Segunda con tablas en el partido inaugural, siendo el Córdoba el equipo visitante. Durante las primeras jornadas de ese campeonato –en la campaña 07/08- se produjo un vaivén de resultados debido a que el conjunto olívico no acababa de aclimatarse. El técnico búlgaro fue destituido poco después de que diera el pistoletazo de salida aquella liga, que estuvo marcada por el baile de entrenadores que sufrió el banquillo céltico, lo que a su vez provocó que los gallegos pasaran apuros hasta el minuto final de la competición. Por otro lado, el nuevo Eurocelta dirigido por Fernando Vázquez fue derrotado en su primer choque por el FC Barcelona de Rijkaard (2-3), nuevamente en el Estadio Municipal de Balaídos. El combinado celeste no logró arrancar del todo y ni siquiera la llegada de Stoichkov en el tramo final de la temporada pudo evitar que el Celta descendiera una vez más a Segunda División. Una campaña antes, en la 2005/06, el conjunto olívico firmaba su regreso a la máxima categoría con un triunfo ante su gente y con el Málaga como rival. El buen inicio de los vigueses se demostró con los números, ya que el equipo entrenado por Vázquez sumó 23 de los primeros 36 puntos. A aquel buen comienzo le siguió una posición tranquila y estable en la tabla clasificatoria, con lo que fue posible clasificarse para la Copa de la UEFA al terminar la campaña.

Un licenciado en arranques ligueros

Eduardo Berizzo ha implantado con éxito su filosofía de juego en sus futbolistas, quienes defienden a capa y espada que el técnico argentino busque presionar más notoriamente al rival cuando sus jugadores no tengan el cuero. Durante la pretemporada se han podido observar ciertas carencias y errores defensivos, a la par que el nuevo entrenador celeste ha demostrado que el Celta puede crear un fútbol más ofensivo y vistoso. Todo un verano de ensayos culminado con las tres últimas victorias de los vigueses, ante Everton, Deportivo y Cagliari. Este domingo el Toto debutará en partido oficial como técnico de Primera División ante el Getafe y, por décimo año consecutivo, en el Estadio de Balaídos. El fortín celeste será una temporada más el primer testigo del conjunto olívico.

Berizzo acostumbra a iniciar el campeonato liguero con buenos resultados

A diferencia del propio Celta, Berizzo es todo un maestro en lo que a inicios ligueros se refiere. El argentino acostumbra a iniciar cada temporada con resultados positivos –especialmente fuera de casa- y con marcadores cortos, pero demostrando que tiene un equipo sólido capaz de aguantar el tirón. Ya en su primera campaña como técnico –al frente de Estudiantes de la Plata y en el Torneo de Clausura de 2011-, se alzó con la victoria en cinco de sus siete primeros encuentros. No obstante, el argentino no logró mantener ese ritmo con el club platense y terminaría por presentar su dimisión una vez el equipo cayó hasta la decimotercera posición. A comienzos del año siguiente llegó a O’Higgins, donde continuó con sus buenos números y debutó con buen pie en Chile. Cuatro triunfos y un empate de siete posibles avalan su comienzo positivo. Gracias a su buen inicio, el conjunto de Rancagua se colocaría en la pole position de la tabla clasificatoria en más de una ocasión, finalizando el torneo segundo a cinco puntos de Universidad de Chile.

En el Clausura de 2012 –campeonato que combinó con la participación en la Copa Sudamericana- convirtió a La Celeste en el primer líder del campeonato. Sin embargo, los rancagüinos finalizarían el torneo en decimocuarta posición. Berizzo solamente inició una competición con derrota, y fue en el Transición de 2013. En ese mismo año –en el que se proclamaría campeón del Apertura- estuvo invicto las cinco primeras jornadas, y se mantuvo entre os puestos afamados de la tabla durante todo el campeonato.

Este domingo comenzará la Liga, y el técnico argentino espera continuar con su buena racha de resultados iniciales. Porque Berizzo -artífice de la consecución del único título de la historia de O'Higgins- conoce mejor que nadie la importancia de empezar con buen pie en el campeonato liguero.