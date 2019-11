Cuando al pupilo le toca ser maestro

Es común y bien sabido el denominar a los integrantes de la plantilla del Athletic Club de Bilbao como los leones. Puede que por la fortaleza física que los ha caracterizado a lo largo de los años, su inmensa resistencia o su insaciable hambre por la victoria. Puede que el haber permanecido durante toda su historia en la élite del fútbol español, confiando en la cantera para conformar prácticamente la totalidad del primer equipo, conlleve una acción ambivalente y sirva para fortalecer el adjetivo tan cortés que los caracteriza. Lo cierto es que hasta el más poderoso de los leones tiene que pasar por esa etapa de transición que le permita en un futuro llegar a ser el jefe de la manada.

Iker Muniain. Mucha gente conocerá ya ese nombre desde hace unos cuantos años. Ese jugador eléctrico con cara de niño travieso, que en más de un lío ha metido ya a varias zagas rivales. Otros, al oír dicho nombre, encontrarán dificultades para asociarlo a una determinada cara o a una determinada situación laboral; están seguros de haberlo oído alguna vez en algún sitio, a algún amigo, o en la tele. Incluso aunque no tengan ni la más remota idea de que se trata de un futbolista, lo cierto es que el nombre les suena de algo. El chico ha cincelado su nombre en los perennes pilares de la memoria del fútbol español; con tan solo 21 años.

Desde que Iker Muniain empezó a dar sus primeros toques al balón en el equipo de su ciudad natal, el UDC Txantrea de Pamplona, ya se le veían aptitudes. Su llamativo dinamismo y su excelente regate ya eran cualidades a destacar desde los más primerizos momentos futbolísticos del joven jugador, por lo que el Athletic no tardaría en darse cuenta del enorme potencial de ese chico.

A la edad de 13 años comenzaría a familiarizarse con las instalaciones de Lezama ya que pasaría a formar parte de la cantera del Athletic. Durante cuatro temporadas, el futbolista pamplonés entrenó y jugó con las categorías inferiores del conjunto rojiblanco, en las que ya empezaría a destacar sobre el resto de compañeros a la hora de disputar los encuentros y en los entrenamientos, lo que propició el que empezase a jugar muy pronto para el segundo equipo, el Bilbao Athletic; equipo en el cual militó a lo largo dos temporadas.

Constitución de la base de una futura madurez futbolística

Comenzó su etapa en los terrenos de juego formando parte del primer equipo, en un partido de la fase previa de la UEFA Europa League contra el BSC Young Boys suizo, encuentro que acabaría ganando el conjunto bilbaíno por 0-1, el 30 de julio de 2009. En ese mismo partido, Iker Muniain se convertiría en el segundo futbolista más joven en debutar con el Athletic, con una edad de 16 años 7 meses y 11 días; tan solo superado por Domingo Acedo, el que debutó con el primer equipo a la edad de 16 años 4 meses y 12 días hace ya 100 años, en la temporada 1914/15. Va a ser muy complicado, por no decir imposible, que el jugador vaya a olvidar ese partido, ya que pocos minutos después de haber saltado al campo en sustitución de Susaeta, acabaría marcando el gol que le daba al Athletic el pase a la última ronda de acceso a la fase de grupos de la Europa League.

Si hay algo que en muchas ocasiones determina a los números uno, a los que se caracterizan por despuntar sobre el resto, es la posesión de récords. Bien es cierto que el joven extremo del Athletic no ha sido nunca un jugador de números espectaculares, ni un goleador nato; pero el ser el futbolista más joven en marcar un gol en partido oficial con el Athletic club de Bilbao, no es algo que pueda decir todo el mundo. De hecho, tan solo hay una persona que puede jactarse de ello, y su nombre es Iker Muniain.

Muniain es el goleador más joven de la historia del Athletic

Sus aptitudes como futbolista no pasaron desapercibidas para los respectivos seleccionadores de las diferentes categorías inferiores de la selección española, ya que estuvo presente en la selección sub 17, en la sub 19 y también en la sub 21, con la que ganaría dos campeonatos europeos sub 21 en los años 2011 y 2013.

La trayectoria de Muniain con la selección española no se quedaría trabada en las categorías inferiores de la misma, puesto que el día 29 de febrero de 2012, Muniain debutó con la selección absoluta en un partido amistoso disputado en Málaga, en el estadio de La Rosaleda, donde las selecciones de España y Venezuela disputarían el amistoso. En el minuto 75 llegaría el momento del joven jugador pamplonés, que en ese momento sustituía a Cesc Fábregas. El centrocampista se convertía en el vigesimotercer jugador que debutaba con la selección española bajo las órdenes de Vicente del Bosque.

A su corta edad, el joven futbolista del Athletic ya ha vivido más experiencias deportivas que muchos otros futbolistas profesionales; ha ganado títulos, ha perdido finales, ha representado a España formando parte de la selección nacional y ha conseguido que su juego fuese trascendental para su equipo en ciertos partidos. Su etapa de consolidación futbolística ha ido moldeándose a lo largo de su carrera hasta adquirir la forma que hoy en día representa a Iker; la de un futbolista desequilibrante, determinante y todavía con un futuro abrumadoramente esperanzador.

Europa, el sobresaliente del aprendizaje

Cada instrucción necesita una evaluación final, y qué mejor matrícula de honor que el jugar en la UEFA Champions League, la competición entre clubes más prestigiosa del mundo.

Todo futbolista sueña con poder participar en este torneo alguna vez en su carrera y, por qué no, llegar a ganarlo algún día. Leyendas como Zidane, Maldini, Mijatovic, Koeman, Dalglish, entre otros, no lo serían tanto si no fuese por dicha competición, en la que fueron determinantes a la hora de facilitar a sus respectivos equipos el alzarse con el babilónico título de campeones de Europa. La Champions es en verdad, el baile de graduación al que todo futbolista quiere asistir.

Después de haber jugado sus primeros partidos en la máxima competición europea, algo más de cuatro años después de su debut oficial, Iker ha dejado atrás el proceso de transición en el que una joven promesa acaba por convertirse en lo que desde un principio su potencial indicaba, un jugador de primer nivel mundial. La competición entre clubes más prestigiosa del mundo pondrá corona a su madurez futbolística, que comenzará a desarrollarse tras una iniciación precoz y llena de éxitos, en la que el jugador del Athletic no ha pasado desapercibido.

Contra el Nápoles ha demostrado ser determinante a pesar de no estar jugando un buen partido; sin embargo, fue capaz de reunir el temple necesario para marcar un gol valiosísimo que le ponía al Athletic las cosas muy de cara en la eliminatoria. El próximo miércoles, el de Pamplona vivirá su prueba definitiva. Junto con la ayuda de sus compañeros, podrá hacer que el himno de la Champions suene durante esta temporada en una ciudad por vez primera desde hace 16 años. Al fin y al cabo, quizá sea el momento en el cual el cachorro deje de serlo, para poder convertirse en león.