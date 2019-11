N’Diaye: "El Betis no es un club de Segunda ni por afición ni por proyecto"

Después de debutar en la jornada del domingo, hoy tocaba el turno para presentarse ante los medios. Con la sobriedad que caracteriza a Alfred N’Diaye, compareció ante la prensa congregada en la tienda oficial del Club.

Cuestionado por la dificultad de su llegada, donde el Betis peleaba por hacerse con sus servicios desde la conclusión de la temporada pasada, el ex jugador del Sunderland comentaba: “Desde el inicio, mostré la máxima predisposición en venir. El único problema era el hecho de jugar en Segunda división. Nunca había jugado en Segunda, por lo que para mi carrera he tenido que reflexionar el militar en Segunda. El Betis no es un Club de Segunda ni por afición ni por proyecto. He venido con la mayor alegría, teniendo en cuenta que tenía ofertas para jugar en Primera división en Inglaterra y en España. El recuerdo que tenía de mi paso por aquí me ha hecho decidirme por el Betis sin problema alguno”.

N’Diaye admitía que el proyecto verdiblanco es la principal razón por la que ha regresado: “Si hubiera sido por dinero, me hubiera ido a Turquía o a Catar. La oferta del Betis me convenció. El Club me ha hecho un contrato muy bueno, con un proyecto para volver a Primera división. No me muevo única y exclusivamente por dinero”.

La mentalidad del equipo es uno de los hechos que ha cambiado con respecto al curso pasado. Así lo hacía ver el propio jugador franco-senegalés: “Cuando llegué en el mercado de invierno, había un equipo con calidad pero al que le faltaba mucha confianza. Los malos resultados se iban sucediendo. Desde que he llegado, he visto a todo el mundo con mucha más implicación, con el único objetivo de subir. Eso se refleja en el día a día. Exactamente igual que se ganó ayer, tenemos que continuar en los 42 partidos de liga”.

Su llegada siempre ha estado en entredicho a causa de su representante y hermano. Alfred N’Diaye prefiere olvidar los comentarios de su hermano y centrarse en ascender: “Siempre he mostrado gran predisposición en venir aquí. Fui yo quien jugó aquí la temporada pada. Nunca había jugado en Segunda división, así que la intención era pensar si era bueno o no para mí jugar en Segunda. Tenía ofrecimientos de equipos de Primera división de otras ligas. Lo hemos reflexionado bien. Viendo el gran esfuerzo que ha hecho el Club durante el mes y medio que han durado las negociaciones, hemos tomado una muy buena decisión. Nos emplearemos a fondo para volver a Primera división. He firmado aquí cinco años, quiero hacer un largo proyecto con el Betis”.

Asimismo, no quiso lanzar campanas al vuelo sobre la posibilidad de ascender con comodidad: “El campeonato será difícil. Nunca he jugado en Segunda, pero al igual que en la mayoría de los países, la segunda categoría es muy disputada. Puede haber equipos técnicamente más débiles, pero que se van a motivar mucho al jugar contra el Betis. Queremos tener la misma actitud de los primeros ochenta minutos de ayer en todos los partidos. Queremos ascender directamente, no se contempla otro escenario”.

La afición ha jugado un papel trascendental en el retorno de jugador internacional: “En los seis meses que estuve aquí la temporada pasada, me di cuenta de que los aficionados del Betis eran muy fieles. Esta afición es uno de los argumentos básicos por los que he venido, es excepcional. El Betis no puede pretender ganar los 42 partidos de Liga, pero la afición debe estar convencida de que se va a lograr el objetivo. Si llega una derrota, será porque el otro equipo ha peleado, no solo porque el Betis haya podido jugar mal”, finalizaba N’Diaye.