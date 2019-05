Mendilibar: "El Villarreal jugó mejor, el resultado es justo"

José Luis Mendilibar, entrenador del Levante, señaló en la rueda de prensa tras el partido ante el Villarreal, que el club amarillo fue mejor y que el marcador final del encuentro fue el justo.

"No hemos hecho lo suficiente para presentar más oposición y que la victoria les hubiera constado más. Que nos hagan ocasiones, me preocupa", indicó Mendilibar, quien recordó que cuando el rival tuvo ocasiones no las hizo, pero que cuando les habían frenado, llegó el 0-1.

Mendilibar indicó que el rival tiene calidad y si le das opciones, las aprovechan, pero indicó que no fallaron en la presión porque no plantearon un partido presionante.

"Reforzar o no el equipo, no es el asunto, el asunto es qué traemos. Se puede traer lo que se puede traer, pero también nos pueden quitar. Sólo puedo decir que estamos abiertos a todos, pero hay que trabajar con lo que tenemos y punto porque no podemos elegir", señaló.

"Sé donde estoy y sé lo que puede pasar", concluyó el entrenador del Levante, quien indicó que Vyntra no ha estado convocado porque considera que no ha entrenado bien y que Sissoko y Rubén, titulares al final del pasado campeonato, no fueron titulares porque se decantó por otros futbolistas.

"No creo que las ocasiones nos han hecho por estar demasiado adelantados en defensa. Algunas veces ha sido justo al revés", concluyó en la rueda de prensa.