El silbato de Pérez Lima: jornada 1, Liga BBVA

Comenzamos una nueva temporada. Este año tendré como árbitro asistente a Ander, que me acompañará todas las semanas para analizar las jugadas polémicas que surjan cada semana en los campos de Liga BBVA. Este fin de semana, la competición empezó de con algunas jugadas polémicas, que en ningún caso debemos juzgar sin un conocimiento básico del reglamento.

El fútbol sin el debate no sería lo mismo

El fútbol es un deporte que consta de dos partes: por un lado, el partido en sí, lo verdaderamente importante, y por otro lado, el debate. El fútbol sin el debate no sería lo mismo; la polémica arbitral es algo que hace que el balompié sea tan seguido.

Cada semana realizaremos nuestros análisis desde un punto de vista didáctico, intentando, en todo momento, olvidarnos de los errores o aciertos de los árbitros o dejar a un lado la simpatía o antipatía hacia un club. Nuestra intención, desde la primera y hasta la última jornada será, acercar el arbitraje a los lectores de VAVEL. Y para poder llegar a todos los campos y aficionados del país, nos gustaría contar con vuestra participación: este año, queremos recibir sus inquietudes sobre el mundo arbitral, opiniones o dudas acerca de cierta jugada polémica a través de Twitter (@PrezLima). Así, haremos del árbitraje algo interactivo introduciéndolo en el periodismo de una manera jamás vista anteriormente. El segundo árbitro asistente eres tú.

Sanción de ocho partidos al 'Cholo' Simeone

De camino a mis vacaciones en un hotel del sur de Tenerife, visité una librería y compré un libro que habla única y exclusivamente de Diego Pablo Simeone. Un libro que, de verdad, te ayuda a entender cómo el 'Cholo' vive sus partidos y cómo vive el fútbol. Mi conclusión, tras leerlo, es que Simeone es una persona muy pasional, tanto para el deporte como para su vida. En ningún momento es agresivo, pero sí alguien con mucho entusiasmo.

Nadie debe estar por encima del colectivo arbitral

Curiosamente, hace menos de una semana hemos podido ver su actitud para con los árbitros en un momento de delirio. Él, en señal de disconformidad, protesta demasiado airadamente una decisión arbitral. Yo no voy a entrar si la sanción del Comité de Competición es correcta o no, ellos son los que deciden. Ahora, sí me gustaría dejar claro que la pasión del entrenador del Atlético de Madrid no es compatible con lo que hizo. Nadie del mundo del fútbol, y menos un entrenador, que es la cabeza visible de un equipo, puede humillar de esa forma a ningún miembro del colectivo arbitral. Los árbitros ya tienen bastante con lo suyo, que es estar concentrado en el juego, controlar su zona, etc. Con lo cual, nadie puede sobrepasar ciertos límites. Simeone cruzó la línea y por ello la sanción. Desde aquí, le animo a respetar a los árbitros, cuya figura debe ser intocable.

Mateu Lahoz y su arbitraje en el Málaga 1-0 Athletic Club

El arbitraje de Mateu Lahoz y sus asistentes en el encuentro que enfrentó a Málaga Club de Fútbol y Athetic Club de Bilbao dejó mucho que hablar tras el encuentro. Los aficionados visitantes se quejan de un gol anulado al portero rojiblanco, Gorka Iraizoz, por fuera de juego. Una jugada tan al límite hay que analizarla fríamente antes de buscar culpables.

Hay que tener presente que el punto dos del fuera de juego tiene como norma que no puede haber un jugador en posición adelantada si interfiere en la jugada. Así, el árbitro asistente levanta la bandera ya que ve a un jugador, en este caso Laporte, en posición de offside que está dispuesto a rematar el balón. Jugada muy complicada, que, bajo mi punto de vista, acertada por parte de Mateu. Invito a los lectores a que opinen. La otra acción polémica es un penalti no señalado en los instantes finales. Por un lado, los aficionados locales ven falta al guardameta, mientras que por el otro se ve un claro penal. Ya que nos quedan dudas de lo que pita Mateu, ya que existe un fuera de juego previo, y sin poder dilucidar aún sobre lo ocurrido, dejamos a la interpretación de cada uno los hechos.

Mateu Lahoz, en conjunto, realizó un arbitraje correcto durante los noventa minutos: expulsó cuando lo tenía que hacer, ya sea por agresiones o por jugadas violentas, llevó bien el juego y estuvo donde tenía que estar en todo momento. Un fallo entra en el arbitraje, que no puede empañar la actuación de un colegiado internacional.

Por otro lado, hay que alabar las declaraciones de Gorka y Valverde, portero y entrenador del Athletic Club respectivamente, que, tras el encuentro, quitaron hierro al asunto del arbitraje exculpando los errores. Ellos, ante los medios, defendieron el trabajo de los árbitros aduciendo que todos erramos. Ese tipo de declaraciones son dignas de mención, y más aún cuando puede que hayan salido perjudicados. Chapeau.





Actuación de Del Cerro Grande en el Sevilla 1-1 Valencia

Carlos del Cerro Grande tuvo uno de esos partidos que nos gustan a los árbitros: de pelea, duros. Esos encuentros que te obligan a estar concentrado durante los noventa minutos, sin respiro, y que no tienes ni medio segundo para decidir sobre cada jugada. Por todo esto, creo que hay que felicitar al madrileño por su labor en el duelo que enfrentó a sevillistas y chés.

Hay que felicitar al árbitro por tomar decisiones valientes

La jugada polémica surgió cuando De Paul, que recién había entrado en el terreno de juego, dio un manotazo a un rival. Esta acción provocó su expulsión directa pocos segundos después de pisar el campo, en una acción de mucha valentía del colegiado. Este tipo de decisiones son las que evitan posibles acciones semejantes en un futuro. Cuando un jugador echa a un brazo atrás tiene que saber que ahí puede haber un contrario. A mí me gustan los árbitros valientes y por lo tanto hay que darle la enhorabuena.





Gil Manzano, bien en el Real Madrid - Córdoba

El Córdoba visitaba el Santiago Bernabéu bajo la atenta mirada de uno de los colegiados con mayor proyección que hay ahora mismo en nuestra Liga: Gil Manzano. Fue un encuentro, en líneas generales, fáciles de llevar ocn deportividad por parte de ambos conjuntos. Sin embargo, hubo dos acciones en el transcurso del partido que pudieron dejar algunas dudas.

Primero, nos encontramos con un posible penalti a Cristiano Ronaldo, que es empujado dentro del área por Crespo en el momento que va a rematar. Es una jugada al límite porque no podemos saber exactamente la fuerza que imprime el defensor para derribar al jugador del Real Madrid. En directo, no me pareció nada punible, pero, como siempre, al ver la repetición se aprecia que el jugador visitante empuja al portugués. Por lo tanto, y tras ver la jugada varias veces, sí me parece penal. La pena es que los colegiados no cuentan con ningún tipo de ayuda y por eso esta jugada es perdonable. Posteriormente, hay una jugada muy complicada, en la que el asistente levanta la bandera al ver a un jugador blanquiverde adelantado. Acierta.