El Krasnodar llega más descansado

El equipo realista, con Jagoba Arrasate a la cabeza, viajará el día antes del partido para aclimatarse al frío ruso y para realizar un entrenamiento en el campo del Krasnodar en la víspera del partido. Arrasate repite la misma convocatoria que realizó frente a la SD Eibar con las novedades del portero Bardaji y del canterano Hervías.

Por su parte el Krasnodar ha reservado a sus mejores jugadores para el choque frente a la Real, pese a ello el conjunto ruso se impuso al Torpedo Moscú por un contundente (0-3) gracias a los goles de Bystrov, Wanderson y Mauricio Pereira. La goleada fuera de casa sirvió para que el Krasnodar llegue con confianza al duelo frente al conjunto txuri urdin. Actualmente el Krasnodar ocupa la 4ª posición de la liga rusa con un total de 11 puntos.

El entrenador del Krasnodar, Oleg Kononov, reservó hasta 7 jugadores para el choque de vuelta. Jugadores como Dikan, Granqvist, Petrov, Ari, Pereyra, Izmailov, Joazinho no jugaron o bien dispusieron de pocos minutos. El grueso del Krasnodar llegará fresco al duelo.

El partido frente al Eibar en la 1ª jornada de liga hacía presagiar que los donostiarras no deberían realizar un esfuerzo adicional para sobreponerse a las dificultades del rival. No fue así. Jagoba tuvo que tirar de banquillo para tratar de dar la vuelta al marcador. Únicamente Rubén Pardo y Alberto de la Bella no dispusieron de minutos.

El que no llegará al 100% será Carlos Vela. El mexicano reconoció tras el partido frente al Éibar que aún no está en condiciones para ser titular: "No estoy para ser titular ante el Krasnodar, estoy mejor y casi no tengo molestias en el pie, pero me falta mucho en el aspecto físico". Una mala noticia puesto que la Real está huérfana de gol sin la aportación del punta centroamericano en ataque.

En el aspecto estadístico la Real Sociedad cuenta a su favor con las estadísticas como visitante. Tanto frente al Aberdeen esta temporada como frente a los rivales europeos de la pasada Champions, a excepción del Shakthar, los resultados obtenidos servirían para clasificarse para la UEFA Europa League o bien para jugar una prórroga.