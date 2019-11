Piccini: "Tenía algunas propuestas del Calcio pero para mí era mejor estar aquí"

Cristiano Piccini, el último de los fichajes del Real Betis, fue presentado este mediodía en sociedad ante los medios de comunicación congregados en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín. El internacional transalpino comenzaba la comparecencia hablando de su aterrizaje en La Palmera: “Yo he hablado con Joaquín antes de venir y me dijo que era un espectáculo, que la ciudad era muy bonita y es una decisión que he tomado porque creo en el proyecto que tiene esta sociedad. Tenía algunas propuestas de la Primera división italiana pero para mí era mejor estar aquí”.

El canterano viola ha sorprendido hablando en un más que aceptable castellano, algo que el propio jugador ha explicado de este modo: “He aprendido español un poco en la escuela y también en mis vacaciones porque siempre elijo España, Formentera y Málaga. Me gusta lo español”.

Presente en el partido de presentación el pasado 11 de agosto, el futbolista heliopolitano se refirió al público del Villamarín: “Me ha impresionado mucho la afición cuando jugué aquí contra el Betis. También me sorprendió cuando salió en prensa que podía venir aquí, me sentí importante”.

Asimismo, interrogado por la primera toma de contacto con Julio Velázquez, el zaguero confesó: “He hablado con el entrenador y me ha dicho que su intención es de tenerme de lateral y que suba y vuelva. Esto es más o menos lo que me ha dicho. “Cuando era pequeño en la Fiorentina era ofensivo y cuando cumplí 18 mi entrenador me retrasó pero me gusta subir. Alexis ha dicho que soy polivalente y creo que sí porque a mí me gusta subir. Espero estar a disposición del entrenador para el partido del domingo”.

Piccini ya siguió las evoluciones del equipo el pasado domingo en Sabadell: “El segundo tiempo del amistoso vi bien al equipo. Se circulaba bien la pelota. Miré el partido contra el Sabadell, lo dominamos totalmente y los últimos cinco minutos no estuvimos bien pero vi muy bien al equipo”, apostillaba.