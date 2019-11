Cedrick, una bala sin control

El fichaje de Cedrick Mabwati por Osasuna se ha hecho en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como una de sus mayores cualidades: la velocidad. Si el pasado martes los medios de comunicación navarros se hacían eco del interés del club rojillo en el extremo congoleño, dos días después se ha oficializado su incorporación. De este modo, el veloz atacante del Betis llega en calidad de cedido por una temporada sin opción de compra. "Cedrick se ha decidido por Osasuna aunque han preguntado muchos equipos por él como Valladolid o Alcorcón", confirmó su agente Álvaro Torres. De hecho en su etapa en el Numancia no era extraño verle por las gradas de El Sadar animando a su íntimo amigo Ibrahima Balde.

Cedrick: "Todavía tengo mucho que dar y espero darlo aquí"

"Con él vamos a reformar la banda. Es extremo, es rápido y vertical. Queríamos tenerlo con nosotros desde hace tiempo y a la tercera ha sido la vencida", ha manifestado Petar Vasiljevic durante la presentación en la que también ha confirmado que una cláusula impide que juegue contra el Betis y, si lo hace, se deberá abonar una cantidad al club andaluz. Precisamente el ya jugador de Osasuna se ha mostrado agradecido por ese interés y las referencias que le han dado otros compañeros del club navarro: "Con la gente que he hablado y han estado aquí me han hablado muy bien. Estoy muy contento y espero que sea un año bueno para todos". Cedrick está metido de lleno en la filosofía que imprime Urban y así lo ha demostrado al señalar que "vengo a trabajar, ayudar al equipo y para ello me exprimiré al máximo. Todavía tengo mucho que dar y espero darlo aquí". Como aficionado ya conoce El Sadar pero desea jugar en él cuanto antes porque "es muy bonito el ambiente del campo".

Una venta y tres fichajes

El director deportivo de Osasuna, Petar Vasiljevic, ha confirmado que siguen rastreando el mercado en busca de nuevas incorporaciones. A falta de cinco días para el cierre lo ideal sería el fichaje de dos o tres jugadores pero no será nada fácil ya que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) mira con lupa los movimientos del club rojillo. "Será difícil atender las tres necesidades (lateral izquierdo, central y delantero) porque la LFP condiciona mucho". Sobre la mesa hay varios nombres para la posición que actualmente ocupa Javier Flaño por lo que todo indica que "el fichaje está cerca".

El transfer de Javad Nekounam todavía no ha llegado y peligra su inscripción en la LFP

En el apartado de bajas, Vasiljevic no ha escondido que la única venta segura es la de Silva y en las próximas horas se hará oficial porque se manejan dos ofertas. También ha querido tratar el tema de Loties tras la negativa del jugador francés a viajar a Buñuel para el amistoso ante el Huesca "Loties está incómodo y se le nota, pero es un buen profesional y nos va a aportar buenas cosas". La sorpresa matutina ha llegado al anunciar que el transfer de Javad Nekounam todavía no ha llegado, por lo que el iraní no puede jugar. Este hecho enciende las alarmas a orillas del río Sadar ya que si no llega antes del lunes 1 de septiembre a las 00:00 horas, Osasuna no podrá inscribirlo en la LFP. Cabe recordar que el centrocampista iraní fue presentado el 5 de agosto.

Carrera por la presidencia

Tras el anuncio de Javier Zabaleta a no presentarse a las elecciones del próximo 21 de septiembre, ha recobrado con fuerza la idea de anunciar una candidatura arropada por miembros de la plataforma Todos Somos Osasuna. Se desconoce quién formará parte de ella, pero lo que está claro es que Iñigo Huarte no será su presidente. Fuentes cercanas a la plataforma han confirmado que su idea es presentarse ante los medios de comunicación el próximo viernes 29 de agosto donde revelarán la identidad de sus integrantes y su proyecto.

Manolo Ganuza tiene su principal baza en la incursión de antiguos futbolistas de Osasuna

Otra opción que gana enteros es la propuesta liderada por Manolo Ganuza que tiene su principal baza en la incursión de antiguos futbolistas de Osasuna. El pasado miércoles el ex directivo mandó una representación a las oficinas del club para retirar 600 avales, lo que indica que ha dado un paso al frente en la carrera por la presidencia. Todo el que quiera presentarse debe aportar un aval económico mínimo que ronda los 1,1 millones de euros y 431 avales de socios con su firma y DNI.

La competencia no ha hecho más que reforzar las ideas de ambas candidaturas y ya ha empezado el fuego cruzado. Desde Todos Somos Osasuna se califica de "vergonzoso" la noticia de que Ganuza opte a la presidencia ya que "en su anterior etapa en el club colaboró a generar problemas gordísimos que ahora está afrontando Osasuna", tal y como recoge Diario de Noticias.

Rumbo a La Romareda

Osasuna ha puesto a la venta 300 entradas, con un precio único de 20 euros, para el partido ante el Real Zaragoza del próximo sábado 30 de agosto a las 19:00 horas en la capital maña. Los socios podrán comprar su localidad en las oficinas del club a partir de las 16:30 horas.

Por su parte desde 'Gorriak on Tour' se ha puesto a la venta un pack que incluye desplazamiento y entrada por 35 euros. La salida está prevista para las 14:00 horas desde el estadio El Sadar, con regreso tras la conclusión del encuentro. También existe la posibilidad de comprar solo el billete de autobús por 15 euros. Viajes Divertis, empresa promotora de estos viajes, da la opción de parar en Tafalla y la Ribera a recoger a gente. Todo aquel que desee contratar alguno de sus servicios deberá enviar un correo electrócino a [email protected] o llamar al teléfono 948070155.