Cristiano: "Puse en riesgo mi carrera, pero en la vida hay que hacer sacrificios"

Tras dos años a la sombra de Leo Messi, el pasado curso Cristiano se proclamó vencedor del Balón de Oro, el segundo en su cuenta particular, gracias a su enorme contribución durante toda la campaña a hacer que el Real Madrid obtuviera éxito en sus objetivos de cara a la temporada.

Lo colectivo es fundamental para el triunfo individual

El portugués, que además se hizo con la Bota de Oro como máximo goleador continental, se ha sincerado en una charla con el diario Marca, en la que alude al éxito global para explicar el particular: "Los premios individuales son la consecuencia de haber logrado antes algo colectivo muy importante durante la temporada, y este año ha sido fantástica", comentó el luso.

Cristiano: "Mi mentalidad no ha cambiado: trabajo para ser siempre el mejor"

Gracias a lo obtenido durante la temporada, Cristiano opta a ganar un premio más, el de Mejor Jugador de Europa que la UEFA entrega durante la gala del sorteo de la fase de grupos de la Champions. Ronaldo no se esconde: "Un trofeo individual es algo importante, y aunque viene derivado de lograr algo importante en lo colectivo, no voy a negar que me encantaría ganar ese trofeo, aunque los tres tenemos oportunidad de ganarlo".

La voracidad de Cristiano está fuera de toda duda. Con 256 goles en su haber durante los 250 partidos que ha disputado como madridista, sigue aspirando a más: "No he cambiado nada en mi manera de pensar, quiero seguir siendo el mejor en todas las competiciones. Trabajo para ser siempre el mejor", apuntó.

Y por fin, la Décima

El mayor éxito del Real Madrid en el pasado curso fue la consecución, doce años después, de la Décima Copa de Europa. Reconoce, el portugués, la presión añadida por lograrla, tras varias campañas de fracasos: "Todos sentimos esa presión, sabemos lo que hay que soportar por estar en este club. Es algo natural, porque estamos hablando del mejor club del mundo y es normal que tengamos esa presión".

A pesar de comprender la idiosincrasia del conjunto merengue, Cristiano admite que de ahora en adelante, esa carga de presión será menos: "Pienso que para la Décima estábamos más presionados que para las siguientes que vengan. Queremos ganar, y eso nos genera presión,pero este año a nivel psicológico estaremos más tranquilos", aseguró.

Para ayudar a su equipo a lograr el ansiado título, Cristiano admite haber estado al límite de sus posibilidades: "Obviamente sí forcé al final de la temporada. Si hubiera parado, quizás ahora estaría bien, pero no quería perderme ni la final de Champions ni el Mundial", reconoció el luso.

El cuerpo de Cristiano, al límite

El portugués justifica su decisión debido a la gran responsabilidad que tenía el Real Madrid de cara al final de campaña: "No era fácil parar después de la temporada que estábamos haciendo, y en la que a nivel personal me habían salido muy bien las cosas. No estaba perfecto, forcé y me salió bien, porque ganamos la Champions, el trofeo que todos esperábamos aquí en Madrid".

Cristiano: "Forcé para poder jugar la final de Champions y me salió bien, ganamos la Décima"

Eso sí, el de Madeira admite que lo volvería a hacer: "La lesión y todas sus consecuencias me han servido de aprendizaje. Sobre forzar, no me arrepiento de lo que hice, porque defendí la camiseta del Real Madrid, que es el club que me lo da todo, y de Portugal en el Mundial, que es mi país", señaló.

De igual modo, y ya a toro pasado, Cristiano reconoce que su decisión de ir hasta el límite pudo costarle caro: "Obviamente sí puse en riesgo mi carrera deportiva, pero en la vida no se gana sin sacrificios, y a veces tenemos que arriesgar. En otra circunstancia quizás habría actuado diferente, pero ante la Champions y el Mundial es más difícil", reconoció. A pesar de ello, admite que durante las vacaciones, se limitó a "descansar, y tratar y cuidar" su cuerpo.

Nuevo año, nuevos objetivos

La gran pregunta que se hace el madridismo es cuándo podrán ver de nuevo a su estrella brillar. Cristiano se lo toma con paciencia, señalando que el momento está cerca: "Los atletas de alta competición llevamos el cuerpo al límite. Ahora me siento mejor, en pretemporada tuve algunos altibajos por el cansancio, los viajes y demás, que al final no te permite trabajar bien. Aún necesito de algunos días para estar a mi mejor nivel, pero pronto lo estaré", argumentó el luso.

El mercado, a priori con vistas a ser tranquilo, ha terminado dejando varias variaciones en la plantilla de la nueva temporada respecto a la pasada. Sobre la calidad de sus nuevos compañeros, Cristiano quiso aguardar a verlo sobre el campo: "Si somos mejores o peores que el año pasado se verá al final. Puedes comprar a los mejores del mundo y no hacer un equipo. No digo que los nuevos no sean muy buenos, y que seguro querrán ayudarnos".

Sobre su relación con Ancelotti, para finalizar, Cristiano fue claro: "Con el míster está todo perfecto. Hace un gran trabajo, es una gran persona y un gran entrenador. Todos estamos con él".