Entrevista. Jito Silvestre: "Me encuentro con fuerzas e ilusión para seguir esta temporada y una más"

Futbolista, padre de familia y dueño del negocio de hostelería desde el que nos atiende, a pesar de mostrarse siempre atento y dispuesto cuando se le requiere, sin embargo no resulta fácil preparar un cuestionario para Juan José Silvestre Cantó, “Jito”, sin el riesgo de ser repetitivo. Y es que el delantero catalán, afincado desde hace cuatro años en Vitoria, es un veterano no sólo en partidos sino también en entrevistas. Ya ha perdido la cuenta de las que ha concedido desde que en aquel lejano 1999 debutara en la categoría de bronce con el filial del Oviedo, aunque no puede negar que las de este último año en Sestao superan con creces las que habría esperado cuando el verano anterior se comprometía con el nuevo proyecto verdinegro encabezado por Ángel Viadero. Toda clase de medios, desde televisiones a radios, pasando por la prensa digital o escrita, se hicieron eco, a medida que avanzaba la temporada, de los hitos deportivos de nuestro protagonista, quien, tras el intervalo de las vacaciones y una pretemporada tranquila, amenaza tras su gol ante el Tudelano con seguir en la cresta de la ola en su segundo año como verdinegro.

PREGUNTA. Ha comenzado la temporada tal y como acabó la pasada: marcando un gol. A pesar de que en pretemporada se decía que estaba usted “con el punto de mira desviado” a la hora de la verdad Jito no falta a su cita con el gol.

RESPUESTA. Pues sí, la temporada pasada también tuve la suerte de marcar en Las Llanas en el primer partido de liga y para un delantero siempre es importante hacerlo pronto. Pero también estoy muy contento por cómo salieron las cosas en lo colectivo, ya que conseguimos sacar los tres puntos ante un rival difícil como el Tudelano.

P. Un año más, y ya son 34 a sus espaldas, pero el primer partido de liga lo disputa casi completo, siendo sustituido en el minuto 89. Menos mal, según usted mismo confesaba, que llegaba “tieso” tras la primera semana de entrenamientos.

R. Efectivamente, ya son 34 para 35 años, y la pretemporada, quieras o no, se hace dura. Ha habido mucho trabajo, aunque la última semana antes del inicio de competición hemos rebajado la carga física, y he llegado muy bien al partido. De momento me encuentro con ganas e ilusión de seguir así toda la temporada

P. El inicio de competición es el momento propicio para hablar de objetivos, y el Sestao, para empezar, ya han comenzado mejor que la temporada pasada. ¿Cuál es la mentalidad de un equipo humilde como el River después de haber dejado el listón tan alto?

R. A pesar de lo conseguido nosotros no dejamos de ser humildes. Es cierto que se ha hecho una buena plantilla, pero el grupo es muy difícil, con muchos equipos que se han reforzado muy bien. Nuestro primer objetivo es salvarnos cuanto antes, y a partir de ahí lucharemos, si hay margen suficiente, para poder competir como el año pasado con los equipos de arriba,.

P. Si a nivel colectivo repetir los números de la pasada campaña era difícil, no menos lo será en lo individual, donde no paró de batir registros: llegó a la cifra de 100 goles en 2ª B, anotó cuatro en un mismo partido, superó su mejor marca total en liga... ¿Sabe que si este año consigue la mitad de los goles podría superar los 132 de Raúl Borrero como máximo goleador histórico de la Segunda B?

R. Sí, por diferentes medios me ha llegado esa información y no puedo negar que me hace ilusión llegar a ser el máximo goleador de la historia en 2ª B. Es un reto que tengo presente desde hace tiempo y por el que puedo luchar esta temporada, aunque hacen falta muchos goles y habrá que ir poco. Se trata de una motivación personal, sin olvidar que lo importante es que mis goles ayuden al equipo a hacer otra campaña bonita y volver a ilusionar a la gente.

P.Han sido 28 goles, muchos de penalti, pero también de cabeza, con el pie derecho, con el izquierdo…Le quedó quizá marcar alguno de falta, aunque no se puede decir que no lo intentara en alguna ocasión.

R. Sí, de penalti fueron 11 en liga, más uno en playoffs. Alguno de falta sí que he metido en mi carrera, pero no esta temporada. Al final lo importante para un delantero es que el balón entre en la portería, no la forma en la que lo haga.

P. Será difícil, pero si se tiene que quedar con uno de esos 28 goles, ¿con cuál lo haría y por qué?

R. Sin duda, el segundo que anoté contra el Fuenlabrada en Las Llanas, que suponía mi gol número 100 en Segunda División B. Era un objetivo personal cuando empecé la temporada, y además llegó en una tarde redonda en la que conseguimos una victoria contundente ( 5-0) ante un equipo que venía como líder.

P. Jito le ha dado mucho al Sestao este año, en forma de goles y de puntos, pero, ¿no se puede decir que el River en igual medida también le ha dado mucho a Jito?

R. Por supuesto. Yo estoy más que agradecido al Sestao. Tanto su secretario técnico, Alfonso Del Barrio, como el mismo Viadero depositaron su confianza en mí tras un año en Éibar donde, con apenas 7 partidos de titular, no tuve la continuidad que habría querido. Por ello al River le guardo tanto cariño como el que me demuestra a mí su gente día a día. Aquí soy feliz y esto, para lo que me queda de carrera, es una prioridad. Seguiré jugando al fútbol mientras tenga esta felicidad que he encontrado en el Sestao.

P.Precisamente la gran duda que asaltaba a los aficionados era saber si Jito renovaría por el River o dejaría el fútbol. En lugar de la opción cómoda, que habría sido retirarse con todos los honores tras la mejor temporada de su carrera, usted ha apostado por continuar una temporada más en Sestao. ¿Lo suyo por este deporte es amor o adicción?

R. Ciertamente fue un año intenso, bonito y duro a la vez, y cuando terminó la temporada había que pensar si continuaba, me marchaba o lo dejaba. Tuve otras ofertas importantes pero, como señalé antes, mi prioridad era ser feliz y sentirme querido y por ello me decanté por seguir. También el hecho de que el míster así como varios de los compañeros fuesen a renovar por el Sestao facilitó mi decisión. Tras esto, las negociaciones con Del Barrio fueron rápidas, y ambos llegamos a un entendimiento fácilmente. De hecho, creo que fui el primero en renovar por el River.

P. Sin decir nombres si así lo prefiere, pero, ¿cuántos equipos han preguntado por usted este verano?

R. Después de hacer una temporada tan buena como la que hizo el equipo, y encima habiendo metido tantos goles, tenía claro que iban a salir ofertas. Hubo cuatro o cinco equipos, con solera en la categoría y con aspiraciones, que se interesaron por mis servicios; eso es señal de que has hecho las cosas bien, y un motivo de orgullo, pero por las razones que te expuse antes fue fácil decir que no a dichas propuestas.

P. La experiencia y los méritos contraídos le hacen asumir muchas veces el mando en el terreno de juego. Si Josu Hernáez es el capitán, da la sensación de que Jito, y más tras la ausencia de Cabero, es el sargento.

R. Josu es uno de los mejores jugadores de todo el grupo y lleva muchos años aquí. No cabe duda de que él es el referente del River, nuestro capitán y nuestro líder en el campo, aunque yo a veces tenga que coger esos galones, que me he ganado por la experiencia acumulada a lo largo de mi carrera.

P. No sé si está relacionado con esto último el hecho de que se muestre como el jugador de la plantilla que más interactúa a través de las redes sociales. Sus mensajes de ánimo en la previa de cada partido ya son una constante. ¿Ese espíritu motivador le viene de lejos o es un efecto contagioso del coaching de Ángel Viadero?

R. Ángel es un gran entrenador y un fenómeno a la hora de motivar a un grupo. Ya demostró el año pasado, y este año igual, que sabe cómo llevarlo, sacar el 100% de cada uno, convencernos de los objetivos que se pueden lograr. Así es normal que los jugadores nos contagiemos de esa mentalidad positiva que transmite en el vestuario.

P. Parecía que este año le traían un sustituto, en la figura de Yacine, para dosificar mejor su participación a lo largo de la temporada. Sin embargo, en el primer partido de liga, los dos han jugado juntos, y a tenor de lo visto, con un resultado bastante satisfactorio. ¿Qué le parece su nueva “pareja de baile”?

R. La plantilla del River es corta, pero polivalente, y todos sus jugadores serán importantes. Yacine está destinado a aportar muchas cosas al equipo, y si el míster decide que sigamos jugando juntos lo podemos hacer igual de bien que este domingo. Pero si por el contrario sólo juega uno de los dos, estoy seguro que el otro será el primero en apoyar desde el banquillo, porque somos conscientes de que la temporada es muy larga y todos vamos a ser necesarios.

P. Muchos ya saben que aparte de su familia y el fútbol, usted regenta una cervecería. Ese lema de que “la cerveza alarga la vida” teniéndole a usted como icono no puede quedar más ilustrativo.

R. Estoy a caballo entre el fútbol y el “Zadorra”, una cervecería que tengo en Vitoria, y que da estabilidad a mi vida y a mi familia. Por las mañanas echo una mano en el negocio, y por las tardes, que entreno, y fines de semana, que hay partido, es mi socio el que se queda. Eso, y la distancia entre Sestao y Vitoria, me permiten compaginar ambas actividades, en las que me siento muy a gusto por cierto.

P. Y ya que se le supone un especialista en ambas facetas, ¿qué es más difícil, tirar un penalti o una buena caña?

R. Un penalti, sin duda, aunque tener la suerte de meter 12 esta temporada y haber fallado sólo uno puede hacer pensar que sea fácil. Mucha gente parece que no le da importancia a los goles marcados así. pero hay momentos en que los penaltis son difíciles de tirar y hay que asumir esa responsabilidad.

P.¿Ha pensado Jito en seguir ligado al mundo del fútbol cuando termine su etapa de jugador, o cree que tanto la familia como el negocio le van a reclamar esa parte del tiempo que el fútbol durante tantos años le ha estado robando?

R. La verdad es que llevo muchos años y muchas vueltas dadas con mi familia por toda España, hasta asentarnos aquí. Está claro que el fútbol me gusta mucho y me encuentro con fuerzas e ilusión para seguir esta temporada y una más si las cosas este año salen bien, así que ya veremos qué depara el futuro. Yo no descarto seguir ligado a este deporte, siempre y cuando me permita seguir residiendo en Vitoria y pendiente de mi negocio.

P. Dirá que es muy pronto para hacer ninguna valoración sobre el campeonato, pero ya la primera jornada ha servido para sacar algunas conclusiones interesantes de las que nos gustaría conocer su opinión. ¿No era tan fiero el Real Madrid Castilla como lo pintaban? ¿Será Iñaki Williams el principal candidato a sucederle como pichichi del grupo?

R. Creo que el Castilla al final estará arriba, pero ya se ha encontrado a las primeras de cambio la sorpresa de la Segunda B. No se van a pasear por el grupo porque hay equipos buenos y campos muy difíciles, y les va a costar como a todos sacar los partidos adelante. Con respecto a Williams, tengo que decir que no lo conozco, pero se ve que ha empezado fuerte tras la pretemporada y el hattrick del primer partido de liga. La cantera de Lezama es muy buena y siempre saca buenos delanteros, por lo que es fácil suponer que esté entre los posibles máximos goleadores del grupo.

P. La próxima jornada el Sestao tiene su primer desplazamiento de liga en Irún, donde curiosamente les espera un Real Unión plagado de excompañeros. Algunos como Josu Esnaola corrían a abrazarle para celebrar un gol apenas hace dos meses; el sábado no creo que sean el mismo tipo de abrazos los que reciba en el campo del defensa de Orio

R. Pues sí, además de Josu allí están “Urki” y Silas, tres excompañeros que este domingo defenderán los colores del equipo que les contrató de la misma manera que a mí me tocará defender los del River. Serán 90 minutos de batalla en el campo, pero luego, fuera, tan amigos como hasta ahora.

P. Y en la jornada siguiente les tocara enfrentarse al Huesca, un rival que a usted le traerá recuerdos antagónicos. Del “póker” de goles del partido de Las Llanas a su polémica expulsión en El Alcoraz.

R. En efecto contra el Huesca fue la primera vez en mi carrera de Segunda B que consigo marcar cuatro goles en el mismo partido, y también la única expulsión de la temporada. Recuerdo que fue tras una segunda amonestación totalmente injusta, porque el colegiado entendió que había simulado en una acción en la que el defensor me derribaba cuando me iba solo hacia portería. El Comité no aceptó el recurso presentado por el club y me perdí también el siguiente partido de liga, pero es algo que ya está olvidado y no le doy más importancia.

P. Y en medio, el miércoles 3 de septiembre, partido de Copa en Leioa. Hablar de la trascendencia de esta competición y sus alicientes parece obvio para un jugador que, después de lo vivido esta campaña, guarda sus mejores momentos de su trayectoria en el torneo del K.O.

R. Es cierto que esta competición me ha permitido enfrentarme a lo largo de mi carrera a grandes equipos de Primera División: estando en el Portuense nos tocó el Valencia, con la Cultural Leonesa, el Barcelona, y con el Eibar el Athletic y el Málaga. Sin duda la Copa es un “bonito caramelo” para los jugadores humildes, además de una importante fuente de ingresos económicos para los equipos de Segunda B. Por ello saldremos con toda la ilusión a competir, a ver si conseguimos pasar las tres primeras rondas que dan derecho a que te toque un equipo europeo en el sorteo.

P. Jito ha recuperado para Las Llanas la figura del nueve clásico que siempre se ha movido como pez en el agua en los campos norteños. ¿Cómo explicar la paradoja del “nueve” que siempre juega con el “diez”?

R. El “diez” es un número que ya he utilizado bastantes veces en mi carrera desde que empecé; un número que en momentos puntuales me ha traído suerte. La temporada pasada me lo puso Ángel, porque a Gerardo le gustaba también el “nueve” y a mí no me importaba. Como a mí me daba igual y creo que no me ha ido nada mal con él, con lo maniáticos que somos los futbolistas no pienso cambiarlo esta temporada.

P. Ya que se habla de dorsales, usted apoyó la causa de “cada jugador su dorsal” en Segunda B. No sabemos por qué motivos, pero más de un periodista se puede acordar del tema cuando vea juntos a Jito, Méndez y Medina en un saque de esquina.

R. Creo que tener tu propio dorsal es una cosa bonita no solo para los jugadores, sino para familiares, amigos o periodistas: un beneficio para la Segunda B en general. De la misma manera que los futbolistas de Primera o Segunda División, a nosotros también nos gusta tener nuestra camiseta de recuerdo; los aficionados también podrían comprar la camiseta de su club con el número de su jugador favorito, e incluso, como tú apuntas, a los periodistas les sería más fácil identificar en un partido a los jugadores que no conoce.

P. Más en serio, y además de la denegación de esta petición, lo cierto es que la RFEF últimamente está tomando decisiones bastante controvertidas en esta categoría. El tema de los descensos, ascensos, inscripción de equipos, sin olvidarnos de la distribución de grupos, siguen evidenciando un trato poco serio para la 2ª B.

R. La Segunda B es una categoría difícil, que compite en desventaja contra las dos categorías que están por encima suya. Hay cosas que en estos últimos años no se están haciendo bien y debemos buscar soluciones para hacer una competición más bonita y atractiva.

P. Al final de la temporada fue votado por una selección de futbolistas, técnicos o periodistas como mejor jugador del grupo segundo en los Premios BALON DE BRONCE de VAVEL, con una abrumadora diferencia con respecto al resto de nominados . Que sea la gente del fútbol la que le elija supongo que debe representar una satisfacción añadida.

R. Es cierto que premios individuales como éste de VAVEL te hacen ilusión porque significa que has hecho las cosas bien durante la temporada, y más aún cuando, en este caso, tu trabajo es valorado por compañeros de profesión de otros equipos, por entrenadores y gente que se dedica al fútbol, que sabe de esto, lo cual te sientes doblemente reconocido.

P. Con todo lo expuesto, no cabe duda de que Jito ha sido uno de los jugadores “mediáticos” del grupo y, por ende, de la categoría. Para saber cuál es el verdadero alcance “mediático” de la Segunda B, podría desvelar si más allá de Vitoria, donde reside, o Sestao, que es donde juega, le han parado o señalado este verano por la calle?

R. He estado en muchas ciudades a lo largo de mi carrera, y siempre recibo mensajes de conocidos y amigos de diferentes partes felicitándome por mis éxitos.Pero en esta categoría el reconocimiento suele limitarse a la ciudad del equipo donde juegas.

P. Para concluir,es de suponer que la camiseta verdinegra de la temporada pasada ocupará un lugar de privilegio en su colección de camisetas de fútbol. ¿Cuántas tiene ya Jito? ¿Hay alguna más que merezca la pena señalar por lo que signifique para usted?

R. No llevo la cuenta de cuántas son, pero son bastantes, entre las que tengo aquí en la cervecería, o las que guardo en casa en una bolsa. Desde siempre he tenida la costumbre de coleccionar camisetas mías o de compañeros con los que he mantenido una buena relación. Seguramente sean las de los equipos con los que he conseguido ascender, como Girona, Orihuela, Lorca o Éibar, las que les tenga mayor aprecio, aunque esa camiseta del River la tengo preparada para enmarcar en mi cervecería porque es con la que mejor temporada he hecho y la guardo con especial cariño.