Velázquez: "Daremos continuidad a lo que se hizo bien en Sabadell"

Tras el entrenamiento matinal, Julio Velázquez se acercó hasta la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para desgranar varias de las cuestiones más candentes del devenir del Club. En el horizonte, el envite ante el Numancia de Braian Rodríguez. Sobre el partido y otros temas giraba la comparecencia del extécnico pimentonero.

Esgrimiendo sus sensaciones acerca de la jornada inaugural, el técnico apostilló: “El equipo inició bien la competición liguera y todos coincidimos en lo mismo, la imagen fue óptima. El grupo está bien, con buenas sensaciones y con mentalidad positiva y constructiva. Hay que aprender de todo y esos cinco últimos minutos nos tienen que servir para mejorar. El grupo está formidable y hasta que se termine el tiempo de incorporaciones seguimos en este periodo de construcción, y el cuerpo técnico está contento”.

"El número de abonados que tiene el Betis es algo que no está al alcance de todos los equipos"

Acerca de la incorporación de Alfred N’Diaye y su posible rol en el equipo declaró: “Atraviesa un proceso que establece grandes diferencias pero está bien. Ahora tiene un viaje con su selección. El jugador tiene ilusión y ganas y él me dice que está en condiciones óptimas. Para que sea titular valoraremos todo, y después, también, el que no va a estar en los partidos ni de Liga ni de Copa. Hay que analizar todo y no sólo la inmediatez. Conmigo nunca va a jugar un jugador ni por el salario ni por lo que le ha costado al Club. Le incorporamos para tener más apariciones en el centro del campo, para darnos equilibrio. La posición de central no la tiene que dar como posibilidad y el medio como una constante. Nadie es más que nadie ni menos que nadie. Juega el que creo que va a dar más rendimiento al equipo. Me gustaría resaltar que estoy contentísimo con Alfred y a partir de ahí, ya veremos los jugadores que salen teniendo en cuenta el todo”.

La posible salida de Juanfran, en boca de todos desde que comenzó el mercado, vivirá esta semana su momento culmen: “Es una situación que no depende de mí sino de diferentes factores. Pueden darse las dos situaciones: que salga o que se quede. Hasta que no se produzca una solución a título definitivo afrontamos la situación con normalidad. En el caso de que se quede, mi obligación será sacarle el máximo rendimiento posible pero hasta que no se produzca la solución no es necesario desgastarnos”.

La plantilla, aún no confeccionada en su totalidad, fue otro de los aspectos comentados por el técnico: “Estamos interactuando constantemente, consejo, secretario técnico y yo. Estamos trabajando para que al final del cierre de mercado la plantilla sea lo más armónica y compensada posible”.

Preguntado por la afición, Velázquez elevó el papel de ésta: “Lo que sientes es orgullo y un privilegiado. También más responsabilidad si cabe. Lo que estamos sintiendo denota lo que es esta afición, algo maravilloso y fuera de lo normal. Cuando un equipo desciende y tiene el número de abonados que tiene el Betis, es algo que no está al alcance de todos los equipos. A todos los que componemos esta institución nos obliga a estar a la altura de esta afición que día tras día nos demuestra que es algo fuera de lo normal”.

En torno al partido, deslizó: “Las circunstancias son diferentes. Jugamos en casa y con nuestra gente. También otro rival pero sería de necios obviar lo bueno del otro día. En la idea o en el fondo, daremos continuidad a lo que se hizo bien en Sabadell”.