Athletic Club - Levante UD: en busca de los primeros puntos

Los dos equipos tuvieron un mal estreno liguero, tras cosechar su primera derrota. El Athletic, lejos de Bilbao, cayendo ante el Málaga (1-0), mientras que el Levante fue derrotado en casa por el Villarreal (0-2), en el primer derbi autonómico de la temporada. Será el primer encuentro del Athletic ante su afición en la Liga BBVA, y el primer enfrentamiento del equipo valenciano lejos de Orriols.

La euforia se desata en los leones tras conseguir el pase a fase de grupos de la Champions League, dejando por el camino a todo un gran equipo como es el Nápoles. Es por ello que la derrota frente al Málaga parece difuminada, y la afición esperar ver la primera victoria de su equipo en liga.

Por su parte, el Levante quiere ofrecer una mejor imagen que haga olvidar las dudas surgidas durante la pasada jornada. En palabras de Mendilibar: "Si tenemos la intensidad de los entrenamientos haremos un buen partido", por lo que el equipo sigue unido y confiado, esperando que la mala actuación de la semana pasada sea solo una pequeña mala racha. Esa mejoría pasa por generar más juego, y con ello, mayor presencia en ataque y ocasiones de gol, que pongan en peligro a la zaga rival. Por el momento, el míster está contento con el rendimiento ofrecido esta semana en los entrenamientos, y considera que "siendo fuertes mentalmente", podrán hacer oposición a "un muy buen equipo que está hecho para estar arriba", siendo "un bloque fuerte, con año y pico jugando con el mismo entrenador y buenos resultados".

Mendilibar apuesta por "ser fuertes mentalmente" ante "un equipo hecho para estar arriba"

Tras la imagen ofrecida el pasado fin de semana, se esperan cambios en el once titular. De echo, la lista de convocados del equipo granota ha dejado ya importantes sorpresas: Rubén e Ivanschitz se quedan fuera por decisión técnica. Se unen así a los ya descartados Javi Jiménez y Nong. También están fuera Gavilán y Juanfran, que no tienen el alta médica, y Rodas, que aunque para los médicos está recuperado, para Mendilibar no está en completas condiciones de competir, como dijo en las declaraciones previas al partido de mañana. Respecto a Toño, no puede ser incluído por el momento en una convocatoria, al disponer el Levante de fichas federativas hasta que no haya ninguna baja.

Con todos estos condicionantes, buscará el Levante traer a casa algo positivo de su visita ante el Athletic, quien por su parte, espera que no le pase factura la acumulación de partidos tan importantes en poco tiempo, nada más finalizar la pretemporada.

La distracción es otra de las claves a tener cuenta por el equipo bilbaíno, partiendo de la lógica alegría por la clasificación, y de que el sorteo de la fase de grupos haya sido ayer mismo. Así y con todo, no hay que olvidar que el Athletic no puede fallar en casa ante rivales que tienen otra clase de objetivos, como es el caso.

Precedentes

Los enfrentamientos entre ambos equipos han dejado resultados ajustados y dispares, especialmente en las últimas temporadas.

La pasada campaña, los leones vencieron en ambos enfrentamientos, tanto en casa como a domicilio, por idéntico resultado (2-1), con remontada incluída en el choque de San Mamés.

Hace dos temporadas, fue justo todo lo contrario: el Levante venció primero en casa (3-1, también con remontada) y posteriormente, 0-1 en el último partido disputado en el viejo San Mamés en la Liga BBVA, antes de la finalización de las obras del nuevo estadio.

Tres temporadas atrás, las victorias se repartieron: primero, venció el Athletic en casa en el último partido de la primera vuelta, por un contundente 3-0. En la última jornada de liga, el Levante le devolvió tan abultado resultado, y esa victoria significó la primera clasificación europea, en este caso para la Europa League, en la historia del equipo granota.

Por último, cuatro temprodas atrás, tras el retorno del Levante a la Liga BBVA, el Athletic venció ambos enfrentamientos por la mínima: 1-2 a domicilio, y 3-2 en casa.

Posibles onces

No podrá repetirse el mismo once inicial, tras la no convocatoria de Ivanschitz. La apuesta de José Luis por dos delanteros, no terminó de dar sus frutos ante las pocas ocasiones de gol, y habrá que esperar si decide volver al sitema que nos tiene acostumbrados el Levante, o por el contrario, mantendrá el dibujo de la semana pasada.

Empezando desde abajo, se espera que Jesús continúe con la titularidad, mientras que en la zaga, Vyntra podría volver a ser titular tras su inclusión en la convocatoria, quitando el puesto a El Adoua.

En la medular es donde surgen las mayores dudas: la vuelta de Pape Diop y la baja de Ivanschitz, unido a las dudas del esquema de juego, multiplican el número de combinaciones. Suponiendo que Casadesús retrase su posición para sustituir al austriaco (de echo, está convocado como centrocampista y no como delantero), y tratando de reducir el número de cambios, Xumetra, Pape Diop por Camarasa, Simao Mate y Morales por Rubén, completarían los jugadores del centro del campo, con Barral arriba a espensas de que Rafael Martins recupere su estado óptimo de forma.

Otra combinación, también bastante lógica, sería incluir a Sissoko, dejando fuera del once a Casadesús, y formando así un trivote entre Simao Mate, Pape Diop y Sissoko, tres jugadores que además de defender, también elaboran jugadas de ataque.

Por parte del Athletic, no se esperan cambios en el once habitual, a pesar del cansancio. En todo caso, Iraola por De Marcos, repitiendo así el once frente al Málaga.

​​ ​​ ​

Jugador a tener en cuenta

Atención a Artiz Aduriz. El jugador, de 33 años, destaca por su colocación y remate de cabeza. Es un jugador con amplísima experiencia en la Liga BBVA, donde siempre ha estado a la altura, siendo bastante resolutivo y eficaz. Su doblete del otro día frente al Nápoles, que encarriló la eliminatoria a favor del Athetic, dejan ver su excelente estado de forma en este inicio de temporada. Sin duda, todo un peligro a tener encuenta por la defensa rival.