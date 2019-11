Emilio Ferreras: ''Me entristece que un árbitro no se sepa el reglamento en Segunda B''

El entrenador fuenlabreño salió a la rueda de prensa visiblemente cabreado con la decisión final del colegiado en su partido ante el Socuéllamos. A pesar de ello, y del empate sobre la bocina que encajaron, se mostró tremendamente optimista con la actuación de su equipo y con el seguir puntuando.

Ferreras no tuvo ningún tipo de reparos a la hora de comentar el penalti y su rechace, la jugada polémica y clave del choque: ''Creo que los árbitros tienen que tener un mismo criterio, desde mi posición, no sé si es penalti, el futbolista me dice que le ha dado en la tripa y el acto reflejo de la mano le ha hecho pitarlo. Pero es que una vez que se tira el penalti -con el tiempo cumplido-, no hay rechace, no existe. Es decir, penalti, lo para el portero y final, sino habría que sacar de centro -el colegiado pitó el final nada más marcar el rechace de la pena máxima Ortiz-, y que un árbitro no se sepa el reglamento, qué triste es'', dijo el entrenador azulón totalmente enfadado con la acción decisiva del encuentro.

Prosiguió en su discurso sobre la actuación arbitral, criticando las increíbles lagunas del trío arbitral para una categoría ya importante como la Segunda B: ''Es muy triste esto en Segunda B. Que nos enseñen entonces las reglas de juego a todos, que es un deporte que mueve mucho dinero y muchas ilusiones de gente que está trabajando detrás y no puede poner cada uno su reglamento. A mí me entristece, yo todos los años me preocupo por ver si hay alguna norma nueva para comunicarsela a mis futbolistas. Mi portero para el penalti, yo me pongo contento y veo que marca el rechace y lo da por bueno. Eso no es así, y el árbitro lo sabe, pero antes eso, ¿qué haces? Se va un entrenador muy jodido porquo se ha aplicado el reglamento'' exclamó Ferreras.

Entrando a una valoración más futbolística del encuentro, Ferreras dio por bueno el punto cosechado por su equipo en tierras manchegas ante un equipo que ''tiene las ideas claras, con un juego muy directo y que achucha mucho''. Cierto es que en algunos tramos del partido lso suyos fueron superados por los locales: ''Nos va a pasar muchas veces a lo largo de la temporada. Aquí con el césped artificial, también hacía mucho calor, y luego es que siempre hay dos equipos en el terreno de juego y uno lo puede hacer bien, pero no por demérito del otro, sino porque simplemente ha podido ser superior. Nos ha tocado defender, lo hemos hecho bien y nos vamos jodidos por esa acción puntual que nunca se tendría que ver en el fútbol''.

Preguntado acerca de si este empate en Socuéllamos era un paso atrás para los suyos, lo negó rotundamente: ''Para nada, fuera de casa bueno es un punto, nosotros jugamos en casa y sacamos los tres puntos y ojalá que la semana que viene también podamos hacerlo y esta es la línea de la ilusión que tenemos puesta'' dijo Ferreras.

Video de la rueda de prensa completa de Emilio Ferreras