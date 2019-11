'Mono' Burgos, en Onda Cero: "Todos quieren que cambiemos, pero no vamos a cambiar"

“No vamos a cambiar nada. Sí es diferente la manera de llegar. Todos quieren que cambiemos, pero no vamos a cambiar”, esta ha sido la declaración de intenciones que ha lanzado Germán ‘El Mono’ Burgos en la tertulia de Onda Deportiva en Onda Cero. A raíz del estilo de juego del Atlético, que le ha llevado a levantar 5 títulos desde que Simeone y Burgos llegasen al banquillo, en las últimas semanas se han producido algunas críticas hacia el juego de los rojiblancos. Además, el empate frente al Rayo en la primera jornada y la mala versión que ofreció el equipo frente al Eibar ha generado algunas dudas, a lo que el entrenador argentino ha respondido de forma contundente: “Tampoco somos la Holanda del 74. Nosotros queremos ganar, si luego jugamos bien... ”.

Lejos queda ya la temporada pasada, tal y como ha reconocido: “Creo que desde la entrega de la Copa, ya pasó. Tenemos una ansiedad de ganar cosas, que estábamos deseando que nos entregasen la copa para terminar de una vez el año pasado. Queremos más. Tratamos de inculcar eso en el jugador: que tenga necesidad de volver a ganar. No nos vamos a quedar con las 5 copas, que ya están olvidadas. Tenemos que empezar de nuevo con la gente que ha venido, los que se tienen que incorporar”, y asegura acordarse perfectamente de la final de la Champions: “Fue duro. Pero sabemos que continúa. Veníamos de una final con mucha carga contra el Barcelona y en el suplementario lo sentimos. Pero nosotros estamos orgullosos de nuestros jugadores, de la gente. Porque lo dieron todo”.

Sobre cómo afronta el equipo esta nueva campaña, ‘El Mono’ Burgos es consciente de que ahora al Atlético se le exigirá más: “Es normal. Pero nosotros tenemos nuestra idea fija. No vamos a intentar cambiar, vamos a intentar mejorar dentro de lo nuestro”, algo en lo que no influirá la marcha de determinados jugadores: “Nunca se pierde, en realidad siempre vamos a más. En pulirnos nosotros, en ver cada detalle en qué se puede mejorar”. En lo que sí está de acuerdo es en las diferencias entre Diego Costa y Mario Mandzukic: “Son goleadores y han salido campeones los dos. No son iguales, entonces nosotros tenemos que llevarle la pelota de otra forma a Mandzukic. Diego te da más vértigo, que es lo que está haciendo en el Chelsea. Pero el gol que le mete Mandzukic al Madrid es de velocidad. También está Raúl Jiménez, que tiene que ensamblarse”.

"Estábamos deseando que nos entregasen la copa para terminar de una vez el año pasado"

El delantero croata estará acompañado por Griezmann en el ataque, del que ha reconocido que ofrece distintas variantes: “Te da posibilidades de jugar por banda, en ataque… Igual que Raúl [García]. Los jugadores que vienen tienen que acostumbrarse a los movimientos de juego que hay, que no es fácil. Nos costó mucho meterles la parte defensiva a nuestros jugadores y después en ataque. No es de un día para otro”. También ha comentado la situación que se vivirá este año en la portería: “A Moyá le conozco desde que era juvenil y yo estaba en el Mallorca. Va a estar competida la portería con Jan [Oblak], que es buen portero también”. Uno de los que se ha quedado esta temporada ha sido Koke, hacia el que ‘El Mono’ Burgos sólo ha tenido palabras de elogio: “No tiene techo, es uno de los encargados de generar el fútbol. Ha hecho unos avances maravillosos y es un orgullo verlo crecer de esta forma. El club hizo un esfuerzo importante y él también”. Sobre la última incorporación del Atlético, el italiano Alessio Cerci, ha declarado: “Lo habíamos visto. Pero para jugar aquí hay que correr”.

De lo que no cabe duda es de que tiene muy claros quiénes son los rivales del Atlético en Liga, pese a ser el vigente campeón: “Tenemos la idea de competir con los nuestros, que son el Valencia y el Sevilla. Esos son nuestros competidores”, mientras que sobre el Real Madrid y el Barcelona ha dicho lo siguiente: “Con diez hombres, en la primera fecha, el Barcelona le metió 2 goles al Elche. Entonces hay una clara diferencia con el resto, eso se mantiene y se va a mantener. Y tienen a Luis Suárez fuera. La temporada pasada anduvieron mal y salieron segundos con 87 puntos. Igual que el Madrid. No es que nosotros les sacásemos 20 puntos de diferencia”.

Ya conocidos los rivales en la fase de grupos de la Champions League, estas son sus impresiones acerca de la competición: “Sin lugar a dudas, la encararemos de la misma forma como hacemos con todo: a ganar. Es normal [ser favoritos en el grupo] porque llegamos a la final, pero siempre hay que ver que los otros equipos te pueden complicar”. Sin embargo, la mentalidad del equipo sigue siendo la misma: “Primero el Madrid, después Olympiakos”.

Sobre su responsabilidad en estos próximos partidos al frente del campeón de Liga, ha dicho: “De los segundos soy el primero. Siempre bajo la directiva del Cholo, por supuesto. Yo soy un puente hacia los jugadores”, y ha añadido: “Es hermoso. Ya he tenido mis experiencias, no me preocupa en nada. Vivo el partido muy tranquilo. Y sé que si hay que mover alguna cosita, hay que comunicarse siempre con el Cholo”

Sobre la posibilidad de entrenar en solitario, de momento no parece estar en sus planes aunque sí le gustaría en el futuro: “Por supuesto. Siempre lo hablo con el Cholo: según la prisa que me corra a mí. Y hasta ahora no tengo ninguna. Estoy muy contento. El Cholo es muy abierto en el sentido de que nos deja desde nuestro lugar incorporar un montón de cosas. Nos da vía libre para crear dentro de nuestro puesto”.