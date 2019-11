Zubi: "Tenemos la plantilla que queríamos para volver a competir"

Doce horas después del cierre de mercado de verano y con la espectativa que hasta 2016 no habrá ninguna incorporación más en la plantilla del primer equipo, el FC Barcelona ha presentado ante los medios el balance de los 24 movimientos. Andoni Zubizarreta y Jordi Mestre han explicado la revolución azulgrana de principio a fin con todo detalle. “Somos el único club del mundo que informamos sobre todos los movimientos”, ha declarado el vicepresidente deportivo.

Una remodelación que empezó en primavera y que poso su final la semana pasada: “El proceso de remodelación empieza en abril. Una semana antes de que Tito nos dejara. Este es un mercado de verano que empezó en primavera”, explicó el director deportivo, Andoni Zubizarreta.

Mercado primaveral

El primer fichaje de la temporada, fue el nuevo técnico, Luis Enrique Martínez:“cuando supimos que Tata no seguía, lo primero que buscamos fue el entrenador. Necesitábamos un entrenador que supiera el conocimiento del juego y que se atreviera con el reto, y más con la circunstancias que se dieron a final de temporada”. Ha continuado: “Luis cumple todas las premisas que pedíamos”.

En una larga y tendida rueda de prensa, Zubizarreta ha explicado paso por paso todos los miembros del staff técnico de “Lucho”. La mano derecha del entrenador, Unzué, se encarga del terreno de juego y la estrategia a balón parado. Robert Moreno, al lado del segundo entrenador, coordina al lado de éste, el terreno de juego, más los rivales y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento que pueda mejorar al equipo. Joan Barberà se encarga del trabajo de campo y de la coordinación con el filial.

La gran revolución

Los 24 movimientos que ha sufrido la plantilla del primer equipo, los detallamos a continuación:

En el apartado de Altas, Zubizarreta ha destacado uno por uno a todos los jugadores, resaltando sobre todo estos. Sobre el joven Masip, recién ascendido del filial ha remarcado su “gran profesionalidad”, pues: “se ha ganado con todos lo honores estar en el primer equipo. Aunque tenia otras opciones decidió esperar y luchar por la titularidad”.

Uno de los grandes fichajes de esta temporada, ha sido sin duda, Rakitic. El director deportivo ha tenido palabras de halago para él: “es un jugador que se integra muy bien, puede jugar de pivote, con tiro largo y tiene mucha personalidad”. Sobre el flamante fichaje, Luis Suárez, Zubizarreta destaca su polivalencia en la ofensiva, pero sobre todo, “ha demostrado la gran pasión por el Barça al venir”.

Sabe que tiene talento suficiente para estar aquí

Otro de los movimientos, a la hora de remodelar la plantilla son las cesiones. Justificó sobre todo la sorprendente salida de Deulofeu al Sevilla: “Des de un punto de vista deportivo necesitaba más rodaje para poder jugar en este club. Cuando vuelva lo recibiremos con los brazos abiertos, porque sabe que tiene talento suficiente para estar aquí”.

Una revolución que Zubizarreta ha cerrado así: “En todo cambio lo importante es lo que permanece. Y lo que permanece es la idea de juego, La Masia y un talento enorme. Estamos donde queríamos estar y con la plantilla que queríamos para volver a competir".

En cuanto a las cláusulas de rescisión de los nuevos jugadores. Han facilitado un power point con las fichas de cada uno de los futbolistas:

- Masip, cláusula de 35 millones, contrato hasta la temporada 2016/17

- Rafinha, cláusula de 30 millones, contrato hasta 2015/2016.

- Ter Stegen, cláusula de 80 millones, finaliza en la temporada 2018/2019

- Rakitic, cláusula de 100 millones, hasta la temporada 2018/19.

- Bravo, cláusula de 40 millones, hasta 2017/2018

- Mathieu, cláusula de 40 millones, hasta 2017/18 + 1

- Vermaelen, cláusula 80 millones, hasta 2018/19

- Luis Suárez, cláusula de rescisión de 200 millones, contrato hasta 2018/19

- Douglas, cláusula de 30 millones hasta 2018/19

Las cifras económicas del coste de adquisiciones y ventas:

Alves, hasta 2015

Uno de los temas más bullentes después del inicio de Liga es que pasará con el joven canterano. Si tendrá renovación de contrato, mejora o ficha de primer equipo. Su talento pica a la puerta del primer equipo con insistencia: “Trabajaremos con los agentes de Munir cual creemos que es su proyecto de carrera”, ha dicho Zubi.

Todo lo que tiene que ver con fichajes cae en manos de Zubizarreta y su equipo, Mestre así lo ha confesado: "No intervengo en ningún fichaje, de todas maneras si cuando Zubi me presento la planificación hubiera visto alguna barbaridad… lo hubiera comentado. No ha sido el caso”.

No hay ninguna cláusula extraordinaria para alargarlo. Acaba en 2015

Dani Alves, en rueda de prensa, dijo que tenia contrato hasta 2016, Zubi desmiente dicho contrato: "Estamos muy contentos que Dani lleve el 22. Las dos partes hemos llegado a la conclusión que el contrato llega al 2015. No hay ninguna cláusula extraordinaria para alargarlo. Acaba en 2015”. También niega cualquier choque con el brasileño: “No, la conversión con Dani es fluida. Tiene ese carácter y esa competitividad. Solo podría discrepar por el sombrero del otro día”.

La cantera, la salvación

Hasta las últimas horas del cierre de mercado colgaba de un hilo la incorporación de la joven estrella del Mallorca, Marco Asensio, Zubi lo afirma: “Asensio no ha venido porque el Mallorca no lo ha querido vender. El club está en su total derecho”. Es más, la cesión de Maxi Rolón dependía de ello: “Hemos tenido a Maxi Rolón esperando hasta el último minuto para saber si se escribía al B o se iba cedido al Lleida, dependía de Asensio”.

"Ya veremos que pasa con la prohibición, también tenemos al plantel"

Con la puerta cerrada hasta el 2016, todo el mundo pondrá la lupa encima a esta plantilla. El director deportivo cree que aún queda tiempo para ver que pasa: “Ya veremos que pasa con la prohibición, también tenemos al plantel”. De todas maneras, la cantera será clave este año y todos los siguientes, pase lo que pase:"Este año los jugadores del B nos podrán ayudar más que no la temporada pasada. Este hecho nos ayudará más y hará la plantilla más competitiva”.

La tarea de Puyol

Tras la retirada de Puyol, se anunció su incorporación a la dirección deportiva, esta será su tarea: “Nos va ayudar a todo el proceso de gestión de la área de futbol. Metodología de entreno, coordinación de futbol formativo, proceso de formación en la área deportiva. Todo aquello que vemos desde la grada y desde el banquillo. También como los jugadores nuevos se adaptan al vestuario, nos ayudará al seguimiento de los cedidos y seguimiento del Juvenil”.

Neymar firmó un autógrafo mientras calentaba en la banda en El Madrigal, pero no solo eso, suele ser bastante polémico por su insistencia en las redes sociales. Zubizarreta quita hierro al asunto: “No tenemos ningún problema con Neymar. Creo que su talento esta allí. Todas las demás cuestiones de vestuario se gestionan allí”.

Cuadrado y Messi

Durante todo el verano se habló del posible fichaje de Cuadrado. Pero parece que no fue así: “Nunca he hablado de Cuadrado, por eso no puedo decir que he descartado a Cuadrado. Es un jugador a seguir. El Barça no hace descartes".

“Nunca he hablado de Cuadrado, por eso no puedo decir que lo descarté"

Benatia fichó por el Bayern hace un par de días por un valor inferior al que han costado los dos centrales nuevos azulgranas: “No, nosotros elegimos a Mathieu y Vermaelen. Cada uno elige lo que cree que le es conveniente. Cada uno ejecuta las acciones como quiere y cree que es ideal y puede”.

Para concluir, destaco la importancia del ‘10’ del Barcelona y su adoración por el mejor: "Admiro a Messi, juega contra el mejor recuerdo del mejor Messi que hemos tenido y eso tiene un algo de magia, de irreal", ha finalizado.

Así queda la nueva plantilla del FC BARCELONA: