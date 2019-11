El cinturón de seguridad del 'Toto'

A la vista de la pretemporada y, muy especialmente, de los dos primeros partidos oficiales de la era Berizzo queda claro que los zagueros necesitarán dominar muchos registros para que los planteamientos del técnico argentino se puedan desarrollar con éxito. La intención del Toto ha quedado meridianamente clara pese al poco tiempo que lleva en su puesto. El Celta peleará por la pelota, la querrá pronto y lo más cerca posible del marco rival.

La presión se realizará en campo ajeno de manera intensa, coordinada y con dos objetivos primordiales. El primero, intentar robar cerca del área contraria, lo que permitirá recuperar el balón con el rival desplegado y que los atacantes se encuentren con menos oponentes por delante para buscar el gol. El segundo, si el adversario es capaz de sortear esa presión inicial no deberá encontrarse de frente con un latifundio. Para ello será imprescindible la disposición de una segunda línea de efectivos capaz de recuperar con rapidez en la medular. Y es en este segundo supuesto en el que los centrales deberán dar la talla para que no suceda lo que se pudo ver en los primeros encuentros de la pretemporada, con un bloque que no se mostraba compacto y que no cerraba a tiempo las vías de escape del adversario. Se hablaba entonces de “equipo muy largo” con toda la razón del mundo.

Concentración, coordinación y anticipación

Se ha repetido en numerosas ocasiones que el sistema que viene utilizando Berizzo es un 4-3-3, el mismo que implantó Luis Enrique durante la temporada pasada. Sin embargo, el tono agresivo de los interiores transforma en no pocas ocasiones el dibujo en un 4-1-4-1, con riesgo de que la distancia entre el mediocentro y los interiores resulte excesiva, espacio que puede ser aprovechado por los adversarios para escapar. La solución ideal para mantener la homogeneidad de la presión pasa por un achique por parte de los centrales que empuje al mediocentro a zona de tres cuartos para conseguir que el contrario no disponga de salida en corto y muera por asfixia.

Este movimiento, que se explica en apenas dos líneas, resulta muy complicado de ejecutar con precisión. El nivel de concentración para llevar a cabo esta tarea con éxito debe ser elevadísimo, ya que el más mínimo desajuste puede terminar con un jugador rival encarando casi en solitario la portería de Sergio. La coordinación por parte de los centrales a la hora de presionar debe ser perfecta tanto con el mediocentro como con los laterales y la sincronización a la hora de tirar el fuera de juego tampoco admite error. Se necesita, además, una enorme capacidad de anticipación por parte de ambos zagueros. Si el jugador contrario recibe y dispone de unas décimas de segundo para descargar el balón el entramado se podría venir abajo. La toma de decisiones debe ser rápida y sin margen para la duda, pese a que se pueda acumular alguna tarjeta como consecuencia de llegar tarde.

Sin errores en la presión

Gustavo Cabral y Andreu Fontàs han aprobado con nota esta asignatura durante los dos primeros encuentros, con una primera mitad verdaderamente brillante ante un Córdoba que apenas fue capaz de pisar el área céltica. Sus rápidas incorporaciones a la medular permitían a Radoja apretar un poco más arriba y cortocircuitar los mecanismos de salida del equipo andaluz, que casi siempre se veía abocado a jugar balones en largo. Los robos se producían de forma mayoritaria en campo contrario provocando además una sensación de ahogo del cuadro local de la que solo pudo escapar con vida gracias a la falta de acierto en los remates célticos. Resulta muy meritorio que a finales de agosto se consiga llevar adelante un planteamiento tan arriesgado en el que los once futbolistas deben comportarse como un bloque sin fisuras. Mención especial para Gustavo Cabral, jugador que en poco o nada se parece al que durante el primer año y medio cometía errores de principiante que tantos puntos costaron al equipo. El Cabral de entonces no tendría cabida en este equipo, o al menos en este tipo de planteamiento. Extraordinaria su evolución en cuanto al nivel de concentración y responsabilidad, algo que ya se pudo apreciar en la segunda vuelta de la temporada pasada. En cuanto a Fontàs parece lógico pensar que la actitud agresiva del equipo favorezca sus condiciones teniendo en cuenta sus años en La Masía, cuya filosofía encaja a las mil maravillas con la idea de Berizzo. Por la misma razón es de suponer que Sergi Gómez también se encontrará como pez en el agua cuando llegue su oportunidad, al revés que David Costas, todavía un poco verde para tamaña empresa.

Problemas en el área propia

Mantener el nivel cuando se apriete arriba no será fácil pero parece incluso más complicado trabajar la cara B del Celta. Esta cara surge cuando comienzan a disminuir las fuerzas y el equipo pierde la capacidad para encerrar al contrario, situación que se hizo patente en el segundo tiempo en el Nuevo Arcángel. En este caso los centrales vuelven al mismo rol que desempeñaban con Luis Enrique y, paradójicamente, es en este escenario donde les cuesta más trabajo mostrarse solventes.

Con el equipo posicionado en campo propio tratando de contener los ataques rivales este Celta sufre y los centrales no son una excepción. La velocidad de Fontàs a campo abierto y en carrera lanzada se pierde en los espacios cortos del área propia, donde futbolistas de corte habilidoso pueden hacerle mucho daño. Los marcajes en las jugadas a balón parado continúan siendo un lastre, algo que resultó palpable en el choque contra el Getafe. Cualquier balón aéreo continúa sembrando las dudas en la retaguardia viguesa sin demasiadas soluciones a la vista. En este sentido se echa un poco en falta algo más de poder intimidatorio en Gustavo Cabral, futbolista menos elegante que Andreu pero que no acaba de enseñar esa escuela argentina que seguramente corre por sus venas. Sergi Gómez todavía no ha disfrutado de minutos en partidos oficiales por lo que está por ver si puede aportar algo al respecto. Y en cuanto a David Costas no hay duda de que será la última opción, su falta de oportunidades no le deja demasiado margen para madurar con respecto a lo visto en la temporada pasada.

Valentía que exige efectividad

Queda mucha tarea por delante pero el trabajo de Berizzo durante la pretemporada ya deja ver sus primeros frutos. Una apuesta muy valiente que requiere la implicación de los once futbolistas convence a casi todo el mundo pese a que su aplicación continuada durante 90 minutos resulta utópica. Los centrales del Toto parecen haber aprendido con rapidez su papel de cinturón de seguridad a la hora de presionar colectivamente, escenario en el que se desenvuelven como pez en el agua y que convierte al Celta en un rival temible. Cuando toca guarecerse en el área propia los defectos se vuelven más visibles evocando en la mente del espectador reminiscencias de la época de Paco Herrera. La solución probablemente pase por mejorar la efectividad de cara a puerta con respecto a lo visto en Córdoba, al margen de que se busque la manera de prolongar al máximo el período presionante. El equipo de Berizzo apuesta más por victorias por 3-1 que por 1-0. Dejar la portería de Sergio impoluta no será cometido fácil para este Celta, por mucho nivel que alcancen los centrales del Toto.