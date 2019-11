La perla de bronce: Jorge Hernández, el duende de Sanzoles

Una promesa hecha realidad. El joven zamorano, tras brillar en el equipo de su ciudad, ha recalado en la disciplina del Real Valladoli. Ahí, a caballo entre el primer equipo y el filia, tendrá la complicada misión de liderar a un Promesas en su retorno a Segunda División B, y aprovechar al máximo las oportunidades que tenga con el primer equipo en Segunda. Por el momento, ya ha sido convocado, aunque no ha debutado, por Rubi. Además, en su primer encuentro en el equipo de Rubén De la Barrera, sin muchos entrenamientos con sus compañeros, ha deslumbrado y anotado el primer gol de un triunfo ante, precisamente, el Zamora. Un talento puro, como le describen ex compañeros, que debe pulirse para poco a poco, dar el salto a la élite.

Trayectoria

Jorge Hernández dio sus primeros pasos en esto del fútbol en Zamora, en su liga provincial. Una liga modesta donde los chavales se repartían en equipos representativos de barrios o patrocinadores locales. Aun no existía ni si quiera la cantera del Zamora C.F. Para empezar su carrera, Jorge jugaría en el CD Pinilla, que años más tarde sería el gran competidor por las ligas provinciales junto a la futura cantera rojiblanca y que Jorge ya haría campeón en benjamines. No sería fácil, ya que el pequeño jugador tendría que ir desde Sanzoles, localidad de donde es natural y viviría junto a su familia hasta este mismo año. Pronto destacaría tanto que no tardaría nada en pasar a formar parte de la cantera del Zamora C.F. Su pequeña estatura, su agilidad y su pelo largo hacían recordar mucho a las imágenes que tenemos de Leo Messi también en sus inicios.

Israel Pérez (entrenador alevín): ''Era una alegría verlo jugar. La gente siempre se fijaba en el pequeño, era el que mas destacaba''

Desde que formara parte de la cantera del Zamora C.F. sería compañero de otra buena hornada zamorana (quizás la mejor que se recuerde) en la que cosecharía grandes logros y se hicieran temidos por la región de Castilla y León. Jugadores como Dani Hernández (Cordoba B), Mateos, Garretas o Aarón ( estos últimos actualmente en el Zamora C.F.) serían integrantes de esta ''quinta'' tan fructífera. En cuanto se creo la cantera del Zamora C.F. todos ellos fueron llamados a formar parte del club para componer, por capricho del destino y su edad, un gran equipo. En alevines ya eran conocidos en toda la provincia, tanto en fútbol 7 como en fútbol sala. Y regionalmente también serían conocidos tras hacerse campeones de Castilla y León de alevines con la selección regional. Jorge y varios de los antes nombrados eran integrantes.

Metamorfosis de niño a futbolista

Su paso al fútbol once fue un puro trámite, y en las categorías de Infantil y Cadete seguiría construyendo un crack. Su posición de delantero y la propia calidad del equipo, le hacía acabar siempre con gran número de goles. Aunque no serían sus goles lo que llamaría de él la atención. Su calidad técnica, regate, velocidad y su 'pillería' eran sus señas de identidad. Por sus movimientos, su físico, sus regates tan simples como efectivos y su forma de entender el fútbol, seguían identificándolo con el astro argentino. En infantiles no pudieron conseguir el título de liga, donde mucho tuvo que ver el triste fallecimiento de su portero titular Nico (el cual sigue siendo recordado por toda Zamora, en especial Jorge y sus compañeros) que afectó deportivamente pero sobre todo moral y anímicamente. En cadetes, dos años después se impondría lógica y saldrían campeones regionales. Las cuatro temporadas que conllevan infantiles y cadetes, lo intercalaría con grandes actuaciones en la selección regional donde coincidiría con jugadores como Amaro ( Logroñes), Pesca (Villarreal B) o Mongil ( Alcoyano).

Samuel Merino (entrenador cadete): 'Su pasión y sacrificio por el fútbol era impresionante. Entrenarle era fácil, lo difícil era hacerle comer.'

El delantero quemaba etapas rápidamente con su equipo correspondiente y al de mayor edad. Su rendimiento se imponía a la edad y el jugador se acostumbró a jugar a caballo con dos equipos distintos. En estas llegó a juveniles (donde ya entrenaba y hacía pretemporadas siendo cadete). Jugaría dos años en Juvenil Nacional y ya comenzaría a entrenar con el primer equipo. Aquí se destapó como futbolista y cada fin de semana los zamoranos se acercaban a los anexos del Ruta de la Plata para ver a este gran equipo que finalmente se alzaría con el título de liga y el ascenso a División de Honor. El duo y el entendimiento con Dani Hernández (Cordoba B), o Aarón (Zamora C.F.) hacía de ellos un trío temido para los defensas de la liga. A la columna vertebral de esta hornada se unirían jugadores como Jarabo ( Villaralbo), Cristian ( Zamora C.F.) o Carlos Ramos ( Atlético B) que incrementarían el potencial del equipo. De ello se aprovecharía Jorge para crecer como futbolista y dar el salto a 2ªB.

Salto al Ruta de la Plata y fichaje por el Real Valladolid

Carlos Ramos (excompañero y jugador del Atlético Madrid B): 'Es un jugador diferente al resto. Tiene un fútbol distinto, algo que no se enseña ni se aprende, se tiene''

Siendo uno más en los entrenamientos del primer equipo aun siendo juvenil, Jorge rompía la puerta del Zamora CF poco a poco. Llegaría a debutar en 2ªB con 17 años a las órdenes de Ricar ante la Cultu. Seguiría alternando el juvenil con el primer equipo sin problemas. Los zamoranos ya conocían a esta perla y tenían ganas de verle más a menudo. Llamaba la atención como con su pequeña estatura podía ganar tantos balones aéreos encorvandose y metiéndole el culo a jugadores veinte centímetros más altos, y como con su poca edad dejaba pasar balones por debajo de las piernas tras un pase para una ocasión por sorpresa. Actuaciones como la que tuvo contra el Real Unión de Irún en la temporada 2010/2011 acabaría por enamorar a los aficionados. Jorge dio la victoria en el añadido con un golazo desde fuera del area que puso en pie al estadio. Ese gol dio media salvación y se ganó al público definitivamente.

Gol de Jorge Hernández ante el Real Unión. (Min. 0:55).

Se convertiría en jugador de la primera plantilla en la temporada 2011/2012 con ya Roberto Aguirre como entrenador. Estos tres años jugaría 6.119 minutos y anotaría 15 goles. Siendo prácticamente titular en cada año. Hasta el último año no puede decirse que fuera un fijo en el once definitivamente, ya que las lesiones, la poca experiencia y el estilo tan defensivo del entrenador asturiano, entorpecían su asentamiento en el equipo titular. El rendimiento goleador que han dado al equipo los últimos años los delanteros Iker Torre (Almansa), Jona Mejía (Cadiz), Rubiato (Marbella) o Montero ( Jaén) hacían ensombrecer a Jorge. Un equipo tan resultadista como ha sido el Zamora en estos años, dejaban a un lado el fútbol creativo del 'duende'. Aunque su transformación lógica hizo que poco a poco se retrasara su posición a la media punta o segundo delantero, donde entre líneas es donde mejor se mueve el jugador de Sanzoles.

Tomás Segurado (segundo entrenador Juvenil): ''Me sorprendió de él lo fácil que hacía el fútbol y su hablilidad en el uno contra uno. Se podían ver discusiones de centrales rivales''

En Zamora se vio muy poquito de todo lo que puede dar el joven atacante. Los problemas anteriormente dichos y la mala época del club no dejaron ver más que un pequeño porcentaje del potencial de este jugador. Y es este verano cuando el jugador decide emigrar y buscar un salto en su carrera. Firmaría con el filial del Valladolid, buscando una mejor salida que la que podía ofrecerle el Zamora. Fue criticado en su marcha por motivos extradeportivos. Quizás el ver marchar una perla desaprovechada en su ciudad hicieron que se crearan opiniones negativas sobre el jugador que solo estaba abriéndose el camino en el mundo del fútbol. Y ahora ya se echa de menos su movilidad, sus pases a un toque, sus paredes,sus cambios de ritmo, su inteligencia y su fútbol. Lo cierto es que el jugador ha completado una pretemporada magnífica con el primer equipo pucelano, llegando a ser convocado en el primer partido de Liga de Segunda División. Y caprichos del destino, debutaría con el filial ante su ex equipo haciendo un auténtico partidazo con gol incluido, que ya se ha hecho eco en toda la categoría. Es fácil que, si mantiene el nivel y nada raro pasa, acabe la temporada en Segunda División.

Análisis individual

El atacante zamorano es un jugador de talento puro. Puede actuar tanto en banda derecha, como en la mediapunta, su demarcación ideal. No tiene problemas para bajar a recibir a la medular y conducir el cueron, con velocidad, hasta zona de tres cuartos. Además, posee un fuerte y preciso disparo, que ya ha hecho evidente. Pero no solo es último pase de calidad, acompaña a la perfección la jugada hasta el interior del área, como mostró ante su ex equipo en la segunda jornada de Segunda B. Los rivales, a pesar de correr sin el cuero en su control, tienen serias dificultades para alcanzar evitar que Jorge se asome al balcón del área, dividiendo la defensa y decidiendo ahí qué decisión tomar: disparo o pase.

En su equipo, tiene la referencia de Óscar González, un futbolista que desempeña la misma labor. Recibir en campo cotnrario, media vuelta y atacar la portería. Siempre los tres palos entre ceja y ceja, no le tiembla el pulso para realizar progresiones que son muy complicadas de detener. Un futbolista con versatilidad, velocidad y buen disparo, que en el contexto blanquivioleta recuerda a Sisi, por juego y físico. Con el punto de gravedad muy bajo, por su altura, trae de cabeza a los zagueros rivales. Siempre complicado de defender.

Otro de los aspectos destacables, es que es iniciador de la presión al rival, en campo cotnrario. Un detalle que en el fútbol actual se trabaja, y para Jorge, el esfuerzo y sacrifico nunca está de más, pues recorre todo el campo sin parar de correr, regulando esfuerzos, y dificultando la salida jugada del equipo que tiene delante. Además, siempre aparece por donde menos se le espera. Unas características, lógicamente aún por mejorar, por su temprana edad, que le completan como un futbolista de enorme recorrido, con calidad, buen disparo y una magia que no se aprende, sino que se tiene. Cualidades potenciales para ser, en la actualidad, uno de los mejores jugadores, ya no solo del Real Valladolid Promesas, sino del grupo 1 y la categoría de bronce.

Proyección de futuro

Su llegada a orillas del Pisuerga estaba encamina para desarollar su labor en el equipo filial, en Segunda B. Sin embargo, la política de cantera que ha emprendido el conjunto pucelano, que tan solo cuenta con 20 fichas profesionales en su primer equipo, le hacen ser uno de los principales recambios de los que Rubi, entrenador del Real Valladolid, puede tirar. Ya realizó la pretemporada con el primer equipo, algo que no le ha impedido brillar con el Promesas en su primer encuentro. Por delante, tiene jugadores como Óscar o Timor, pero en una temporada de 42 encuentros oficiales, junto con la Copa del Rey y el probable playoff, preveé que tendrá minutos.

Por el momento, deberá continuar brillando a las órdenes de Rubén De la Barrera, comandando a un equipo en el que, a pesar de ser nuevo, ya es un líder en el aspecto ofensivo. ¿Debut en Segunda? Más que probable, pero solo con trabajo, constancia, calidad y dedicación se logrará. Las cartas ya las ha mostrado, por algo entrena casi a diario con el técnico catalán y sus pupilos. Por el momento, seguirá alternando encuentros con el filial, con futuribles convocatorias en la división de plata. Pero las facultades que atesora, hacen ver que más pronto que tarde brillará, también, en el fútbol profesional. El duende de Sanzoles es ya una realidad. Motivos sobran para decir lo contrario.+