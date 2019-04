Álvaro Rubio: "No me ha sorprendido mi suplencia"

241 partidos de Liga en sus 9 años en el club hacen del riojano el máximo estandarte en la actualidad del club vallisoletano. De momento, pocos han sido los minutos con los que ha contado en estos dos primeros partidos en la Liga Adelante, pero calidad le sobra y más pronto que tarde se volverá a ver al gran centrocampista, todo terreno, ir de un lado al otro del campo, dando recitales de pases a los compañeros.

Un capitán con brazalete propio

Por todo esto, el 'todo campista' recibirá el domingo un brazalete muy especial, el brazalete de primer capitán. Dicho premio consta del escudo del club con los colores blanco y violeta, el nombre de todos los futbolistas que han sido primeros capitanes del primer equipo y una leyenda, elegida en 2011, que dice: "Recíbeme con orgullo, entrégame con honor". Un eslogan elegido por los usuarios de realvalladolid.es a propuesta de Luis Ángel Durán Vasallo.

Rubio lo recibirá de manos de su predecesor, el vallisoletano Javi Baraja, quien precisamente ayer comentaba que si en el mercado invernal no encuentra acomodo en algún equipo, se está palnetando colgar las botas. Baraja, que también será homenajeado, dará paso a Álvaro como capitán del conjunto pucelano. El nombre del riojano quedará plasmado en la historia del plantel del Pisuerga junto al de otros ilustres como Lasala, Coque, Lesmes I, Saso, Marañon, Moré, Minguela, Alberto, Juan Carlos, Eusebio, Torres Gómez, Alberto Marcos o el propio Baraja.

El '18' albivioleta ha declarado que se siente muy agradecido por este premio pero que verdaderamente el acto, en su opinión, está centrado en un merecido homenaje a su excompañero y amigo Baraja: "Yo he aprendido a la sombra de grandes capitanes, entre ellos Javi, intentaré estar a a su altura. Siempre pienso en intentar hacerlo lo mejor posible y para eso he tenido buenos maestros", señalaba Rubio.

Ante las responsabilidades que conlleva el puesto de capitán, comentó que tratará de hacerlo lo mejor posible: "Llevaremos la voz del vestuario, de cara tanto a arriba a las oficinas como de cara a la gente. Intentaremos llevar al grupo lo mejor posible para que la convivencia sea buena tras muchas circunstancias que se dan a lo largo de la temporada".

Le preguntaban también si ha hecho balance de todos estos años en el club, respondía que no mira el pasado, sino que se centra en el presente: "Cuando lo deje miraré hacia atrás, ahora me centro en el día a día, me gusta disfrutar el momento y sigo aquí y quiero mirar hacia adelante".

Sobre su suplencia, también le hacían referencia y Rubio destacaba que no le ha sorprendido: "Todos queremos jugar, somos un equipo profesional y esas cosas las decide el entrenador, quiero jugar y me gustaría estar ahí. No me ha sorprendido mi suplencia, hay mucha competencia, cualquiera que juegue lo puede hacer bien". Para terminar, afirmaba que las molestias de pretemporada no le han lastrado por el momento ni le incomodan a la hora de jugar.