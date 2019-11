Velázquez: "Estoy contentísimo con el rendimiento de Adán. Igual que con el resto"

El técnico del Real Betis Balompié, Julio Velázquez, ha valorado en la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra la Ponferradina del próximo domingo (12:00h) el bloque confeccionado tras cerrarse el mercado de fichajes, además de otros temas de la actualidad verdiblanca.

En principio, el entrenador se ha mencionado acerca de la ausencia de Lolo Reyes en el entrenamiento de hoy: “Lolo hoy ha hecho trabajo regenerativo en el gimnasio junto a sus compañeros en el inicio de la sesión. Luego hemos preferido que descargara cuando hemos saltado al campo. Está en condiciones óptimas para entrenar mañana para que esté en Ponferrada. Fue un golpe fortuito con Matilla, por lo que no habrá problemas para que pueda viajar y jugar si lo estimo conveniente”.

A la hora de valorar la plantilla que se ha confeccionado para la próxima campaña, el ex del Murcia se mostraba satisfecho: "Estoy muy contento con la plantilla. Hemos ido muy de la mano en todo. El feedback con Alexis ha sido permanente, entre todas las partes hemos intentado que la plantilla tuviese la mayor armonía posible. Tenemos un grupo francamente bueno en lo humano y una plantilla muy compensada en todas las posiciones. Estoy contento con el compromiso de todos los jugadores. Con este grupo se puede conseguir el objetivo que se ha marcado. Como comentó Alexis en el transcurso de la semana, si existiera una posibilidad en el mercado que de verdad nos diera un salto cualitativo, se podría valorar y tomar una decisión. No se va a incorporar a nadie porque sí. Se puede hacer un trabajo muy óptimo de aquí a final de temporada con esta plantilla. Si hay alguna opción realmente interesante que cumpla los requisitos que se pueden establecer a nivel interno, se valorará. No va a llegar nadie por rellenar o por tener un número más”.

Acerca de las declaraciones de Antonio Adán cuestionando la calidad de los entrenamientos de los porteros, el técnico no encuentra la alarma en el asunto: “Buscamos que exista siempre una armonía entre todos los elementos y que no se genere ningún conflicto para que el proceso sea el adecuado. Hay situaciones que se tratan únicamente a nivel interno, así que no voy a hablar nada sobre ella. Son situaciones internas que se tratan con total naturalidad y que se pueden dar en cualquier contexto”. Sin embargo, sí se ha mostrado satisfecho con el rendimiento ofrecido por el guardameta madrileño: “Estoy contentísimo con su rendimiento, igual que con el de Dani Giménez, el de Rennella o el de Jorge Molina. Estoy muy contento con globalidad. Se está haciendo un inicio de campaña muy óptimo, no es fácil ganar de manera consecutiva. Es complicado cuando un equipo desciende modificar en la inmediatez las dinámicas grupales. Lo hemos conseguido y eso hace que me sienta muy orgulloso del equipo. Desde el primer día, Adán ha mostrado un compromiso bárbaro. El feeling con él es excepcional. Su predisposición a mejorar cada día y a competir por un puesto cada día es excepcional”.

En cuanto a los malos minutos que sufrió el equipo al final del encuentro ante el Sabadell de la primera jornada de Liga, el técnico no contempla que se vuelva a repetir: “Me centro en valorar todo lo óptimo que está desarrollando el equipo. Estamos arriba en la clasificación y el equipo se está conformando de una forma muy positiva. Hay una receptividad bárbara de los jugadores y estoy muy feliz en el día a día. Me gusta analizar el todo, pero centrándome sobre todo en la inmediatez. Día tras día tenemos que quedarnos con lo postiivo y con la mejora permanente. En Sabadell vimos a un equipo muy entero, el otro día ante el CD Numancia me gustaron muchas cosas del equipo. Estamos en una línea positiva. Estoy feliz del desarrollo y de las posibilidades por desarrollar”.

Sobre la ausencia del senegalés N’Diaye en el encuentro liguero ante la Ponferradina y el encuentro de copa ante la Llagostera, y la posible titularidad del mediocentro a su vuelta, el técnico lo tiene claro: “Es una obviedad que se contaba con esto, lo normal es que Senegal se clasifique. Lo normal incluso es que llegue a las últimas eliminatorias porque tiene muy buen equipo. Es una realidad con la que se contaba cuando se hizo su incorporación. En este equipo no hay ninguna estrella ni futbolistas por encima del resto. No creo en equipos que consigan éxitos con solo tener estrellas individualizadas. Aquí la estrella es el grupo, no individualizo para nada. Un futbolista no va a jugar más por lo que haya costado o por lo que gana, por si lleva 25 años en la cantera o por si llega de San Petersburgo. Busco el rendimiento con todos y un nivel de exigencia máximo, buscando el bien del Betis en cada momento. Hablar más de la cuenta sobre estas situaciones sería faltar al respeto a los compañeros que van a estar contra la SD Ponferradina. Esperemos que no haya ningún percance a nivel de lesión. Hay otros futbolistas que tienen el mismo valor que él. Para eso tenemos una plantilla compensada, cuando se hacen las incorporaciones se valora todo. En Segunda División no se para y hay que tener precaución con los jugadores. Potencialmente se podría dar algún caso más como Kadir, Lolo Reyes o Perquis. Ni la construcción del equipo ni mi manera de dirigir está enfocada a que un jugador se sienta más importante que otro. Conmigo van a jugar los que considere que pueden ofrecer un mayor rendimiento en un momento determinado”.

Pese a cualquier tema, el entrenador tiene claro qué Betis quiere: “No tiene nada que ver jugar en Sabadell, en Ponferrada, en casa o en Old Trafford. Cada partido es una historia diferente, por el perfil de campo donde se juegue y por los jugadores a los que te enfrentas. Se están viendo cosas en estos partidos, queremos ser un equipo vertical y que busque permanentemente la portería contraria, que busque en la medida de lo posible que los partidos se desarrollen en campo contrario. Se están generando muchas ocasiones de gol y se están dominando los tránsitos ofensivos. Nos replegamos bastante bien y hemos mejorado mucho en la segunda jornada respecto a la primera. No creo en las asociaciones de dos, tres o cuatro elementos, sino en las asociaciones grupales. Hay perfiles y capacidades, pero a partir de ahí tienes que ver a quién mezclas con quién y las interacciones que puedes hacer. Se están logrando muchas cosas en base a lo que queremos. Hasta la jornada 42 queremos seguir mejorando. Los análisis tienen que estar por encima de las victorias y las derrotas. Siempre habrá cosas que mejorar y habrá que buscar siempre una reflexión coherente, más allá de si la dinámica es mejor o peor, de si se gana más o menos”.

El último refuerzo del plantel verdiblanco ha sido Kadir, medio ofensivo, del cual también ha opinado el técnico: “Le he visto jugar bastante. Su tipología es muy clara, puede jugar en los dos costados. Tiene una capacidad de asociación magnífica y es un jugador con mucho desborde. Es capaz de filtrar el último pase y tiene buen golpeo. Nos da un salto de calidad. No ha tenido pretemporada grupal, por lo que está pasando los primeros días de entrenarse con el grupo. Lo normal es tener entre cinco y seis semanas con el grupo, pero por ejemplo Lolo Reyes no ha hecho esas 6 semanas. No está al 100% ni se acerca a ese 100%, pero está en condiciones de poder ir convocado y tener minutos en Ponferrada. Si tuviese que jugar de inicio podría hacerlo, pero debe tener un período de adaptación y conocernos más tanto a mí como a sus compañeros para saber lo que pretendemos de él. Es muy buen jugador y es un chaval muy inteligente. Al día siguiente de llegar, ya estaba empezando a hablar un poco de español”.

En cuanto a la inestabilidad en la parcela defensiva del Betis, el técnico es cuestionado por la posibilidad de que se estrene Bruno como verdiblanco en Liga Adelante: “El entrenador ha decidido que no tuviese que jugar de titular en los dos primeros partidos. Viene de hacer una temporada muy interesante. Es un jugador más de la plantilla que seguro va a tener minutos a lo largo de todo el campeonato. Habrá gente que tenga más o menos participación, dependerá de cada momento, del rival o de lo que demande el equipo. Nos está aportando mucho. Contará con minutos, compite y se entrena muy bien.

También se ha mencionado sobre la situación de Chuli y su salida que fue frenada: “Estas situaciones se pueden dar en el fútbol profesional. Por las diferentes circunstancias, se optó por valorar esa cesión, que por causas ajenas al Club no ha podido hacerse. Es un chico bastante maduro en estas situaciones, rápidamente ha cambiado el chip. Está para sumar y cuando consideremos que debe jugar, lo hará. Mi obligación y responsabilidad es sacarle el máximo rendimiento posible. Estoy muy contento porque desde el primer momento que está con nosotros, lo tiene clarísimo y está centrado por y para el Betis”.

Analizando al rival, el técnico dejaba claro que no hay nada regalado, pero que es muy posible traer los tres puntos a Sevilla: “Es un rival que en casa, por tradición y por propuesta de juego, es muy peligroso y altamente complicado. Compite durante los 90 minutos y es muy constante en el compromiso. Es un rival que mantiene bastante jugadores de la temporada pasada. Es un equipo con un nivel de solidaridad importante y muy compacto en todos los momentos del juego. Hay que tener máxima precaución en las transiciones. Si competimos a nuestro mejor nivel y damos continuidad a las muchas coas que venimos haciendo bien, les pondremos en aprietos. No va ser un partido para nada sencillo, habrá que madurarlo. Si sabemos jugarlo y sabemos que demanda el partido desde el primer momento, estaremos en condiciones de logra la victoria. Vamos a tener que hacer muchas cosas bien para conseguir la victoria. En cada entrenamiento y en cada partido, tratamos de dar continuidad a la positivo. Estamos haciendo muchas cosas bien”.