Recreativo de Huelva - Llagostera: ganar a toda costa

Nueva oportunidad para el Decano del fútbol español de conseguir los tres puntos ante su público. Tras dos jornadas discretas en las que empató a 0 ante Zaragoza y Alavés y en las que mostró muchas debilidades, en especial con el gol, busca desquitarse y darle una alegría a su afición. A priori parte como favorito el conjunto onubense, pero el Llagostera ya conoce lo que es la victoria y viene con mucha moral. El Recre no quiere descolgarse de los puestos de arriba y tratará de llevarse el encuentro.

El Llagostera llega al partido contra el Recre con la moral muy alta despues de ganar su primer partido en la categoría de plata ante el también recién ascendido Leganés (2-0). De esta manera se alejaron los fantasmas tras la derrota por 2 goles a cero ante la UD Las Palmas.

El Llagostera tratará de sorprender al Decano y llevarse los tres puntos de Huelva. Juanan, central del Recre dijo en rueda de prensa que el equipo catalán puede dar la sorpresa porque tienen buenos jugadores que se han ganado el derecho de jugar en la segunda división española.

José Luis Oltra ha comparecido en rueda de prensa despues del mercado de fichajes y ha declarado que el objetivo real del equipo ya no es el ascenso. Comentó que se le prometió una cosa (traer jugadores para luchar por el ascenso) pero que no se ha cumplido. Dijo que van a luchar, pero que no era el objetivo.

Respecto al partido de mañana, Oltra dijo que "será clave tener más velocidad en la circulación" y recalcó que deben hacer un gol. Sobre el rival dijo que vienen con la ilsuión del recién ascendido y añadió que en defensa son muy serios y arriba tienen jugadores de calidad.

Hace unos días el Recreativo contrató a Marc Bertrán, ex de Osasuna, que estaba sin equipo y que llega para reforzar la defensa tras la marcha de Toño. Oltra dijo en rueda de prensa que es un jugador con la cabeza muy bien amueblada y que ayudará mucho al equipo. Por lo demás, el club sigue buscando en el mercado de parados al ansiado delantero que tanto el míster como la afición lo llevan pidiendo desde hace unos meses. Ruben Mesa, Joselu o Braulio deben de silenciar esto con goles, y no deben esperar mucho porque ya se han jugado dos jornadas de liga y el equipo no ha logrado ver portería.

Encuentros anteriores

El encuentro que se disputará mañana en el Nuevo Colombino será un duelo inédito en el fútbol español. Jamás se han visto las caras Recreativo y Llagostera, lo que le pondrá un aliciente más al encuentro.

Convocatoria

Recreativo de Huelva: el conjunto de José Luis Oltra contará con la baja de Fernando Vega en el lateral Izquierdo, que estará de baja 10 dias aproximadamente. En la alineación titular parece que Manu Molina podrá debutar y Rubén Mesa partirá en el banquillo por unas molestias.

Dani Sotres; Córcoles, Menosse, Juanan, Víctor Díaz; Jesús Vázquez, Montoro; Pedro Ríos, Manu Molina, Cabrera; Joselu. Rubén Gálvez, Diego Jiménez, Dimas, Dani Molina, Nana, Núñez, Jósmar Zambrano, Braulio y Rubén Mesa.

Llagostera: Por parte del club catalán, la única novedad en el once parece ser la de Juanjo, que entrará en lugar de Imaz. En la zaga contarán con un ex del Decano, Ruyman, que compareció en rueda de prensa y comentó que no entendió el pasar de jugar todo a no jugar nada en apenas un año.

René; Aimar, Ruyman, Alcalá, Ríos, Eloy Gila, Tito, Jordi López, Rico, Juanjo, Sergio León, Moragón, Jorge, Pitu, Rivas, Tarradellas, Imaz y Querol.

Alineaciones posibles