Ponferradina - Real Betis: buscando el pleno

El comienzo no ha sido malo, los resultados lo reflejan. Dos victorias en dos partidos, pleno de puntos y liderato. El objetivo no es otro que continuar con esta línea, mejorando las prestaciones defensivas. A pesar de todo, no ha sido una semana fácil. El protagonista ha sido Antonio Adán, que realizó unas polémicas declaraciones sobre Kike Burgos y su trabajo, que no han gustado nada. ''Soy exigente conmigo y con los que tengo alrededor, con los que trabajan conmigo. El entrenamiento diario se refleja en el fin de semana. Estoy de acuerdo con la opinión que se ha generado de que he cometido errores. Lo trato con normalidad. Si siempre fuera perfecto, no sería portero del Real Betis. Considero que son errores puntuales, pero tengo que hacer un trabajo diario de muchísima calidad para que el domingo se vean resultados. Si no tengo ese trabajo, difícilmente el fin de semana tendré el nivel propio de mí o lo demostrado el año pasado''.

El encargado de dictar sentencia en Ponferrada será el cántabro Arias López. La última vez que el Real Betis visitó El Bierzo acabó empatando, pero con una actuación pésima por parte del árbitro Hernández Hernández, que ahora ejerce su función en Primera División. El caso es que en esta ocasión pitará un colegiado de 38 años, con no demasiada experiencia en la Liga Adelante. Su último encuentro que dirigió fue el de la Jornada 1 en Pucela, que terminó con victoria por 2-1 del Real Valladolid ante el Mallorca.

Datos y estadísticas

Ponferradina y Real Betis no se han enfrentado en muchas ocasiones de forma oficial. De hecho, cabe recordar un par de registros. En 2010, en Segunda División, el cuadro verdiblanco goleó por 3-0 a los leoneses. En la segunda vuelta de esa campaña, ambos equipos firmaron tablas en Ponferrada (1-1). Ese año el equipo por aquel entonces dirigido por Pepe Mel consiguió el ascenso. Por lo tanto, los datos son positivos para los sevillanos.

Aunque sirva de poco, debido a los escasos precedentes, los duelos entre estos dos conjuntos nos dejan 2'5 tantos de media. No está nada mal. Ambos equipos no se han enfrentado nunca en septiembre. Tampoco, ninguno de los dos ha jugado nunca en Segunda División un 7 de septiembre. Será la decimoséptima vez que la Ponferradina recibirá a un conjunto andaluz en Segunda División. Hasta ahora, muy repartido anda el balance: 5 victorias leonesas, seis empates y las mismas derrotas.

En cuanto a los técnicos, es la primera vez que Manolo Díaz se enfrentará al Real Betis. Por su parte, Julio Velázquez se ha visto las caras ante la Ponferradina en cuatro ocasiones, con un balance de un triunfo, un empate y dos derrotas.

Fuente: Betis Stats.

El comienzo es positivo

Era lo normal. La imagen ofrecida en Sabadell fue mejor que la que se dio ante el Numancia, pero los puntos son los mismos, y valen igual. El Real Betis de Julio Velázquez ya suma seis, tiene pleno y quiere más.

Hay noticias buenas y malas que han ido surgiendo durante la semana. Por haber, hay hasta regulares. Lo positivo es que Rubén Castro sigue con su olfato goleador, no es el mismo del año pasado, y es el claro referente de este equipo. El canario hizo doblete ante el Numancia, también marcó en la Nova Creu Alta y espera seguir en racha. Además, otro aliciente será el posible debut de Kadir, que llegó este lunes a Sevilla, y del que se esperan buenos detalles. La regular es la de Lolo Reyes, que será duda hasta última hora. Preocupa un poco esta situación, pues N'Diaye está con Senegal, y las fichas se agotan. De no estar el chileno, sería Nono el encargado de llevar la manija en la medular. Lo peor, sin duda, han sido las palabras de Adán, que no han sentado bien en la planta noble del Benito Villamarín. El portero hacía referencia al mal trabajo realizado por Kike Burgos, cargado de improvisación y poca intensidad.

La lista de convocados aún no ha sido ofrecida por Julio Velázquez, en la que podrían estrenarse los fichajes Piccini y Kadir. En ella, el que seguro no estará será Alfred N'Diaye, convocado con su Selección. Este sábado se disiparán las dudas. Incluso, si Lolo Reyes no llegase a la cita, algún canterano podría ser incluido en la convocatoria.

Lo primero es la permanencia

La Ponferradina es consciente de su principal objetivo, que no es otro que la salvación. Hay que hacer muchos puntos para lograrla, unos 50, y el camino se presenta largo. El 15º puesto cosechado la pasada temporada se intentará mejorar en este curso. El conjunto que entrena Manolo Díaz suma tres puntos, los logrados en el debut liguero en casa ante el Tenerife, con aquel gol olímpico de Pablo Infante. Las cosas fueron peores en Gijón, donde los leoneses cayeron por 2-1.

La 'Ponfe' fue de los mejores conjuntos en casa la campaña pasada, pero el hecho de flojear lejos de El Toralín le hizo acabar en la parte media-baja de la clasificación. Este año, han llegado jugadores como Camille, Pablo Infante, Mario Paglialunga o Tete, que vienen a dar un salto de calidad en el equipo berciano.

Convocatorias

Ponferradina: Carpio, Julen Castañeda, Lucas Domínguez, Paglialunga, Cristian Fernández, Berrocal, Yuri, Rubén Sobrino, Prieto, Jonathan Ruiz, Alan Baró, Acorán, Andy, Tete, Oscar Ramírez, Pablo Infante, Camille y Dinu Moldovan.

Real Betis: Adán, Dani Giménez, Molinero, Piccini, Perquis, Bruno, Jordi Figueras, Casado, Lolo Reyes, Xavi Torres, Nono, Matilla, Cejudo, Pacheco, Kadir, Rennella, Jorge Molina y Rubén Castro.

Posibles onces