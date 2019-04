Paco Herrera: "Estamos en el buen camino"

Paco Herrera repasó la actualidad amarilla a falta de algo más de un día para que de comienzo el encuentro que en el Estadio de Gran Canaria enfrentará a su equipo con el CD Lugo.

"Momo no está por lesión, tenemos 19 para decidir"

Sobre la convocatoria de cara a la tercera jornada, el técnico definió que "a partir de ahora no se hará convocatoria, se vuelve a la normalidad, todos acuden hora y media antes del partido. La convocatoria, sin embargo, es fácil. Christian Fernández, Dani y Momo no están por lesiones, Leo y Artiles estarán de nuevo con el "B". Culio sigue pendiente de sus papeles. Tenemos 19 para decidir".

Indagando más en el estado físico de los suyos, hizo hincapié en que "la caída de Momo no es grave. Es una pequeña molestia que no le dejó funcionar como es habitual en él en el partido de Mallorca. La banda izquierda mejorará porque ya Christian puede viajar para la Copa en Mallorca". Además valoró el presente físico de Tana: "Sigue con las molestias, no se le han ido. El especialista médico no recomienda la operación. Vamos a tirar con él para adelante, estará al ciento por ciento. Por lo tanto vamos a ir a saco y a ver si sus problemas desaparecen. Pero aún no contamos con él, sí lo haremos la próxima semana la próxima semana".

"En los últimos años el Lugo nos ha hecho daño"

En cuanto a su próximo rival, Herrera reconoció que ha econtrado un dato que personalmente le preocupa: "En los dos años el Lugo nos ha hecho mucho daño. Es un buen equipo y no le hemos podido ganar ninguno de los partidos. Eso nos enseña el tipo de rival. Cada año mejora y esta temporada tiene el equipo más completo, con seis años con el mismo entrenador, que ya es difícil. Juega de memoria; le respetamos, pensando mañana toca ganarle".

"El Lugo juega muy bien al fútbol. Le dan sentido a todo, lo hacen todo con movimientos estudiados y aprendidos. Debemos ser humildes cuando no tengamos el balón. Ellos tienen la posesión como forma de defender, porque logran que el balón no lo tenga el contrario. Al Lugo, si le aprietas, va para atrás y también sabe defenderse", matizó.

"Desde el primer día estoy satisfecho con el trabajo"

Finalmente, Herrera reconoció que no se debe cambiar el estilo fuera de casa y que además se va en la buena dirección: "Estoy satisfecho con el trabajo desde el primer día. Solo debemos mejorar, porque sé que somos capaces. La verticalidad está demostrado que la tenemos. Espero que se vea en este partido, y también espero que fuera de casa juguemos igual que en el Gran Canaria. No tiene sentido que seamos distintos o manejemos los encuentros de distinta manera en función del sitio. Las jugadas a balón parado las hemos defendido con bastante intensidad. El Lugo consigue goles también a balón parado, que es una de sus especialidades. Con la incorporación de Marcelo Silva y Christian mejoraremos en esa faceta. La rivalidad para los puestos hará que mejoremos en este aspecto. Es un problema que intuyo, que lo veo, pero sé que vamos a mejorar... y toco madera para que no nos pase en el partido de mañana. Estamos en el buen camino".