Julio Velázquez: "He decidido que Relaño sea el entrenador de porteros"

El técnico salmantino ha declarado en rueda de prensa en la jornada previa al encuentro perteneciente a Copa del Rey del próximo miércoles 10 ante el Llagostera. En sus declaraciones, el ex del Murcia ha dejado claros varios aspectos referentes a la actualidad verdiblanca.

En primer lugar, el entrenador ha dejado clara la situación tras las mediáticas declaraciones de Antonio Adán en referencia al nivel de preparación del que ya es ex entrenador de porteros del Real Betis, Kike Burgos: “Hay una situación que se viene dando desde pretemporada. Kike Burgos es una persona maravillosa y con predisposición, pero hay que hacer juicios profesionales de forma permanente. Kike es muy trabajador pero estamos en un contexto profesional. Se han ido produciendo acontecimientos y desde mitad de la semana pasada he escuchado a todo el mundo y he tomado las diferentes decisiones. Es el entrenador en primera persona el que toma todas las decisiones. Considero que no se puede revertir la situación, por lo tanto, lo más conveniente es un relevo en el rol específico del porteros. Antonio Adán ha cometido un error en el dónde y en el cómo. Sabe que en las formas se ha equivocado. Ha pedido disculpas a los compañeros. Existe una normalidad absoluta. He decidido que Relaño sea el entrenador de porteros. En un ámbito profesional se toman decisiones de manera permanente. No va a desempañar ningún tipo de rol en el cuerpo técnico”.

Velázquez: "Yo soy el mayor culpable de la derrota en Ponferrada"

También se ha mencionado el técnico sobre la sangrante derrota ante la Ponferradina como visitante y cuáles fueron los fallos: "Los datos se pueden analizar destructiva o constructivamente. Yo firmo terminar en ascenso siendo el equipo más goleado. Tenemos que centrarnos en lo bueno que hemos hecho hasta hoy. No podemos volvernos locos por las últimas sensaciones. Este equipo está capacitado para superar sus problemas emocionales, aunque cada uno demanda un proceso de actuación. Lo que este equipo necesita es normalidad. Tenemos que tener claro que vamos a perder más días. Nos encontraremos situaciones complejas. La categoría es difícil y tenemos que aprender a madurar los partidos. Hay que tener cautela. Por llamarse Betis no hay que buscar la perfección absoluta ni vamos a ascender antes. Lo del otro día nos sirve para darnos cuenta del sitio en el que estamos. No tengo dudas de que las cosas saldrán bien. Hay que tratar las cosas con más normalidad y mirar a mañana. Afronto las reflexiones y trato a la prensa con respeto. Me gusta ser racional cuando se gana y cuando se pierde. Puedo garantizar que yo soy quien decide. Intentamos ser lo más normales posibles dentro de la locura que es el fútbol. Hay que buscar el modelo más acorde en función de lo que disponemos en cada momento. El éxito está en la adaptación. No se defiende mejor acumulando más jugadores atrás. Insisto, yo veo más un tema mental y emocional que organizativo”.

Seguir avanzando

También ha dado su nota positiva Velázquez, considerando que es posible mejorar, haciendo un llamamiento a la normalidad de la situación: “Por supuesto que hay que mejorar y sería de necios decir otra cosa tras lo del otro día. Pero soy optimista. Vamos a perder más días por una diferencia importante porque el rival juega. Pido tranquilidad y normalidad”.

Ha dejado clara también el entrenador su buena relación con el presidente de la entidad, Manuel Domínguez Platas, y el secretario técnico, Alexis Trujillo: “Mi relación con el presidente es maravillosa y con Alexis tengo un feeling brutal. Tengo suerte de trabajar con él”.

En cuanto al partido de mañana contra el Llagostera en Copa del Rey, el entrenador ha alabado a la afición y ha analizado las diferentes situaciones de sus jugadores: “Lo de la afición del Betis es maravilloso. Y enfatizo con los periodistas. Pido normalidad, que sepamos dónde estamos. No hay portero titular en el Betis. Confío en Adán y en Dani. Estoy contentísimo con ambos. Antonio Adán tiene unas ganas y una ilusión descomunales. Tuvo un gran rendimiento, se sintió querido y quiere agradar. Hay situaciones que honran a Adán de cara al grupo. Tiene un gran compromiso y mi misión es sacarle rendimiento. Mañana es posible que juegue Dani Giménez, aunque aún hay que entrenar. En Inglaterra tienen gran valor las copas, valoremos la Copa del Rey. No molesta, a disfrutarla y competir. Sacaremos un once buscando rendimiento pero con algunos jugadores que no han tenido presencia por ahora en Liga. Piccini tiene ida y vuelta y nos aporta mucho en ataque. Tiene que crecer en defensa. Bruno no estuvo bien, pero como el resto. No seríamos justos con él si lo valoramos por 45 minutos. No fue fácil“.